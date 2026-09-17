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केरल: पूर्व DGP टोमिन जे थचनकारी आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए

आय से अधिक संपत्ति के मामले में केरल के पूर्व डीजीपी टोमिन जे थचनकारी को कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट वे दोषी पाया है.

kerala Former DGP Tomin J Thachankary
केरल के पूर्व डीजीपी टोमिन जे. थचनकारी. (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 2:04 PM IST

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कोट्टायम (केरल): केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) टोमिन जे. थचनकारी (Tomin J. Thachankary) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया गया है. कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशकथचनकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया है.

जज केवी रजनीश ने फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व पुलिस ऑफिसर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया.

यह मामला जनवरी 2003 से जुलाई 2007 के बीच उनके सरकारी कार्यकाल के दौरान 64.7 लाख रुपये की बिना हिसाब की संपत्ति जमा करने से जुड़ा है. विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो के अनुसार, थचनकारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके इतनी संपत्ति जमा की जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से 138 प्रतिशत अधिक थी.

इसके अलावा, विजिलेंस रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने जमीन खरीदने के दौरान स्टाम्प ड्यूटी न देकर सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाया.

थचनकारी, जो राज्य पुलिस बल में कई उच्च पद पर रहे थे, को शुरुआती जांच का सामना तब करना पड़ा जब वे आईडी के तौर पर काम कर रहे थे और आखिर में डीजीपी रैंक से रिटायर हुए. यह फैसला 13 साल की कानूनी लड़ाई का नतीजा है, जो 2007 में तब शुरू हुई थी जब विजिलेंस ने उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति का पता चलने के बाद केस दर्ज किया था.

केस दर्ज होने के बाद, उनके घर और ऑफिस पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए. 2013 में त्रिशूर विजिलेंस कोर्ट में चार्जशीट दायर करने के साथ जांच खत्म हुई. बाद में ट्रायल को मुवत्तुपुझा और आखिर में कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां कार्रवाई के दौरान कुल 128 गवाहों से पूछताछ की गई.

ट्रायल के दौरान, थचनकारी ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि जिस संपत्ति की बात हो रही है, वह उनके माता-पिता से विरासत में मिली पारिवारिक संपत्ति थी. हालांकि, कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया और उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। के खंड 2 तहत दोषी ठहराया.

सजा के बाद, थचनकारी ने गंभीर शारीरिक बीमारियों और हाल ही में हुई हार्ट सर्जरी का हवाला देते हुए अपनी सजा में नरमी की अपील की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह अभी अकेले रहते हैं और कई दवाओं पर निर्भर हैं. कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद कार्यवाही में तेजी लाई, जिसमें ट्रायल को छह महीने के समय में पूरा करने का निर्देश दिया गया था.

इससे पहले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मामले की आगे की जांच की मांग करने वाली थचनकारी की याचिकाओं को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि पूर्व पुलिस अधिकारी जानबूझकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे.

ट्रायल 1 नवंबर को शुरू हुआ और वह पहले 28 दिनों तक खुद पेश हुए. हालांकि ट्रायल खत्म करने की शुरुआती डेडलाइन 30 जून तय की गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया.

ट्रायल के लिए कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट में उनकी पेशी से भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब वे रिटायर होने के बावजूद, आधिकारिक पद दिखाने वाले स्टार सिंबल वाली कार में पहुंचे थे. इसलिए, मोटर वाहन विभाग ने आधिकारिक सिंबल के बिना इजाजत इस्तेमाल के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया था.

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