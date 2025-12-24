ETV Bharat / bharat

केरल: मरने के 4 साल बाद इंजीनियर को मिली PhD की डिग्री

केरल के इंजीनियर को मरने के 4 साल बाद PhD डिग्री से सम्मानित किया गया ( ETV Bharat )

कासरगोड (केरल): केरल के कासरगोड में एक सिविल इंजीनियर एम रामचंद्रन को उनकी अचानक मौत के चार साल बाद कन्नूर यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री दी है. हाल ही में यह सर्टिफिकेट उनकी विधवा वी जयलक्ष्मी को मिला. इस मौके पर वह बहुत इमोशनल हो गईं. केरल पुलिस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रामचंद्रन ने जिंदगी भर पढ़ाई की. कोझिकोड के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गोवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी मेंबर के तौर पर शामिल हो गए. कई विभागों में किया काम

बाद में उन्होंने पोस्टग्रेजुएट डिग्री हासिल की और वॉटर अथॉरिटी, पब्लिक वर्क्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम किया. अपने प्रोफेशनल करियर के साथ-साथ उन्होंने LLB, SAP सॉफ्टवेयर कोर्स भी पूरे किए और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की.