ETV Bharat / bharat

केरल में मेडिकल लापरवाही के बढ़ते मामलों के बाद सख्त सर्जिकल प्रोटोकॉल लागू

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्जरी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं.

Kerala introduces strict surgical protocols following rising medical negligence cases
केरल में मेडिकल लापरवाही के बढ़ते मामलों के बाद सख्त सर्जिकल प्रोटोकॉल लागू (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 1:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: केरल के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के दौरान गंभीर लापरवाही की बार-बार होने वाली घटनाओं को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नए प्रोटोकॉल के मुताबिक, जिन मरीजों की सर्जरी होनी है, उन्हें एक रिस्टबैंड दिया जाना चाहिए जिसमें उनकी सर्जरी की डिटेल्स हों. इसके अलावा, शरीर के जिस खास हिस्से का ऑपरेशन होना है, उसे पहले से साफ तौर पर मार्क किया जाना चाहिए. स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है.

इसके अलावा, विभाग ने पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी प्रोसीजर शुरू होने से पहले ध्यान से रिकॉर्ड रखना जरूरी कर दिया है. इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और उनकी सही गिनती ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक व्हाइटबोर्ड पर लिखी होनी चाहिए. इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स, दोनों को मरीज का केस रिकॉर्ड और भर्ती मरीज (In-patient) का नंबर अच्छी तरह से भरना जरूरी है. वार्ड डॉक्टर और नर्स-इन-चार्ज को एक प्री-ऑपरेटिव चेकलिस्ट भरकर साइन करनी होगी. इस डॉक्यूमेंट को फिर थिएटर के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर द्वारा निरीक्षण, सत्यापित और साइन किया जाना चाहिए, और इस सख्त सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने दिया जाएगा. प्रोसीजर के बाद, सर्जिकल टीम को इंस्ट्रूमेंट्स की गिनती करनी होगी और पूरी चेकलिस्ट संबंधित मेडिकल हेड को जमा करनी होगी. ये निर्देश सभी तरह की सर्जरी पर लागू होते हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इन तरीकों को सख्ती से लागू करने से मेडिकल स्टाफ के बीच एक-दूसरे पर आरोप लगाने का तरीका खत्म हो जाएगा.

केरल में मेडिकल लापरवाही की घटनाएं
केरल के स्वास्थ्य विभाग ने ये कड़े कदम राज्य भर में मेडिकल लापरवाही के कई चौंकाने वाले मामले सामने आने के बाद उठाए हैं. 2017 में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एक बहुत चर्चित घटना में, हर्षिना नाम की एक मरीज के पेट में डिलीवरी सर्जरी के दौरान गलती से एक आर्टरी फोरसेप्स रह गया था. 2022 में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच के दौरान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मिलने से पहले, उसे लगभग पांच साल तक बहुत अधिक शारीरिक दर्द और लगातार संक्रमण सहना पड़ा. बाद में एक और सर्जरी से फोरसेप्स निकाल दिए गए, और तब से हर्षिना इस गलती के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रही हैं.

एक और डरावनी घटना, जिससे लोगों में भारी गुस्सा था, अलपुझा की रहने वाली उषा जोसेफ के साथ हुई. मई 2021 में, कोविड महामारी के दौरान, उनके पेट से लगभग साढ़े तीन किलोग्राम वजन का ट्यूमर निकालने के लिए वंदनम मेडिकल कॉलेज में उनका एक प्रोसीजर हुआ. सर्जरी के बाद, उन्हें लगातार पेट दर्द और यूरिन में खून आने की समस्या हुई, जिसके कारण उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली. कई दवाएं लेने के बावजूद, असली कारण का पता नहीं चला. इस साल फरवरी में, अलपुझा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की सलाह पर, उनका MRI स्कैन और एक्स-रे हुआ, जिसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पेट के अंदर वर्षों से एक फोरसेप्स पड़ा हुआ था.

हाल ही में, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल से गंभीर मेडिकल लापरवाही का एक और मामला सामने आया, जहां गर्भाशय निकालने की सर्जरी (Hysterectomy) के दौरान एक मरीज का यूरिनरी ब्लैडर फट गया. पुन्नमपरम्बु की रहने वाली सुजा, यूट्रस ट्यूमर की वजह से ब्लीडिंग होने पर हॉस्पिटल के गाइनेकोलॉजिस्ट के पास गई और 10 फरवरी को उसकी सर्जरी हुई. यूट्रस निकालने की प्रक्रिया के दौरान, गलती से उसका यूरिनरी ब्लैडर कैंची से कट गया, जिससे यूरिन उसके अंदरूनी अंगों में लीक हो गया. उन्हें उल्टियां होने लगीं और वह जल्दी ही स्थिति गंभीर हो गई. सुजा को तुरंत एम्बुलेंस से जुबली मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई और वह लगभग 24 घंटे तक बेहोश रही, आखिरकार इस भयानक तकलीफ से बच गई.

यह भी पढ़ें- अपने-अपने घर चले गए प्रवासी मजदूर, कब वापस आएंगे... केरल के कई सेक्टर में संकट की स्थिति

TAGGED:

NEW SURGICAL PROTOCOLS IN KERALA
KERALA HEALTH DEPARTMENT
MEDICAL NEGLIGENCE IN KERALA
MEDICAL NEGLIGENCE CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.