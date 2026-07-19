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फीफा वर्ल्ड कप फाइनल: सोमवार को स्कूलों में छुट्टी, केरल सरकार ने की घोषणा

केरल में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के मैच के दौरान बच्चे अपनी-अपनी टीमों के लिए चीयर करते हुए. ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: फुटबॉल प्रेमी 20 जुलाई को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसको देखते हुए केरल सरकार ने राज्य के स्कूलों में कल यानी सोमवार को छुट्टी का ऐलान किया है. सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने आधिकारिक रूप से इस फैसले की घोषणा की.

उन्होंने लिखा, "बच्चों, खुश हो न? क्योंकि आज रात वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच हो रहा है, इसलिए खेल पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के अनुरोध पर, राज्य में सामान्य शिक्षा विभाग के तहत आने वाले स्कूलों में कल (सोमवार, 20 जुलाई) छुट्टी कर दी गई है..."

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच रविवार आधी रात को 12:30 बजे (भारतीय मानक समय) पर शुरू होगा. अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूटआउट में जाता है, तो इसके सुबह तक खिंचने की संभावना है. सभी स्कूलों की छुट्टी करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि स्टूडेंट्स, जो मैच देखने के लिए देर तक जागेंगे, उन्हें सोमवार सुबह बहुत अधिक थकान के साथ स्कूल न जाना पड़े.

इससे पहले, पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी और यूथ कांग्रेस ने वर्ल्ड कप फाइनल के कारण सोमवार, 20 जुलाई को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने की मांग की थी. उन्होंने सरकार से छात्रों की शारीरिक थकान और यात्रा की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लेने की अपील की थी, क्योंकि आधी रात को शुरू होने वाला रोमांचक मैच सुबह तक चल सकता है. इसके बाद, शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने छुट्टी का ऐलान किया.

पूर्व शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सबसे पहले अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिये सोमवार को राज्य के स्कूलों में सार्वजनिक छुट्टी की मांग की. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "अर्जेंटीना और स्पेन के बीच वर्ल्ड कप फाइनल रविवार रात 12:30 बजे शुरू होगा. अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम और शूटआउट में जाता है, तो यह सुबह तक चलेगा. जो स्टूडेंट्स इसे देखने के लिए जागते रहेंगे, उनके लिए सोमवार सुबह समय पर स्कूल पहुंचना बहुत मुश्किल होगा. इस स्थिति को देखते हुए, सोमवार का शैक्षणिक दिवस रद्द किया जाना चाहिए."