ETV Bharat / bharat

केरल: मरने के 4 साल बाद इंजीनियर को मिली PhD की डिग्री

केरल पुलिस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रामचंद्रन ने जिंदगी भर पढ़ाई की.

-Kerala Engineer M. Ramachandran Awarded Posthumous PhD 4 Years After Demise
केरल के इंजीनियर को मरने के 4 साल बाद PhD डिग्री से सम्मानित किया गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कासरगोड (केरल): केरल के कासरगोड में एक सिविल इंजीनियर एम रामचंद्रन को उनकी अचानक मौत के चार साल बाद कन्नूर यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री दी है. हाल ही में यह सर्टिफिकेट उनकी विधवा वी जयलक्ष्मी को मिला. इस मौके पर वह बहुत इमोशनल हो गईं.

केरल पुलिस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रामचंद्रन ने जिंदगी भर पढ़ाई की. कोझिकोड के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गोवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी मेंबर के तौर पर शामिल हो गए.

कई विभागों में किया काम
बाद में उन्होंने पोस्टग्रेजुएट डिग्री हासिल की और वॉटर अथॉरिटी, पब्लिक वर्क्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम किया. अपने प्रोफेशनल करियर के साथ-साथ उन्होंने LLB, SAP सॉफ्टवेयर कोर्स भी पूरे किए और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की.

30 मार्च 2021 को अपनी थीसिस जमा की
सर्विस में रहते हुए रामचंद्रन ने कन्नूर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में रिसर्च शुरू की. यह रिसर्च डॉ वीआई बीना के गाइडेंस में हुई, जो उस समय कन्नूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थीं. उन्होंने 30 मार्च 2021 को अपनी थीसिस जमा की, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच के रिश्ते पर फोकस था.

11 जून 2021 को रामचंद्रन को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई. उनकी विधवा, जयलक्ष्मी जो बेंगलुरु में LIC की पूर्व इंजीनियर थीं, उन्होंने रामचंद्रन की एकेडमिक विरासत को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की और आखिर में 4 नवंबर, 2025 को कन्नूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें मरणोपरांत PhD की डिग्री दी.

यह भी पढ़ें- अगर आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें: बॉम्बे हाई कोर्ट

TAGGED:

RAMACHANDRANS REMARKABLE ACADEMIC
KERALA ENGINEER
RAMACHANDRAN AWARDED POSTHUMOUS PHD
PHD DEGREE AFTER DEMISE
AWARDED POSTHUMOUS PHD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.