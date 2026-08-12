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केरल में हाथियों की आबादी एक दशक में आधी हुई, जानें इसकी बड़ी वजह

तिरुवनंतपुरम: केरल में जंगली और कैद में रखे गए हाथियों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले दस सालों में इनकी संख्या लगभग आधी हो गई है. यह चिंताजनक डेटा तब सामने आया है जब दुनिया वर्ल्ड एलीफेंट डे मना रही है.

वर्तमान में केरल में सिर्फ 3173 हाथी हैं, जिनमें 2785 जंगली और 388 कैद हाथी हैं. इसके ठीक उलट, 2016 में जंगली हाथियों की आबादी 5700 से 6200 के बीच थी. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2021 और 2025 के बीच देश की पहली डीएनए आधारित जनगणना की, जिसमें जंगली हाथियों की गिनती 2785 बताई गई.

लेकिन, राज्य के वन विभाग की 2023 की जनगणना में ब्लॉक काउंट से 1920 और गोबर की गिनती से 2386 हाथी रिकॉर्ड किए गए. इस सांख्यिकी अंतर की वजह से इस इलाके में जंगली हाथियों की सही संख्या साफ नहीं हो पा रही है.

जानवरों के लिए जंगल सिकुड़ता जा रहा है. साथ ही जंगलों की कटाई और इंसान-हाथी के बीच बढ़ते टकराव इस आबादी में गिरावट के मुख्य कारण हैं. वन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि अप्रैल 2019 और मार्च 2025 के बीच केरल के जंगलों में 744 जंगली हाथियों की मौत हुई, जिसमें से 150 मौतें अकेले 2024-25 के समय में हुईं.

इसके अलावा, पिछले छह सालों में गैर-कानूनी इलेक्ट्रिक फेंस ने 77 जंगली हाथियों की जान ले ली. हाथियों की घटती संख्या के बावजूद, इंसान-हाथी टकराव रुका नहीं है. पिछले पांच सालों में राज्य में 109 लोगों की जान गई है और जंगल के किनारे बसी बस्तियों में बढ़ते टकराव को दिखाता है.

कैद में रखे गए हाथियों की संख्या में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है, जो 2010 में 702 से घटकर पिछले साल जनवरी तक सिर्फ 388 रह गई. बढ़ते रखरखाव खर्च और कड़े कानूनी नियमों को इस गिरावट के मुख्य कारण बताया जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर पर, कर्नाटक में सबसे ज्यादा 6013 जंगली हाथियों की आबादी है, जबकि केरल अभी चौथे नंबर पर है.

2011 से हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलीफेंट डे मनाया जाता है ताकि इन शानदार जानवरों को बचाने में मदद की जा सके और एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की बुरी हालत की ओर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके.