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केरल में 'कटे बालों' पर अनोखा संकट! ब्यूटी पार्लर और सैलून मालिक परेशान, जानें पूरा मामला

तिरुवनंतपुरमः राज्य में नाई और ब्यूटीशियन इस समय एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि वे अपनी दुकानों से इकट्ठा होने वाले बालों का निपटारा कैसे करें. क्योंकि, अब बालों को सड़क किनारे फेंकने या जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दूसरी ओर, हरित कर्म सेना इसे इकट्ठा नहीं करती क्योंकि बालों को कचरे की श्रेणी में नहीं रखा गया है.

बालों के प्रसंस्करण के लिए कोई आधिकारिक व्यवस्था न होने से दुकान मालिक पूरी तरह असहाय हैं. स्थानीय स्वशासन निकायों ने मांग की है कि नाई की दुकानें यह स्पष्ट करें कि वे बालों को कैसे प्रोसेस करती हैं. इसके अलावा, दुकान मालिकों को कचरा प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को 1,200 से 2,400 रुपये तक का अग्रिम यूजर शुल्क देना पड़ता है. फिर भी, हरित कर्म सेना बाल उठाने से मना कर देती है.

अधिकांश दुकानें दूसरे राज्यों के कबाड़ डीलरों पर निर्भर हैं और उन्हें बाल ले जाने के लिए पैसे देती हैं. ये डीलर फिर इसे सुनसान इलाकों और जल निकायों में फेंक देते हैं, या अवैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करते हैं.

स्थानीय निकाय शिकायतों का समाधान करने में विफल

'बारबर शॉप ओनर्स एसोसिएशन' ने सरकार को कई याचिकाएं सौंपी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है. बालों के निस्तारण करने का कोई तरीका न होने के कारण छोटे स्तर की शहरी नाई की दुकानें सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही हैं. राज्य में नाई और ब्यूटीशियन का पेशा 4 लाख से अधिक लोगों की आजीविका है.

'ऑल इंडिया बारबर ब्यूटीशियन वर्कर्स एसोसिएशन' के प्रदेश अध्यक्ष सी.टी. मुरलीधरन ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार और स्थानीय निकाय नाई की दुकानों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं.