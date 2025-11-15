ETV Bharat / bharat

पूर्व भाजपा नेता को मरते दम तक आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

कन्नूर (केरल): चौथी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी शिक्षक और पूर्व भाजपा नेता के. पद्मराजन को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कन्नूर जिले के थालास्सेरी की फास्ट ट्रैक अदालत ने मामले में फैसला सुनाया. आरोपी पर धारा 376AB (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. थालास्सेरी पॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई. आरोपी का नाम के पद्मराजन है, जो भाजपा का सदस्य था और पंचायत अध्यक्ष भी रह चुका है. मामला जनवरी और फरवरी 2020 के बीच स्कूल के कम्फर्ट रूम में छात्रा के साथ तीन बार यौन शोषण से जुड़ा है. 23 फरवरी, 2024 को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश टी.टी. जॉर्ज के समक्ष मुकदमा शुरू हुआ. छात्रा समेत 12 गवाहों से जिरह की गई. न्यायाधीश टीटी जॉर्ज के स्थानांतरण के बाद, न्यायाधीश बी. श्रीजा के समक्ष मुकदमा जारी रहा. अभियोजन पक्ष ने चार शिक्षकों समेत 40 गवाहों से जिरह की. बचाव पक्ष ने 3 गवाहों से जिरह की. दोषी करार दिया गया पूर्व भाजपा नेता के. पद्मराजन (ETV Bharat)