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केरल में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, भूस्खलन का कहर, 6 की मौत, CM ने हर घंटे निगरानी के दिए आदेश

केरल में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: कोट्टायम, इडुक्की और मलप्पुरम जिलों में हुए हादसों में छह लोगों की जान चली गई, क्योंकि राज्य में भीषण गर्मी के बीच अचानक भारी बारिश हुई. बारिश तेज होने के कारण, मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने अधिकारियों को हर घंटे स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है. मौसम विभाग ने आज कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और पलक्कड़ समेत छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम एजेंसी ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है. अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है क्योंकि बारिश लगातार तेज हो रही है, खासकर पहाड़ी इलाकों में. मलप्पुरम में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, जहाँ अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद कई लोग लापता हो गए थे. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नीलांबुर के अमराम्बलम में टीके कॉलोनी में पांच लोग पानी में बह गए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इलाके में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स की एक स्पेशल टीम तैनात करने का तुरंत आदेश दिया. यह घटना रविवार शाम करीब 5 बजे पूक्कोट्टुमपदम के कोट्टापुझा में हुई. टीके कॉलोनी के लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अचानक अचानक बाढ़ आ गई, जब वहाँ विजिटर्स मौजूद थे. छुट्टी का दिन होने की वजह से इलाके में घूमने और नदी में नहाने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी. एक बड़ा हादसा सिर्फ इसलिए टल गया क्योंकि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और लोकल लोगों ने नदी के पानी के लेवल में अचानक बढ़ोतरी देखकर समय पर चेतावनी दे दी. बचावकर्मियों ने एक पीड़ित का शव पोट्टिकल्लु मुत्तिक्कुंडु इलाके से और दूसरे का एंटोनीक्कड़ अयानिक्कुंडु इलाके से बरामद किया. दोनों शवों पर चट्टानों से टकराने की वजह से गंभीर चोटें थी. लापता लोगों की पहचान करुवरकुंडु के रहीम (35), कोट्टक्कल के बस मालिक मंगदन अनस (27), उनके साथ मौजूद एक बुज़ुर्ग, वंडूर के सजाद (23), वंडूर चेट्टियारममल के कुरुप्पथ रफ़ीक (41), और टीके कॉलोनी के वेलुथेदाथ संजयदास की पत्नी सजिता के तौर पर हुई है. फायर और रेस्क्यू सर्विसेज की अगुवाई में चल रहा सर्च ऑपरेशन रात होने की वजह से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और सोमवार सुबह फिर से शुरू होगा. एक अलग घटना में चेक्कड़ के छह सदस्यों के समूह के दो सदस्य तैरकर सुरक्षित निकलने में सफल रहे, जबकि नदी में फंसे चार अन्य लोगों को स्थानीय निवासियों ने बचा लिया. चमत्कारिक रूप से बचने वालों में पुट्टमन्ना नारकांडन नौशाद (37), करुवरकुंडु से पुन्नक्कड़ थाचुपरंबन शबीर बाबू (40), वंदूर से एलियाकोडन मुहम्मद सदुरुल (21), कोट्टाकुन्नू से कुप्पनाथ फरहान (23), वंदूर चेट्टियारम्मल से चालर मिर्दा (39) और पुलियांगोडे से नेल्लीसेरी फिरोज (43) शामिल हैं.