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केरल : महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की हो रही थी शुरुआत, मंत्री पर ही गिर गई गर्म खीर

केरल की मंत्री बिंदु कृष्णा KSRTC बस में बैठी थीं, जब उन पर गर्म खीर गिर गई. ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम : केरल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत के समय एक अजीब हालात उस समय पैदा हो गए, जब कोल्लम में एक खचाखच भरी सरकारी बस में महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा पर गलती से गर्म खीर गिर गई.

उक्त घटना तब हुई जब मंत्री 'प्रियदर्शनी' योजना को लागू करने के सिलसिले में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में यात्रा कर रही थीं. इस योजना के तहत प्रदेश भर में सामान्य केएसआरटीसी बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को फ्री यात्रा करने की सुविधा मिलती है.

बताया जाता है कि मंत्री का स्वागत करने के लिए बस में सवार उनके समर्थक यात्रा के दौरान उनको खिलाने के लिए पायसम (खीर) लाए थे. इसी दौरान बस में भारी भीड़ के बीच, मिठाई वाला बर्तन गलती से मंत्री से टकरा गया, जिसकी वजह से खीर उनके सिर और कपड़ों पर गिर गई.

वीडियो में बिंदु कृष्णा को अपने बालों और कपड़ों से खीर को साफ करते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके साथी उन्हें साफ-सफाई में मदद करने के लिए आगे आते हैं. हालांकि मंत्री कुछ सेकंड के लिए अपना आपा खो बैठीं, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया. उन्होंने अपना शेड्यूल जारी रखा, बस से पास की जगह तक गईं और वापस आ गईं.