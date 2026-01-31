ETV Bharat / bharat

केरल: टीचर को 161 साल जेल की सजा, दिव्यांग बच्चे के साथ करता था घिनौनी काम

तिरुवनंतपुरम की फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दिव्यांग बच्चे के साथ घिनौनी हरकत करने के दोषी टीचर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Kerala fast-track court sentences Teacher to 161 years imprisonment For Molesting Autistic Child
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
तिरुवनंतपुरम (केरल): शहर की एक फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 10 साल के दिव्यांग बच्चे से छेड़छाड़ के मामले में टीचर को दोषी करार देते हुए 161 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी शिक्षक संतोष कुमार (56) पर 87,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट की जज अंजू मीरा बिरला ने यह आदेश पारित किया. जिसमें कहा गया है कि अगर दोषी की तरफ से जुर्माना नहीं भरा गया तो उसे साढ़े आठ साल और जेल में काटने होंगे. कोर्ट ने जुर्माने के अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बच्चे को मुआवजा भी देने का आदेश दिया है.

बच्चे के साथ छेड़छाड़ की घटना जुलाई 2019 में हुई थी. आरोपी संतोष कुमार उस स्कूल में टीचर था जहां दिव्यांग बच्चा पढ़ता था. बच्चा कन्नूर का रहने वाला था और ऑटिज्म विकार से जुड़े इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम में रह रहा था. आरोपी ने बच्चे की विकलांगता का फायदा उठाया. माता-पिता को बच्चे के व्यवहार में अचानक आए बदलाव पर शक हुआ, जो उसके साथ लंबे समय से चल रहा था.

जब माता-पिता ने बच्चे के शरीर पर दिख रही चोटों के बारे में पूछा, तो बच्चा कुछ भी समझा नहीं पाया क्योंकि उसे बोलने में अक्षम था. वह जो कुछ भी देखता और सुनता, उसे किताब में लिखता था, उसे लिखने या ड्राइंग करने की आदत थी. यह अनुभव भी बच्चे की किताब में दर्ज था.

आखिरकार, बच्चे ने अपने स्पीच थेरेपिस्ट (वाक्-भाषा रोग विशेषज्ञ) के जरिये घटना के बारे में बताया. क्योंकि बच्चे की बातें अभी भी साफ नहीं थीं, इसलिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के निर्देशों के अनुसार बच्चे का बयान दर्ज किया गया. पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों सहित तीन सदस्यों का एक पैनल बनाया और बच्चे का बयान फिर से दर्ज किया.

बयान में कहा गया है कि आरोपी ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चे के साथ कई बार छेड़छाड़ की और जब भी बच्चा शोर मचाता, तो आरोपी बच्चे का सिर दीवार पर मार देता. बच्चे ने यह भी बताया कि आरोपी टीचर ने बच्चे की मां को जान से मारने की धमकी दी थी. बयान में कहा गया है कि संतोष कुमार ने बच्चे को मिठाई और बिस्कुट देकर उसके साथ छेड़छाड़ की.

विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट आरएस विजय मोहन अभियोजन की तरफ से पेश हुए.

