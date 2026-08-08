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केरल: स्कूल क्विज में सावरकर की तारीफ वाले सवाल को लेकर विवाद, जांच के आदेश

केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने कहा कि जांच से पता चलेगा कि क्विज की सामग्री किसने तैयार की और सर्कुलेट किया.

Kerala govt orders probe in Kasaragod school quiz referencing VD Savarkar
वीडी सावरकर (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 10:51 PM IST

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कासरगोड (केरल): कासरगोड जिले में लोअर प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित फ्रीडम क्विज में शामिल एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें वीडी सावरकर को अंग्रेजों से "सबसे कड़ी सजा" पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बताया गया था.

यह सवाल 6 अगस्त को हुए एक क्विज के सिलसिले में मंजेश्वरम, कुंबला और कासरगोड शैक्षणिक उप-जिला के स्कूलों में बांटा गया था. सवाल में पूछा गया था: "वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे अंग्रेजों के हाथों सबसे कड़ी सजा मिली थी?" बताया गया है कि इसका सही उत्तर सावरकर लिखा था.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रश्नावली तीनों उप-जिला में काम करने वाले सोशल साइंस क्लब एसोसिएशन से जुड़े शिक्षकों ने तैयार किया था. इस प्रश्न को शामिल करने से इसकी आलोचना शुरू हो गई, विरोधियों ने इसकी ऐतिहासिक सच्चाई और जिस प्रक्रिया से सामग्री तैयार की गई और बांटी गई, दोनों पर सवाल उठाए.

शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश
विवाद के बाद, शिक्षा उप-निदेशक (DDE) ने प्रश्नावली की तैयारी और कंटेंट की जांच के आदेश दिए हैं. कासरगोड, कुंबला और मंजेश्वरम के सहायक शिक्षा अधिकारियों (AEOs) से उन परिस्थितियों पर रिपोर्ट देने को कहा गया है जिनमें क्विज आयोजित किया गया था और सवाल तैयार किए गए थे.

सामान्य शिक्षा मंत्री एन समसुद्दीन ने सामान्य शिक्षा निदेशक को भी विस्तृत में जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्री के ऑफिस के एक बयान के मुताबिक, 6 अगस्त को हुआ फ्रीडम क्विज, सोशल साइंस क्लब या शिक्षा विभाग के एकेडमिक कैलेंडर में शामिल आधिकारिक रूप से स्वीकृत कार्यक्रम नहीं था.

विभाग ने कहा कि न तो शिक्षा विभाग और न ही सोशल साइंस क्लब ने किसी व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर खुद से सवाल तैयार करने और ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति दी है. विभाग ने बताया कि कुछ सवाल पुराने समय से गलत और असल में बेबुनियाद हैं. जांच से पता चलेगा कि यह सामग्री किसने तैयार की और किसने बांटी.

SFI ने किया विरोध प्रदर्शन
इस विवाद के बाद स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. SFI ने क्विज की आंसर-की में सावरकर को शामिल करने की आलोचना की और UDF सरकार पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में संघ परिवार की कहानी के लिए जगह बनाने का आरोप लगाया.

SFI के प्रदेश सचिव पी.एस. संजीव ने आरोप लगाया कि सावरकर को इस तरह से दिखाना एक विवादित ऐतिहासिक व्यक्ति को एक वीर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेश करने जैसा है. उन्होंने इस मुद्दे को संभालने के सरकार के तरीके की भी आलोचना की और इस मामले पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए.

यह विवाद केरल में स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाने और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अलग-अलग व्याख्याओं को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आया है.

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