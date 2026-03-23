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Kerala: स्टॉप पर नहीं रुकी सरकारी बस, यात्रियों के विरोध के बाद 40 किमी आगे जाकर वापस लौटी

Kerala: स्टॉप पर नहीं रुकी सरकारी बस, यात्रियों के विरोध के बाद 40 किमी आगे जाकर वापस लौटी ( Etv Bharat )

एर्नाकुलम (केरल): केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की एक स्विफ्ट बस जो त्रिशूर से तिरुवनंतपुरम जा रही थी, लेकिन कोचि के पेरुंबवूर में एक निर्धारित स्टॉप पर नहीं रुकी, जिससे कई यात्री फंस गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद बस को वापस लौटना पड़ा, जो लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी.

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे हुई, जब 10 से अधिक यात्री, जिनमें सात महिलाएं भी थीं और जिनका एडवांस रिजर्वेशन था, पेरुंबवूर बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे थे. लेकिन, बस स्टैंड पर रुके बिना बस आगे बढ़ गई और यात्री छूट गए.

सूत्रों ने बताया कि जब यात्रियों को पता चला कि बस नहीं आई है, तो उन्होंने डिपो अधिकारियों से संपर्क किया और बाद में बस चालक से बात की, जिसने शुरू में बस को वापस लाने से मना कर दिया. डिपो में फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद, अधिकारियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को तुरंत लौटने का निर्देश दिया. तब तक, बस लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी.

सूत्रों ने बताया कि बाद में बस पेरुंबवूर वापस लौटी और छूटे हुए यात्रियों को लेकर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुई. उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण बस चालक और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हुई. यह घटना ऐसे समय में हुई जब केरल सरकार KSRTC को आधुनिक बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है.