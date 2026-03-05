ETV Bharat / bharat

पिनाराई सरकार के नए विज्ञापन ने केरल की राजनीति में मचाया बवाल... क्या है मामला?

केरल के समाचार पत्रों में पिनाराई विजयन सरकार की प्रशंसा करने वाले जनसंपर्क विभाग के दो पन्नों के विज्ञापन पर विवाद गहरा गया है.

Pinarayi Vijayan
पिनाराई विजयन, मुख्यमंत्री केरल. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

March 5, 2026

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार द्वारा मार्च 2026 में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जारी "इरुंडा कालम" (अंधकार युग) नामक समाचार पत्र विज्ञापनों ने विवाद खड़ा कर दिया है. इन विज्ञापनों में पिछली यूडीएफ (UDF) सरकार की कथित प्रशासनिक विफलताओं की तुलना वर्तमान एलडीएफ (LDF) सरकार की उपलब्धियों से की गई है.

समाचार रिपोर्ट की शैली में तैयार इन विज्ञापनों में बिजली की कमी और स्कूलों के बंद होने जैसे मुद्दों को उठाया गया है, जबकि बुनियादी ढांचे और शिक्षा में हुई प्रगति का गुणगान किया गया है. विपक्ष ने सरकारी खर्चे पर जारी इस विज्ञापन का कड़ा विरोध किया है. गौरतलब है कि मलयालम मनोरमा, मातृभूमि और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख समाचार पत्रों ने इस विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया.

क्या है विज्ञापन में

विज्ञापन का पहला पन्ना "दस साल पहले मलयालम अखबारों में छाई खबरें" कैप्शन के साथ तैयार किया गया है. इसे इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि यदि वर्तमान में यूडीएफ (UDF) सत्ता में होती, तो अखबार का फ्रंट पेज कैसा दिखता. इसकी मुख्य हेडलाइंस (सुर्खियों) में शामिल हैं:

  • "KSRTC बंद होने की कगार पर"
  • "आज से शुरू होगी बिजली कटौती (लोड शेडिंग)"
  • "पेंशन में 18 महीने की देरी"

इसके अलावा, फ्रंट पेज पर ऐसी काल्पनिक रिपोर्ट दिखाई गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि 40% स्कूल बंद होने वाले हैं, छात्र बिना किताबों के परीक्षा दे रहे हैं, गेल पाइपलाइन परियोजना अटकी हुई है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विकास कार्य रोक दिया है और भुगतान न होने के कारण सड़कों का काम ठप पड़ा है.

विज्ञापन के दूसरे पन्ने पर इन्हीं कहानियों का "सकारात्मक" पक्ष पेश किया गया है, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि पहले पन्ने पर बताई गई सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है.

विज्ञापन में एक कैप्शन दिया गया है जिसमें दावा किया गया है कि यह इस बात का सच्चा प्रतिबिंब है कि कैसे पहली और दूसरी पिनाराई सरकार ने केरल को "सुधारा" है.

विज्ञापन या राजनीतिक प्रोपेगेंडा?

पहली नज़र में पाठकों को यह एहसास नहीं होता कि यह एक विज्ञापन है. हालांकि, सरकारी मुहर वाले एक छोटे कॉलम में यह नोट लिखा है कि यह पन्ना "जनसंपर्क विभाग (PRD) की एक रचनात्मक विज्ञापन अभिव्यक्ति" है और इसका समाचार पत्र की संपादकीय सामग्री से कोई संबंध नहीं है.

इसकी मुख्य आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि जनसंपर्क विभाग जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल उस काम के लिए कर रहा है, जो सीपीआई(एम) के राजनीतिक अभियान जैसा लग रहा है. अखबार के प्रसार के आधार पर, दो पन्नों के "जैकेट विज्ञापन" के लिए सरकारी दर 5 से 20 लाख रुपये के बीच होती है.

विपक्ष करेगा कानूनी कार्रवाई

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि सीपीआई(एम) के प्रचार के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चुनौती दी जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और यूडीएफ (UDF) के सत्ता में आने पर उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस कदम में सहयोग किया है.

सतीशन ने इस विज्ञापन को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की यादों का "क्रूर अपमान" बताया. उन्होंने तर्क दिया कि चांडी के कार्यकाल (2011-2016) को "अंधकार युग" के रूप में चित्रित करना इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना और एक राजनीतिक कायरतापूर्ण कृत्य है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से राजनीतिक "दुष्प्रचार" के लिए सरकारी खजाने और करदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च किए हैं.

सतीशन ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग और अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (I&PRD) ने सरकारी सूचना की आड़ में "चुनावी प्रचार" प्रकाशित करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.

संपादक की पसंद

