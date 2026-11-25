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13 साल की उम्र में 500+ शो, पैर मैं फ्रैक्चर फिर भी उज्जैन में 3 घंटे वायलिन बजाती रही केरल की गंगा

एक्सप्रेशन क्वीन गंगा ने उज्जैन में जमाया रंग ( Etv Bharat )

भोपाल: साढ़े 4 साल की उम्र में थामा वायलिन, 7 साल में पहली सोलो प्रस्तुति और 9 साल की उम्र में शुरू किया अपना खास म्यूजिकल शो 'गंगा तरंगम'. केरल के गुरुवायुर की 13 वर्षीय गंगा शशिधरन आज देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. एक्सप्रेशन क्वीन और क्वीन ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से मशहूर गंगा अब तक 500 से अधिक मंचों पर प्रस्तुति दे चुकी है. उनके वायलिन वादन के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं.