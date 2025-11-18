ETV Bharat / bharat

केरल सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, राज्य में SIR को स्थगित करने की मांग

केरल सरकार ने तर्क दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव और एसआईआर प्रक्रिया एक साथ होने से उसे प्रशासनिक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा.

Kerala Govt moves Supreme Court for deferment of SIR of electoral rolls in state
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 8:54 PM IST

नई दिल्ली: केरल सरकार ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से यह कार्य किया जा रहा है, वह देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि एसआईआर अभ्यास को स्थगित करने की मांग की जा रही है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने से चुनाव के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं (LSGIs) के लिए चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसके लिए चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं से 1,76,000 कर्मियों और चुनाव सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के लिए 68,000 पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता होती है.

याचिका में कहा गया है, "एसआईआर के आदेश और दिशानिर्देशों के अध्ययन से पता चलता है कि एसआईआर एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के रूप में सरकारी कर्मियों की तैनाती के संबंध में जारी आदेश और एक स्पष्टीकरण आदेश इस आशय का है कि सरकारी कर्मियों की तैनाती का आदेश चौथे प्रतिवादी KSEC (केरल राज्य चुनाव आयोग) द्वारा आगामी एलएसजीआई आम चुनाव, 2025 के संबंध में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता."

राज्य सरकार ने कहा कि एलएसजीआई चुनाव और एसआईआर अभ्यास एक साथ होने से उसे प्रशासनिक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा.

एलएसजीआई चुनाव के लिए आवश्यक कार्मिकों का हवाला देते हुए, केरल सरकार ने तर्क दिया कि एसआईआर अभ्यास के लिए 25,668 अतिरिक्त कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकता है, और इस बात पर जोर दिया कि इससे राज्य प्रशासन पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे नियमित प्रशासनिक कार्य ठप हो जाता है.

याचिका में कहा गया है कि मुख्य सचिव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर राज्य में एसआईआर को स्थगित करने का अनुरोध किया था. लेकिन पत्र पर अब तक चुनाव आयोग और अन्य पदाधिकारियों द्वारा विचार या कार्रवाई नहीं की गई है... यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य में एलएसजीआई के चुनाव की प्रक्रिया 21 दिसंबर, 2025 से पहले पूरी करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक आदेश हैं. राज्य के 1200 एलएसजीआई में कुल 23,612 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके लिए चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं के 1,76,000 कर्मियों और चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए 68,000 पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता है."

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि एसआईआर भी एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए 25,668 अतिरिक्त कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, और उन्हीं अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया और एलएसजीआई चुनावों के संबंध में ड्यूटी पर तैनात किया जाना है.

