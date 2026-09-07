केरल में 'कटे बालों' पर अनोखा संकट! ब्यूटी पार्लर और सैलून मालिक परेशान, जानें पूरा मामला
केरल में नाई की दुकानों और ब्यूटी पार्लरों से निकलने वाले कटे बालों के निस्तारण की व्यवस्था न होने से परेशानी. सीएस सिद्धार्थन की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 7:00 PM IST
तिरुवनंतपुरमः राज्य में नाई और ब्यूटीशियन इस समय एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि वे अपनी दुकानों से इकट्ठा होने वाले बालों का निपटारा कैसे करें. क्योंकि, अब बालों को सड़क किनारे फेंकने या जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दूसरी ओर, हरित कर्म सेना इसे इकट्ठा नहीं करती क्योंकि बालों को कचरे की श्रेणी में नहीं रखा गया है.
बालों के प्रसंस्करण के लिए कोई आधिकारिक व्यवस्था न होने से दुकान मालिक पूरी तरह असहाय हैं. स्थानीय स्वशासन निकायों ने मांग की है कि नाई की दुकानें यह स्पष्ट करें कि वे बालों को कैसे प्रोसेस करती हैं. इसके अलावा, दुकान मालिकों को कचरा प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को 1,200 से 2,400 रुपये तक का अग्रिम यूजर शुल्क देना पड़ता है. फिर भी, हरित कर्म सेना बाल उठाने से मना कर देती है.
अधिकांश दुकानें दूसरे राज्यों के कबाड़ डीलरों पर निर्भर हैं और उन्हें बाल ले जाने के लिए पैसे देती हैं. ये डीलर फिर इसे सुनसान इलाकों और जल निकायों में फेंक देते हैं, या अवैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करते हैं.
स्थानीय निकाय शिकायतों का समाधान करने में विफल
'बारबर शॉप ओनर्स एसोसिएशन' ने सरकार को कई याचिकाएं सौंपी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है. बालों के निस्तारण करने का कोई तरीका न होने के कारण छोटे स्तर की शहरी नाई की दुकानें सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही हैं. राज्य में नाई और ब्यूटीशियन का पेशा 4 लाख से अधिक लोगों की आजीविका है.
'ऑल इंडिया बारबर ब्यूटीशियन वर्कर्स एसोसिएशन' के प्रदेश अध्यक्ष सी.टी. मुरलीधरन ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार और स्थानीय निकाय नाई की दुकानों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरित केरल मिशन ने झाड़ा पल्ला
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरित केरल मिशन का मानना है कि केरल में बालों के प्रसंस्करण के लिए कोई जिम्मेदार विभाग नहीं है, क्योंकि बालों को आधिकारिक तौर पर कचरे के रूप में मान्यता नहीं दी गई है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष एस. श्रीकला ने ईटीवी भारत को बताया कि वर्तमान में बोर्ड के तहत बालों को इकट्ठा करने या उन्हें प्रोसेस करने की कोई व्यवस्था नहीं है.
हरित केरल मिशन ने स्पष्ट किया कि हालांकि हाल ही में बाल इकट्ठा करने के लिए टेंडर आमंत्रित की गई थी, लेकिन कोई भी वेंडर आगे नहीं आया. हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि दो एजेंसियों के आवेदन सालों से मिशन के सामने लंबित पड़े हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरित केरल मिशन दोनों का यही रुख है कि स्थानीय स्वशासन निकायों को इस समस्या का समाधान करना चाहिए.
बाल निर्यातकों ने छोटे बालों को किया खारिज
विग और अन्य उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बालों के बड़े निर्यातक भी इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं. कंपनियां मुख्य रूप से निर्यात के लिए मंदिरों में दान किए जाने वाले लंबे बालों को इकट्ठा करती हैं. तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड जिलों में बाल निर्यात करने वाली कई कंपनियां हैं. साल 2024-25 में भारतीय कंपनियों ने लंबे बालों के निर्यात से 17.2 मिलियन डॉलर कमाए.
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