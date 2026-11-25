13 साल की उम्र में 500+ शो, पैर मैं फ्रैक्चर फिर भी उज्जैन में 3 घंटे वायलिन बजाती रही केरल की गंगा
4 साल की उम्र थामा वायलिन, एक्सप्रेशन क्वीन गंगा ने उज्जैन में जमाया रंग, सोशल मीडिया पर हैं लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज. रिपोर्ट-राहुल सिंह राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 5:10 PM IST
भोपाल: साढ़े 4 साल की उम्र में थामा वायलिन, 7 साल में पहली सोलो प्रस्तुति और 9 साल की उम्र में शुरू किया अपना खास म्यूजिकल शो 'गंगा तरंगम'. केरल के गुरुवायुर की 13 वर्षीय गंगा शशिधरन आज देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. एक्सप्रेशन क्वीन और क्वीन ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से मशहूर गंगा अब तक 500 से अधिक मंचों पर प्रस्तुति दे चुकी है. उनके वायलिन वादन के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं.
खास बात यह है कि, 24 नवंबर 2026 को उज्जैन के अखिल भारतीय कालिदास समारोह में पैर में फ्रैक्चर और पट्टा होने के बावजूद गंगा ने करीब 3 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठकर प्रस्तुति दी. हाथों से वायलिन के तारों पर जादू और आंखों व मुस्कान से भावों की अभिव्यक्ति देने वाली गंगा ने महाकाल की नगरी में दर्शकों को शास्त्रीय, लोकगीत, बॉलीवुड के संगीत पर मंत्र मुग्ध कर दिया.
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महाकाल की नगरी का मंच बताया सबसे यादगार
24 नवंबर 2026 की शाम अखिल भारतीय कालिदास समारोह में गंगा ने महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत से प्रस्तुति शुरू की. इसके बाद गणेश वंदना, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों से समां बांध दिया. 'गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा', 'मेरे ढोलना सुन' और 'तू ही रे' जैसे गीतों की धुन पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई व ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट किया गया. जिस पर गंगा ने ऑन डिमांड प्रस्तुतियां भी दी. पैर में चोट और फ्रैक्चर के बावजूद करीब 3 घंटे बैठकर प्रस्तुति देना उनके समर्पण को दर्शाता है.
गंगा ने कहा कि, ''महाकाल की नगरी में प्रस्तुति देना उनके लिए बहुत शानदार और यादगार अनुभव रहा. यहां का माहौल, यहां का मंच, यहां की खूबसूरती और दर्शकों का उत्साह देखकर वह अभिभूत हो गई.'' गंगा ने कहा, ''उनके पास इस अनुभव को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. वह बार-बार इस मंच से प्रस्तुतियां देना चाहती हैं.''
प्रसिद्ध वायलिन वादिका के साथ संगीतकार भी बना है सपना
गंगा वर्तमान में कक्षा आठवीं की छात्रा हैं. उनका सपना प्रसिद्ध वायलिन वादिका बनना, कर्नाटक के संगीत की सभी कृतियों को सिखाना और संगीत की गहराइयों को अध्ययन करना है. इसके साथ वह खुद भी नए गीतों की रचना करना चाहती हैं. उनका मानना है कि, संगीत साधना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और वह अभी बहुत कुछ सीखना चाहती हैं.
2013 में जन्म, साढ़े चार साल में शुरू की संगीत साधना
गंगा के पिता शशि धरन ने बताया, ''गंगा का जन्म 26 जुलाई 2013 को केरल के गुरुवायुर में हुआ. गंगा की मां कृष्णावेणी को वायलिन बजाने का शौक था. जब वह गर्भवती थी तब भी घर में वायलिन के सूर्य गूंजते थे. बचपन में मां ने गंगा को महान वायलिन वादिक बाल भास्कर की प्रस्तुतियां सुनाई. यही से गंगा के मन में वायलिन के प्रति आकर्षण पैदा हुआ. करीब साढ़े चार साल की उम्र में उन्होंने नितिन एस. कार्तिकेयन से वायलिन की शुरुआती शिक्षा ली. इसके बाद गुरुवायुर की राधिका परमेश्वरन और आकाशवाणी कलाकार सीएस अनुरूप से भी प्रशिक्षण लिया. अब वर्तमान में गंगा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक गणेश राजगोपालन से संगीत की बारीकियां सीख रही है और प्रस्तुतियां दे रही हैं.''
7 साल में पहली प्रस्तुति, 9 साल में शुरू किया गंगा तरंगम
पिता शशिधरण ने यह भी बताया कि, ''गंगा की पहली सोलो वायलिन प्रस्तुति गुरुवायुर के मम्मियुर महादेव मंदीर में हुई थी. उस समय उन्होंने सदा पालय सारसाक्षी की प्रस्तुति दी थी. साल 2023 में गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में एकादशी के मौके पर करीब डेढ़ घंटे की कचहरी ने गंगा को व्यापक पहचान दिलाई. इसके बाद गंगा ने 9 साल की उम्र में गंगा तरंगम नाम से अपना विशेष संगीत कार्यक्रम शुरू किया. मार्च 2026 में 12 साल की उम्र में गंगा ने 500वीं मंचीय प्रस्तुति का मुकाम हासिल किया.''
सुबह 5:30 बजे से रियाज, 50 गीतों की वायलिन की प्रस्तुति
गंगा की सफलता के पीछे साथी कलाकार बताते हैं, गंगा की अभ्यास और संगीत की धीरे-धीरे समझ ही उनकी सफलता का कारण बनती जा रही है. कम उम्र में अपने लक्ष्य के प्रति जुनून ये मां सरस्वती की कृपा है. गंगा सुबह 5:30 बजे उठकर कम से कम 2 घंटे रियाज करती है. कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 30 से अधिक कृतियां और 50 से अधिक फिल्मी गीतों की धुन वायलिन पर प्रस्तुति देने में दक्ष है. वर्तमान में वह कर्नाटक संगीत की शिक्षा भी ले रही है. उनकी खासियत है कि संगीत की शुद्धता बनाएं रखते हुए लोकप्रिय फिल्मी गीतों और भक्ति संगीत को वायलिन पर फ्यूजन के रूप में पेश करती हैं. प्रस्तुति के दौरान उनकी उंगलियों की गति के साथ चेहरे के भाव आंखों के अभिव्यक्ति और मुस्कान दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है.
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सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों में व्यूज
गंगा की लोकप्रियता सिर्फ संगीत समारोह और मंदिरों के मंच तक सीमित नहीं है. उनके वायलिन वादन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होते हैं. गंगा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शास्त्रीय संगीत और वायलिन जैसी विद्या को भी वह नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना रही हैं.
दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक संगीत की गूंज
गंगा ने भारत के अनेकों राज्यों और शहरों में अपनी प्रस्तुति दी है. मणगलूरु, उडुपि, नागरकोइल, तंजावुर, कुम्भकोणम, मैसूर, बेंगलुरू, हैदराबाद, मुम्बई, पश्चिम बंगाल सहित कई स्थानों पर उनके कार्यक्रम हुए हैं. केरल के प्रमुख मंदिरों में भी उनकी कचहरिया आयोजित हो चुकी हैं. कासरगोड के मधुर श्री मदनतसव्वर सिद्धिविनायक मंदिर सहित विदेश में दुबई अबू धाबी ओमान कतर आस्ट्रेलिया सहित कई जगहों पर अपनी प्रस्तुति गंगा दे चुकी है. नवंबर 2026 में आंध्र प्रदेश के प्रशांति निलयम और अब नवंबर 2026 में ही महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में.
सबसे कम उम्र में एमएस सुब्बुलक्ष्मी फेलोशिप
गंगा को साल 2024-26 के लिए प्रतिष्ठित शणमुखानंद भारत रत्न डॉ एम.एस सुब्बुलक्ष्मी फेलोशिप फ़ॉर म्यूजिक प्रदान की गई. उन्हें मुंबई में आयोजित समारोह में पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने यह सम्मान दिया. इस तरह केरल की एकमात्र इस सम्मान को पाने वाली गंगा सबसे कम उम्र की वायलिन वादिका बनी.
पिता ने कारोबार छोड़कर बेटी के साथ यात्रा का लिया फैसला
गंगा के पिता केएम शशि धरन ने बताया, ''वह दुबई में स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं. जबकि मां कृष्णावेणी उनकी संगीत यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा और सहयोगी है.'' पिता बेटी की प्रस्तुतियों के लिए कारोबार से समय निकालकर उनके साथ यात्रा करते हैं. पिता का कहना है कि, ''उन्हें बेटी के लिए अपना कारोबार छोड़ना भी पड़े तो वह छोड़ देंगे. गंगा का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम महेश्वर है. गंगा के साथ परफॉर्मेंस में थमिल, घटम, रिदम, पैड, गिटार और कीबोर्ड जैसे वाद्य यंत्रों पर साथ देने वाले कलाकारों की टीम भी है.''