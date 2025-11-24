ETV Bharat / bharat

केरल के किसानों ने चुनाव के लिए रखी कड़ी शर्त, जंगली जानवरों से रक्षा के लिए उम्मीदवारों से ले रहे हलफनामा

केरल के किसानों की मांग है कि जंगली जानवरों से फसल और स्वयं की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएं.

KERALA FARMERS POLL CONDITION
केरल के किसानों ने चुनाव के लिए रखी कड़ी शर्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 2:51 PM IST

कोझिकोड: केरल में जैसे-जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है राज्य के ऊंचे इलाकों में जाने वाले उम्मीदवारों को किसान समुदाय से एक ऐसा अल्टीमेटम मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला. केरल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (KIFA) की अगुवाई में एक नया कैंपेन चल रहा है. इसमें राजनीतिक उम्मीदवार जंगली जानवरों के हमलों से किसानों के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने के लिए एक लिखित एफिडेविट पर साइन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ऐसा न करने पर उन्हें किसानों का वोट खोने का खतरा है.

यह अभियान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11 (2) से संबंधित एक विशिष्ट मांग पर केंद्रित है. एफिडेविट में उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से यह भरोसा दिलाना होता है कि अगर वे चुने जाते हैं तो वे और उनकी पार्टियां ऐसी नीति लाएंगे जिससे जंगल के पास रहने वाले लोगों को जंगली जानवरों से फसल और स्वयं की रक्षा करने का अधिकार होगा. अपनी रक्षा में जंगली जानवरों के मारे जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा न चलाया जाए.

शपथ में साफ तौर पर ऐसे कामों को शिकार के बजाय सही सेल्फ-डिफेंस बताया गया है और उम्मीदवारों से यह मांग की गई है कि वे इस सुरक्षा संबंधी कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालें. जंगली जानवरों के साथ खड़े लोगों को वोट नहीं नारे के तहत केआईएफए ने पहाड़ी इलाकों में बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है. साथ ही इंसान-जानवरों के बीच टकराव वाले इलाकों में सहमति फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है.

एसोसिएशन ने यह साफ कर दिया है कि ये जंगल कानूनों जंगलों के अंदर ही रहना चाहिए. अभियान में जोर देकर कहा गया है, अगर कोई उम्मीदवार हमारा वोट चाहता है तो उसे हमारे जीने के अधिकार को सही ठहराना होगा. केआईएफए के स्टेट चेयरमैन एलेक्स ओझुकायिल और कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोज के.डी. ने साफ किया कि ऑर्गनाइजेशन अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहा है. इसके बजाय उनका मकसद किसानों की आवाज को एक निर्णायक दबाव समूह के तौर पर मजबूत करना है.

अगर किसी वार्ड में कई उम्मीदवार शपथ पत्र पर साइन करते हैं, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वे वोट देते समय अपनी समझ का इस्तेमाल करें. लेकिन, साइन न करने को किसान विरोधी रवैया माना जाता है. जून 2020 में बना केआईएफए तेजी से पिछड़े किसानों का एक मुखर समर्थक बनकर उभरा. ये पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) से लेकर जंगल अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परेशान करने जैसे मुद्दों पर ध्यान देता है.

यह संगठन पिछली कानूनी जीतों का क्रेडिट लेता है, जिसमें जंगली सूअरों को मारने के बारे में हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश भी शामिल है. जमीनों से जुड़े कानूनों में ढील और जंगली जानवरों की आबादी पर साइंटिफिक कंट्रोल की मांग करके यह ग्रुप चुनावी बहस को नया रूप दे रहा है.

