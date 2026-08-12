केरल में हाथियों की आबादी एक दशक में आधी हुई, जानें इसकी बड़ी वजह
वर्तमान में केरल में सिर्फ 3173 हाथी हैं, जिनमें 2785 जंगली और 388 कैद हाथी हैं.
Published : August 12, 2026 at 4:34 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में जंगली और कैद में रखे गए हाथियों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले दस सालों में इनकी संख्या लगभग आधी हो गई है. यह चिंताजनक डेटा तब सामने आया है जब दुनिया वर्ल्ड एलीफेंट डे मना रही है.
वर्तमान में केरल में सिर्फ 3173 हाथी हैं, जिनमें 2785 जंगली और 388 कैद हाथी हैं. इसके ठीक उलट, 2016 में जंगली हाथियों की आबादी 5700 से 6200 के बीच थी. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2021 और 2025 के बीच देश की पहली डीएनए आधारित जनगणना की, जिसमें जंगली हाथियों की गिनती 2785 बताई गई.
लेकिन, राज्य के वन विभाग की 2023 की जनगणना में ब्लॉक काउंट से 1920 और गोबर की गिनती से 2386 हाथी रिकॉर्ड किए गए. इस सांख्यिकी अंतर की वजह से इस इलाके में जंगली हाथियों की सही संख्या साफ नहीं हो पा रही है.
जानवरों के लिए जंगल सिकुड़ता जा रहा है. साथ ही जंगलों की कटाई और इंसान-हाथी के बीच बढ़ते टकराव इस आबादी में गिरावट के मुख्य कारण हैं. वन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि अप्रैल 2019 और मार्च 2025 के बीच केरल के जंगलों में 744 जंगली हाथियों की मौत हुई, जिसमें से 150 मौतें अकेले 2024-25 के समय में हुईं.
इसके अलावा, पिछले छह सालों में गैर-कानूनी इलेक्ट्रिक फेंस ने 77 जंगली हाथियों की जान ले ली. हाथियों की घटती संख्या के बावजूद, इंसान-हाथी टकराव रुका नहीं है. पिछले पांच सालों में राज्य में 109 लोगों की जान गई है और जंगल के किनारे बसी बस्तियों में बढ़ते टकराव को दिखाता है.
कैद में रखे गए हाथियों की संख्या में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है, जो 2010 में 702 से घटकर पिछले साल जनवरी तक सिर्फ 388 रह गई. बढ़ते रखरखाव खर्च और कड़े कानूनी नियमों को इस गिरावट के मुख्य कारण बताया जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर पर, कर्नाटक में सबसे ज्यादा 6013 जंगली हाथियों की आबादी है, जबकि केरल अभी चौथे नंबर पर है.
2011 से हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलीफेंट डे मनाया जाता है ताकि इन शानदार जानवरों को बचाने में मदद की जा सके और एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की बुरी हालत की ओर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके.
इस पहल को कैनेडियन फिल्ममेकर पैट्रिशिया सिम्स और कैनजवेस्ट पिक्चर्स के माइकल क्लार्क ने थाईलैंड में एलीफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के सेक्रेटरी-जनरल सिवापोर्न दर्दरानंदा के साथ मिलकर शुरू किया था. आज, जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनपायी पर खत्म होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इसकी मुख्य वजह है उनके रहने की जगह का खत्म होना, हाथी दांत का अवैध शिकार और इंसानों का लगातार दखल देना शामिल है.
हाथियों की औसत उम्र 70 साल तक होती है और सभी स्तनधारी जीवों में उनकी गर्भावस्था की अवधि सबसे लंबी होती है, जो 630 दिन या लगभग 21 से 22 महीने का होता है. शरीर के हिसाब से, हाथी की सूंड उसकी नाक और ऊपरी होंठ का मिला-जुला रूप होती है, जबकि उसके दांत असल में बदले हुए कृंतक दांत होते हैं. उनके बड़े शरीर को 282 हड्डियों वाले कंकाल के ढांचे से सहारा मिलता है.
इन स्तनपायी जीवों के चलने की एक अनोखी चाल होती है, जिसमें वे अपने शरीर के एक तरफ के पैरों को एक साथ आगे की ओर हिलाते हैं, जो उन्हें ज्यादातर दूसरे जानवरों से अलग बनाता है. स्थानीय भाषा में, उनके अगले पैरों को नाडा और पिछले पैरों को अमरम कहा जाता है.
एक बड़ा हाथी रोजाना औसतन 400 किलोग्राम तक खाना खाता है और 150 लीटर पानी पीता है. जब उनकी आंखों के नीचे मौजूद टेम्पोरल ग्लैंड्स सूज जाती हैं, तो वे मस्त (Musth) की हालत में चले जाते हैं, जिसमें हाथी अत्यधिक आक्रामक और उत्तेजित हो जाते हैं. हालांकि उनका आराम का समय सिर्फ चार घंटे का होता है, लेकिन अफ्रीकी हाथी आराम करने के लिए लेटते नहीं हैं.
जंगली हाथी आम तौर पर तीस के झुंड में चलते हैं, जबकि अकेले रहने वाले हाथी ज्यादा गुस्सैल होते हैं. अपने बहुत बड़े आकार के बावजूद, वे काफी फुर्तीले होते हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं.
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