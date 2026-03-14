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सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश पर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी नई दलील, व्यापक सलाह-मशविरा की मांग

नई दिल्ली: केरल के सबरीमला मंदिर में एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ अपने पिछले कड़े रुख को नरम करते हुए, राज्य सरकार ने शनिवार को कहा कि दशकों से चली आ रही इस परंपरा में कोई भी बदलाव व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही होना चाहिए. सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से मानी जा रही परंपराओं को बदलने से पहले प्रख्यात हिंदू धार्मिक विद्वानों और सम्मानित समाज सुधारकों के विचार जानना जरूरी है.

सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक सरकार (LDF) ने शीर्ष अदालत में लिखित दलीलें पेश की हैं. यहां 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ उन याचिकाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर सुनवाई करने वाली है, जिनमें 2018 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई है जिसने महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को रद्द कर दिया था.

राज्य सरकार ने अपनी सुविचारित राय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत न्यायिक समीक्षा के मामले में अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि कोई विशेष धार्मिक प्रथा या विश्वास तर्क या भावनाओं को कितना अपील करता है. इसके बजाय, यह देखना चाहिए कि क्या वह विश्वास ईमानदारी से धर्म के पालन या अभ्यास के एक हिस्से के रूप में माना जाता है.

राज्य ने कहा कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि, जैसा कि केरल राज्य की ओर से 13 नवंबर 2007 के हलफनामे में भी कहा गया था- लोगों के विश्वास और मूल्यों से जुड़ी वर्षों पुरानी किसी भी धार्मिक प्रथा की न्यायिक समीक्षा करने से पहले, उस धर्म के प्रख्यात विद्वानों और प्रतिष्ठित समाज सुधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उनके विचार मांगे जाने चाहिए.