ETV Bharat / bharat

केरल: टीचर को 161 साल जेल की सजा, दिव्यांग बच्चे के साथ करता था घिनौनी काम

तिरुवनंतपुरम (केरल): शहर की एक फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 10 साल के दिव्यांग बच्चे से छेड़छाड़ के मामले में टीचर को दोषी करार देते हुए 161 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी शिक्षक संतोष कुमार (56) पर 87,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट की जज अंजू मीरा बिरला ने यह आदेश पारित किया. जिसमें कहा गया है कि अगर दोषी की तरफ से जुर्माना नहीं भरा गया तो उसे साढ़े आठ साल और जेल में काटने होंगे. कोर्ट ने जुर्माने के अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बच्चे को मुआवजा भी देने का आदेश दिया है.

बच्चे के साथ छेड़छाड़ की घटना जुलाई 2019 में हुई थी. आरोपी संतोष कुमार उस स्कूल में टीचर था जहां दिव्यांग बच्चा पढ़ता था. बच्चा कन्नूर का रहने वाला था और ऑटिज्म विकार से जुड़े इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम में रह रहा था. आरोपी ने बच्चे की विकलांगता का फायदा उठाया. माता-पिता को बच्चे के व्यवहार में अचानक आए बदलाव पर शक हुआ, जो उसके साथ लंबे समय से चल रहा था.

जब माता-पिता ने बच्चे के शरीर पर दिख रही चोटों के बारे में पूछा, तो बच्चा कुछ भी समझा नहीं पाया क्योंकि उसे बोलने में अक्षम था. वह जो कुछ भी देखता और सुनता, उसे किताब में लिखता था, उसे लिखने या ड्राइंग करने की आदत थी. यह अनुभव भी बच्चे की किताब में दर्ज था.