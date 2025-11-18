ETV Bharat / bharat

केरल सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, राज्य में SIR को स्थगित करने की मांग

केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केरल सरकार ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से यह कार्य किया जा रहा है, वह देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है. याचिका में तर्क दिया गया है कि एसआईआर अभ्यास को स्थगित करने की मांग की जा रही है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने से चुनाव के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं (LSGIs) के लिए चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसके लिए चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं से 1,76,000 कर्मियों और चुनाव सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के लिए 68,000 पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता होती है. याचिका में कहा गया है, "एसआईआर के आदेश और दिशानिर्देशों के अध्ययन से पता चलता है कि एसआईआर एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के रूप में सरकारी कर्मियों की तैनाती के संबंध में जारी आदेश और एक स्पष्टीकरण आदेश इस आशय का है कि सरकारी कर्मियों की तैनाती का आदेश चौथे प्रतिवादी KSEC (केरल राज्य चुनाव आयोग) द्वारा आगामी एलएसजीआई आम चुनाव, 2025 के संबंध में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता." राज्य सरकार ने कहा कि एलएसजीआई चुनाव और एसआईआर अभ्यास एक साथ होने से उसे प्रशासनिक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा.