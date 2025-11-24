ETV Bharat / bharat

केरल के किसानों ने चुनाव के लिए रखी कड़ी शर्त, जंगली जानवरों से रक्षा के लिए उम्मीदवारों से ले रहे हलफनामा

कोझिकोड: केरल में जैसे-जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है राज्य के ऊंचे इलाकों में जाने वाले उम्मीदवारों को किसान समुदाय से एक ऐसा अल्टीमेटम मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला. केरल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (KIFA) की अगुवाई में एक नया कैंपेन चल रहा है. इसमें राजनीतिक उम्मीदवार जंगली जानवरों के हमलों से किसानों के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने के लिए एक लिखित एफिडेविट पर साइन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ऐसा न करने पर उन्हें किसानों का वोट खोने का खतरा है. यह अभियान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11 (2) से संबंधित एक विशिष्ट मांग पर केंद्रित है. एफिडेविट में उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से यह भरोसा दिलाना होता है कि अगर वे चुने जाते हैं तो वे और उनकी पार्टियां ऐसी नीति लाएंगे जिससे जंगल के पास रहने वाले लोगों को जंगली जानवरों से फसल और स्वयं की रक्षा करने का अधिकार होगा. अपनी रक्षा में जंगली जानवरों के मारे जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा न चलाया जाए. शपथ में साफ तौर पर ऐसे कामों को शिकार के बजाय सही सेल्फ-डिफेंस बताया गया है और उम्मीदवारों से यह मांग की गई है कि वे इस सुरक्षा संबंधी कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालें. जंगली जानवरों के साथ खड़े लोगों को वोट नहीं नारे के तहत केआईएफए ने पहाड़ी इलाकों में बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है. साथ ही इंसान-जानवरों के बीच टकराव वाले इलाकों में सहमति फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है.