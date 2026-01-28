ETV Bharat / bharat

केरल में बढ़ रहा चिकनपॉक्स का संक्रमण, तीन हफ्ते में 3300 मामले सामने आए

कोझिकोड (केरल): राज्य में चिकनपॉक्स (चेचक) के मामले तेजी से बढ़े हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2026 की शुरुआत में चेचक के मामलों तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जनवरी के पहले 24 दिनों में, राज्य में 3,300 केस दर्ज किए गए, जो दिसंबर में रिकॉर्ड किए गए 3,050 मामलों और नवंबर 2025 में दर्ज 2,537 मामलों से काफी अधिक हैं.

राज्य में पिछले तीन वार्षों में चेचक के मामलों वृद्धि देखी गई है. 2023 में कुल 26,390 मामले दर्ज किए गए थे. 2024 में यह संख्या बढ़कर 27,106 और 2025 में 29,055 तक पहुंच गई.

कोझिकोड जिला चेचक का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां जनवरी में अब तक 430 मामले सामने आए हैं, जो पिछले महीने रिपोर्ट किए गए 210 मामलों से दोगुने से भी अधिक हैं. जिले के कई इलाकों में स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर क्लस्टर की पहचान की गई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, जिला निगरानी अधिकारी डॉ. मनोज ने बताया कि पारंपरिक रूप से यह मौसमी बीमारी थी और इसका संबंध बढ़ती गर्मी से थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब सभी मौसमों में चिकनपॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं.

वैरिसेला जोस्टर वायरस (VZV) बहुत तेजी से फैलने वाला माना जाता है और ज्यादातर स्कूल, शादियों और सार्वजनिक सभा जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हवा से फैलता है. इसके लक्षण आमतौर पर संपर्क में आने के एक से तीन सप्ताह बाद दिखते हैं, जो बुखार, थकान और शरीर में दर्द से शुरू होते हैं, और फिर शरीर पर लाल, खुजली वाले फफोले हो जाते हैं.