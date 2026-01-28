ETV Bharat / bharat

केरल में बढ़ रहा चिकनपॉक्स का संक्रमण, तीन हफ्ते में 3300 मामले सामने आए

केरल में 24 दिनों में चिकनपॉक्स के 3300 मामले दर्ज किए गए. स्वास्थ्य अधिकारियों ने लक्षण दिखने पर आइसोलेशन में जाने की सलाह दी है.

Kerala experiencing surge in chickenpox cases in January 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर
ETV Bharat Hindi Team

January 28, 2026

कोझिकोड (केरल): राज्य में चिकनपॉक्स (चेचक) के मामले तेजी से बढ़े हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2026 की शुरुआत में चेचक के मामलों तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जनवरी के पहले 24 दिनों में, राज्य में 3,300 केस दर्ज किए गए, जो दिसंबर में रिकॉर्ड किए गए 3,050 मामलों और नवंबर 2025 में दर्ज 2,537 मामलों से काफी अधिक हैं.

राज्य में पिछले तीन वार्षों में चेचक के मामलों वृद्धि देखी गई है. 2023 में कुल 26,390 मामले दर्ज किए गए थे. 2024 में यह संख्या बढ़कर 27,106 और 2025 में 29,055 तक पहुंच गई.

कोझिकोड जिला चेचक का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां जनवरी में अब तक 430 मामले सामने आए हैं, जो पिछले महीने रिपोर्ट किए गए 210 मामलों से दोगुने से भी अधिक हैं. जिले के कई इलाकों में स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर क्लस्टर की पहचान की गई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, जिला निगरानी अधिकारी डॉ. मनोज ने बताया कि पारंपरिक रूप से यह मौसमी बीमारी थी और इसका संबंध बढ़ती गर्मी से थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब सभी मौसमों में चिकनपॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं.

वैरिसेला जोस्टर वायरस (VZV) बहुत तेजी से फैलने वाला माना जाता है और ज्यादातर स्कूल, शादियों और सार्वजनिक सभा जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हवा से फैलता है. इसके लक्षण आमतौर पर संपर्क में आने के एक से तीन सप्ताह बाद दिखते हैं, जो बुखार, थकान और शरीर में दर्द से शुरू होते हैं, और फिर शरीर पर लाल, खुजली वाले फफोले हो जाते हैं.

बचाव ही सबसे असरदार तरीका
स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह बीमारी आम तो है, लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए यह जानलेवा हो सकती है. इसे फैलने से रोकने के लिए, जिला चिकित्सा अधिकारी ने लक्षण दिखने पर तुरंत आइसोलेशन (पूरी तरह से खुद को अलग रखना) में जाने की सलाह दी है.

अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मरीजों को अलग कमरे में रहना चाहिए, खास बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और जल्दी डॉक्टरों को दिखाना चाहिए. जल्दी ठीक होने के लिए साफ-सफाई बनाए रखना, फफोलों को खुजलाने से बचना और आसानी से पचने वाला खाना खाकर हाइड्रेटेड रहना जरूरी है.

स्वास्थ्य अधिकारी नेशनल हेल्थ मिशन केरल के जरिये मिलने वाली चिकनपॉक्स वैक्सीन की अहमियत पर जोर दे रहे हैं. जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उनके लिए ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कंसल्टेशन देता है ताकि समय पर मेडिकल सलाह मिल सके. मरीजों को सलाह दी गई है कि वे तब तक आइसोलेशन में रहें जब तक सभी फफोले पूरी तरह सूख न जाएं और उन पर पपड़ी न जम जाए, ताकि इस बीमारी को समुदाय में आगे फैलने से रोका जा सके.

