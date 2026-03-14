सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश पर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी नई दलील, व्यापक सलाह-मशविरा की मांग
शीर्ष अदालत ने सात प्रश्न तैयार किए हैं, जिनका उत्तर 9 जजों की बेंच देगी. इस मामले की सुनवाई 7 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी.
By Sumit Saxena
Published : March 14, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: केरल के सबरीमला मंदिर में एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ अपने पिछले कड़े रुख को नरम करते हुए, राज्य सरकार ने शनिवार को कहा कि दशकों से चली आ रही इस परंपरा में कोई भी बदलाव व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही होना चाहिए. सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से मानी जा रही परंपराओं को बदलने से पहले प्रख्यात हिंदू धार्मिक विद्वानों और सम्मानित समाज सुधारकों के विचार जानना जरूरी है.
सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक सरकार (LDF) ने शीर्ष अदालत में लिखित दलीलें पेश की हैं. यहां 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ उन याचिकाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर सुनवाई करने वाली है, जिनमें 2018 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई है जिसने महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को रद्द कर दिया था.
राज्य सरकार ने अपनी सुविचारित राय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत न्यायिक समीक्षा के मामले में अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि कोई विशेष धार्मिक प्रथा या विश्वास तर्क या भावनाओं को कितना अपील करता है. इसके बजाय, यह देखना चाहिए कि क्या वह विश्वास ईमानदारी से धर्म के पालन या अभ्यास के एक हिस्से के रूप में माना जाता है.
राज्य ने कहा कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि, जैसा कि केरल राज्य की ओर से 13 नवंबर 2007 के हलफनामे में भी कहा गया था- लोगों के विश्वास और मूल्यों से जुड़ी वर्षों पुरानी किसी भी धार्मिक प्रथा की न्यायिक समीक्षा करने से पहले, उस धर्म के प्रख्यात विद्वानों और प्रतिष्ठित समाज सुधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उनके विचार मांगे जाने चाहिए.
राज्य ने कहा कि इस संबंध में अदालत को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में समाज सुधारकों और धार्मिक विद्वानों की राय का आकलन करने के बाद ही अपना फैसला सुनाना चाहिए.
ये दलीलें वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और अधिवक्ता निशे राजन शंकर के माध्यम से दाखिल की गई हैं. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि सबरीमला मंदिर के मामले में पिछला अनुभव और महिला भक्तों सहित अन्य श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया ऊपर दी गई दलीलों का समर्थन करती है. शीर्ष अदालत ने सात प्रश्न तैयार किए हैं, जिनका उत्तर 9 जजों की बेंच देगी. इस मामले की सुनवाई 7 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी.
ये वे सात प्रश्न हैं जिनका उत्तर 9 जजों की बेंच देगी:
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लिखित धार्मिक प्रथाओं के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा और सीमा क्या है?
- संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) में आने वाले शब्द "हिंदुओं के वर्गों" का वास्तविक अर्थ क्या है?
- क्या कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय या समूह से संबंध नहीं रखता, जनहित याचिका दायर करके उस समूह की धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है?
- संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत 'नैतिकता' शब्द का दायरा क्या है और क्या इसमें 'संवैधानिक नैतिकता' भी शामिल है?
- क्या अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं?
- अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तियों के अधिकारों और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच आपसी संबंध और तालमेल क्या है?
- अनुच्छेद 25 के तहत 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' का विस्तार और सीमा क्या है?
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