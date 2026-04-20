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केरल में मेडिकल लापरवाही के बढ़ते मामलों के बाद सख्त सर्जिकल प्रोटोकॉल लागू

तिरुवनंतपुरम: केरल के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के दौरान गंभीर लापरवाही की बार-बार होने वाली घटनाओं को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नए प्रोटोकॉल के मुताबिक, जिन मरीजों की सर्जरी होनी है, उन्हें एक रिस्टबैंड दिया जाना चाहिए जिसमें उनकी सर्जरी की डिटेल्स हों. इसके अलावा, शरीर के जिस खास हिस्से का ऑपरेशन होना है, उसे पहले से साफ तौर पर मार्क किया जाना चाहिए. स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है.

इसके अलावा, विभाग ने पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी प्रोसीजर शुरू होने से पहले ध्यान से रिकॉर्ड रखना जरूरी कर दिया है. इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और उनकी सही गिनती ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक व्हाइटबोर्ड पर लिखी होनी चाहिए. इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स, दोनों को मरीज का केस रिकॉर्ड और भर्ती मरीज (In-patient) का नंबर अच्छी तरह से भरना जरूरी है. वार्ड डॉक्टर और नर्स-इन-चार्ज को एक प्री-ऑपरेटिव चेकलिस्ट भरकर साइन करनी होगी. इस डॉक्यूमेंट को फिर थिएटर के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर द्वारा निरीक्षण, सत्यापित और साइन किया जाना चाहिए, और इस सख्त सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने दिया जाएगा. प्रोसीजर के बाद, सर्जिकल टीम को इंस्ट्रूमेंट्स की गिनती करनी होगी और पूरी चेकलिस्ट संबंधित मेडिकल हेड को जमा करनी होगी. ये निर्देश सभी तरह की सर्जरी पर लागू होते हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इन तरीकों को सख्ती से लागू करने से मेडिकल स्टाफ के बीच एक-दूसरे पर आरोप लगाने का तरीका खत्म हो जाएगा.

केरल में मेडिकल लापरवाही की घटनाएं

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने ये कड़े कदम राज्य भर में मेडिकल लापरवाही के कई चौंकाने वाले मामले सामने आने के बाद उठाए हैं. 2017 में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एक बहुत चर्चित घटना में, हर्षिना नाम की एक मरीज के पेट में डिलीवरी सर्जरी के दौरान गलती से एक आर्टरी फोरसेप्स रह गया था. 2022 में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच के दौरान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मिलने से पहले, उसे लगभग पांच साल तक बहुत अधिक शारीरिक दर्द और लगातार संक्रमण सहना पड़ा. बाद में एक और सर्जरी से फोरसेप्स निकाल दिए गए, और तब से हर्षिना इस गलती के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रही हैं.