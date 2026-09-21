केरल में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, भूस्खलन का कहर, 6 की मौत, CM ने हर घंटे निगरानी के दिए आदेश
मौसम विभाग ने आज कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और पलक्कड़ समेत छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Published : September 21, 2026 at 7:22 AM IST
तिरुवनंतपुरम: कोट्टायम, इडुक्की और मलप्पुरम जिलों में हुए हादसों में छह लोगों की जान चली गई, क्योंकि राज्य में भीषण गर्मी के बीच अचानक भारी बारिश हुई. बारिश तेज होने के कारण, मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने अधिकारियों को हर घंटे स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है.
मौसम विभाग ने आज कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और पलक्कड़ समेत छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम एजेंसी ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है. अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है क्योंकि बारिश लगातार तेज हो रही है, खासकर पहाड़ी इलाकों में.
मलप्पुरम में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, जहाँ अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद कई लोग लापता हो गए थे. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नीलांबुर के अमराम्बलम में टीके कॉलोनी में पांच लोग पानी में बह गए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इलाके में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स की एक स्पेशल टीम तैनात करने का तुरंत आदेश दिया.
यह घटना रविवार शाम करीब 5 बजे पूक्कोट्टुमपदम के कोट्टापुझा में हुई. टीके कॉलोनी के लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अचानक अचानक बाढ़ आ गई, जब वहाँ विजिटर्स मौजूद थे. छुट्टी का दिन होने की वजह से इलाके में घूमने और नदी में नहाने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी. एक बड़ा हादसा सिर्फ इसलिए टल गया क्योंकि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और लोकल लोगों ने नदी के पानी के लेवल में अचानक बढ़ोतरी देखकर समय पर चेतावनी दे दी.
बचावकर्मियों ने एक पीड़ित का शव पोट्टिकल्लु मुत्तिक्कुंडु इलाके से और दूसरे का एंटोनीक्कड़ अयानिक्कुंडु इलाके से बरामद किया. दोनों शवों पर चट्टानों से टकराने की वजह से गंभीर चोटें थी. लापता लोगों की पहचान करुवरकुंडु के रहीम (35), कोट्टक्कल के बस मालिक मंगदन अनस (27), उनके साथ मौजूद एक बुज़ुर्ग, वंडूर के सजाद (23), वंडूर चेट्टियारममल के कुरुप्पथ रफ़ीक (41), और टीके कॉलोनी के वेलुथेदाथ संजयदास की पत्नी सजिता के तौर पर हुई है.
फायर और रेस्क्यू सर्विसेज की अगुवाई में चल रहा सर्च ऑपरेशन रात होने की वजह से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और सोमवार सुबह फिर से शुरू होगा. एक अलग घटना में चेक्कड़ के छह सदस्यों के समूह के दो सदस्य तैरकर सुरक्षित निकलने में सफल रहे, जबकि नदी में फंसे चार अन्य लोगों को स्थानीय निवासियों ने बचा लिया.
चमत्कारिक रूप से बचने वालों में पुट्टमन्ना नारकांडन नौशाद (37), करुवरकुंडु से पुन्नक्कड़ थाचुपरंबन शबीर बाबू (40), वंदूर से एलियाकोडन मुहम्मद सदुरुल (21), कोट्टाकुन्नू से कुप्पनाथ फरहान (23), वंदूर चेट्टियारम्मल से चालर मिर्दा (39) और पुलियांगोडे से नेल्लीसेरी फिरोज (43) शामिल हैं.
वर्तमान में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में अधिकारी डेरा डाले हुए हैं, जिसमें नीलांबुर के पुलिस उपाधीक्षक रफीक के नेतृत्व में एक पुलिस दल, कलिकावु और पूक्कोट्टुमपदम के उप निरीक्षक वी. मनोज कुमार और अब्दुल करीम, चक्कीकुझी से वन विभाग के डिप्टी रेंजर दिवाकरनुन्नी और उनकी टीम और नीलांबुर अग्निशमन बल शामिल हैं. पंचायत अध्यक्ष वी.पी. अफीफा और गवर्निंग बॉडी के दूसरे सदस्य भी उसी जगह पर मौजूद हैं.
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम करते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कमिश्नर आईएएस विग्नेश्वरी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई. इडुक्की और कोट्टायम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ एक जॉइंट मीटिंग में हालात का अच्छी तरह से जायजा लिया गया. इन दोनों जिलों में रहने वालों को मौसम से जुड़े एसएमएस अलर्ट भेजे गए हैं.
कलेक्टरों को लोकल हालात पर करीब से नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया गया है. बेमौसम भारी बारिश से राज्य के कई हिस्सों में पहले ही बहुत नुकसान हुआ है. नदियों और दूसरे पानी के सोर्स में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है.
इसके अलावा, अधिकारियों ने लोगों को रात में पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है. इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम खोले गए हैं, और तालुक लेवल पर खास मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए गए हैं.
पुलिस, फायर फोर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर राहत के काम कर रहे हैं. स्थानीय स्व-सरकारी निकाय को निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए राहत कैंप लगाने का आदेश दिया गया है. मौसम विभाग के आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने के संकेत के साथ, मछुआरों के समुद्र में जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
रेवेन्यू अधिकारियों को लैंडस्लाइड वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का खास काम सौंपा गया है. राज्य सरकार, जरूरत पड़ने पर और एनडीआरएफ टीमें लाने के लिए केंद्र स्तर से भी बातचीत कर रही है. इसके अलावा केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सिंचाई विभाग को जलभराव वाले क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए बांध के पानी के लेवल पर सख्ती से नजर रखने का आदेश दिया गया है.