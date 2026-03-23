Kerala: स्टॉप पर नहीं रुकी सरकारी बस, यात्रियों के विरोध के बाद 40 किमी आगे जाकर वापस लौटी
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस त्रिशूर से तिरुवनंतपुरम जा रही थी, लेकिन कोचि में एक स्टॉप नहीं रुकी. जिससे 10 यात्री छूट गए.
Published : March 23, 2026 at 7:51 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की एक स्विफ्ट बस जो त्रिशूर से तिरुवनंतपुरम जा रही थी, लेकिन कोचि के पेरुंबवूर में एक निर्धारित स्टॉप पर नहीं रुकी, जिससे कई यात्री फंस गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद बस को वापस लौटना पड़ा, जो लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी.
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे हुई, जब 10 से अधिक यात्री, जिनमें सात महिलाएं भी थीं और जिनका एडवांस रिजर्वेशन था, पेरुंबवूर बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे थे. लेकिन, बस स्टैंड पर रुके बिना बस आगे बढ़ गई और यात्री छूट गए.
सूत्रों ने बताया कि जब यात्रियों को पता चला कि बस नहीं आई है, तो उन्होंने डिपो अधिकारियों से संपर्क किया और बाद में बस चालक से बात की, जिसने शुरू में बस को वापस लाने से मना कर दिया. डिपो में फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद, अधिकारियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को तुरंत लौटने का निर्देश दिया. तब तक, बस लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी.
सूत्रों ने बताया कि बाद में बस पेरुंबवूर वापस लौटी और छूटे हुए यात्रियों को लेकर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुई. उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण बस चालक और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हुई. यह घटना ऐसे समय में हुई जब केरल सरकार KSRTC को आधुनिक बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है.
यात्रियों ने आरोप लगाया कि सिर्फ ऑथराइज़्ड बाईपास सर्विस को ही बस स्टैंड छोड़ने की इजाजत है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कई स्विफ्ट बसें अक्सर स्टॉप पर रुकने से बचती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है. उन्होंने आगे कहा कि सही नोटिफिकेशन या संदेश की कमी और इस तरह की गैर-जिम्मेदार हरकतें उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करती हैं जो रात में लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्विफ्ट बसों पर निर्भर रहते हैं.
एक यात्री ने कहा, "परिवहन विभाग और KSRTC के वरिष्ठ अधिकारियों को दखल देना चाहिए और गलती करने वाले स्टाफ और डिपो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोका जा सके."
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