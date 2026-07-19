ETV Bharat / bharat

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल: सोमवार को स्कूलों में छुट्टी, केरल सरकार ने की घोषणा

अर्जेंटीना-स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल रविवार आधी रात 12:30 बजे खेला जाएगा. इसलिए सोमवार को केरल में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई.

Kerala Govt Declares School Holiday On Monday In View Of FIFA World Cup Final Argentina-Spain
केरल में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के मैच के दौरान बच्चे अपनी-अपनी टीमों के लिए चीयर करते हुए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: फुटबॉल प्रेमी 20 जुलाई को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसको देखते हुए केरल सरकार ने राज्य के स्कूलों में कल यानी सोमवार को छुट्टी का ऐलान किया है. सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने आधिकारिक रूप से इस फैसले की घोषणा की.

उन्होंने लिखा, "बच्चों, खुश हो न? क्योंकि आज रात वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच हो रहा है, इसलिए खेल पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के अनुरोध पर, राज्य में सामान्य शिक्षा विभाग के तहत आने वाले स्कूलों में कल (सोमवार, 20 जुलाई) छुट्टी कर दी गई है..."

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच रविवार आधी रात को 12:30 बजे (भारतीय मानक समय) पर शुरू होगा. अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूटआउट में जाता है, तो इसके सुबह तक खिंचने की संभावना है. सभी स्कूलों की छुट्टी करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि स्टूडेंट्स, जो मैच देखने के लिए देर तक जागेंगे, उन्हें सोमवार सुबह बहुत अधिक थकान के साथ स्कूल न जाना पड़े.

इससे पहले, पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी और यूथ कांग्रेस ने वर्ल्ड कप फाइनल के कारण सोमवार, 20 जुलाई को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने की मांग की थी. उन्होंने सरकार से छात्रों की शारीरिक थकान और यात्रा की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लेने की अपील की थी, क्योंकि आधी रात को शुरू होने वाला रोमांचक मैच सुबह तक चल सकता है. इसके बाद, शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने छुट्टी का ऐलान किया.

पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सबसे पहले अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिये सोमवार को राज्य के स्कूलों में सार्वजनिक छुट्टी की मांग की. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "अर्जेंटीना और स्पेन के बीच वर्ल्ड कप फाइनल रविवार रात 12:30 बजे शुरू होगा. अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम और शूटआउट में जाता है, तो यह सुबह तक चलेगा. जो स्टूडेंट्स इसे देखने के लिए जागते रहेंगे, उनके लिए सोमवार सुबह समय पर स्कूल पहुंचना बहुत मुश्किल होगा. इस स्थिति को देखते हुए, सोमवार का शैक्षणिक दिवस रद्द किया जाना चाहिए."

उन्होंने सरकार के सामने एक व्यावहारिक सुझाव भी रखा था कि अगले शनिवार को शैक्षणिक कार्य करके पढ़ाई के खोए हुए समय की भरपाई की जाए.

स्पोर्ट्स नशे की लत से बचने का बड़ा तरीका : यूथ कांग्रेस
यूथ कांग्रेस नेतृत्व ने भी शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंप कर इस तरह की मांग उठाई थी. यूथ कांग्रेस ने कहा कि सरकार को स्टूडेंट्स को बिना किसी मानसिक तनाव के अपने परिवार के साथ इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का मजा लेने का मौका देना चाहिए. उसने कहा कि स्पोर्ट्स नशे की लत और सोशल मीडिया की लत से बचने का एक बड़ा तरीका है, और ऐसे फैसलों से बच्चों में स्पोर्ट्स के बारे में जागरुकता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

इससे पहले, पाला नगरपालिका की चेयरपर्सन दिया बीनू पुलिककंदथिल ने भी सामान्य शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों को पत्र भेजकर ऐसी ही मांग उठाई थी.

यह भी पढ़ें- फीफा वर्ल्ड कप 2026: खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के सामने स्पेन की दीवार, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

TAGGED:

ARGENTINA SPAIN FIFA WORLD CUP
SCHOOL HOLIDAY IN KERALA
FIFA WORLD CUP FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.