केरल में कांग्रेस का 'कमबैक': राहुल और प्रियंका गांधी ने जताया जनता का आभार
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने LDF को सत्ता से बाहर कर 10 साल के अंतराल के बाद वापसी की है.
Published : May 4, 2026 at 7:58 PM IST
संतू दास
नई दिल्लीः केरल में शानदार जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) ने सोमवार को राज्य की जनता के भरोसे पर खरा उतरने का संकल्प लिया. इसके साथ ही पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह जल्द ही पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों का व्यापक विश्लेषण करेगी.
चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने यूडीएफ (UDF) को भारी बहुमत के साथ सेवा करने का अवसर दिया. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और केरल के लोगों ने हम पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का संकल्प लेते हैं."
The Indian National Congress extends its heartfelt gratitude to the people of Keralam for granting the UDF the opportunity to serve with a resounding majority. We recognise our responsibility and pledge to live up to the trust that the people of Keralam have reposed in us.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 4, 2026
With…
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF) को सत्ता से बाहर कर 10 साल के अंतराल के बाद वापसी की है. अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "केरल को छोड़कर अन्य जगहों के चुनाव परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं. हालांकि, हम न तो हताश हैं और न ही निराश."
भाजपा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए जयराम रमेश ने 'X' पर एक पोस्ट में लिखा, "हम एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं. तानाशाही और झूठ के खिलाफ लोकतंत्र और सच्चाई की लड़ाई का रास्ता हमेशा लंबा और कठिन होता है. फिर भी, हम अटूट संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे." राज्यसभा सांसद रमेश ने यह भी कहा, "हम जल्द ही इन नतीजों का विस्तृत और व्यापक विश्लेषण करेंगे." कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे बताया कि केरल में पर्यवेक्षकों को भेजने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.
Thank you to my brothers and sisters in Keralam for a truly decisive mandate.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2026
Congratulations to every UDF leader and worker for a hard-fought, well-run campaign.
As I said before, Keralam has the talent, Keralam has the potential and now Keralam has a UDF government with a…
इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा: "एक वाकई निर्णायक जनादेश देने के लिए केरल के मेरे भाइयों और बहनों को धन्यवाद. कड़ी मेहनत और शानदार चुनाव अभियान के लिए यूडीएफ (UDF) के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को बधाई."
उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि मैंने पहले कहा था, केरल के पास प्रतिभा है, केरल के पास क्षमता है और अब केरल में एक ऐसी यूडीएफ सरकार है जिसके पास इन दोनों का लाभ उठाने का विजन है. मैं जल्द ही अपने केरल परिवार से मिलने के लिए उत्सुक हूं."
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर भरोसा जताने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है.
നന്ദി കേരളം! ❤️— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 4, 2026
To all my brothers and sisters in Keralam, thank you for your faith and for your overwhelming support.
The trust you have placed in us will be the UDF’s guiding force as we work hard towards building a better future for each one of you.
I sincerely hope that…
उन्होंने कहा, "केरल के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपके विश्वास और अपार समर्थन के लिए धन्यवाद. आपने हम पर जो भरोसा जताया है, वही यूडीएफ (UDF) के लिए मार्गदर्शक शक्ति होगा क्योंकि हम आप में से प्रत्येक के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में हर दिन हमारा आभार आपके प्रति दिखाई देगा, क्योंकि हम ईमानदारी और विनम्रता के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे."
अपने वायनाड संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए वाड्रा ने कहा, "वायनाड के मेरे परिवार, आपने एक शानदार जनादेश-7 में से 7 सीटें, देकर यूडीएफ में अपना विश्वास फिर से जगाया है. अब आपके पास वायनाड के विकास के लिए मिलकर काम करने वाले 8 प्रतिनिधि हैं. हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे."
उन्होंने 'X' पर लिखा, "यूडीएफ के उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को मेरी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपके अथक प्रयासों के लिए आभार, जिन्होंने एक एकजुट और प्रगतिशील केरल के हमारे संदेश को हर घर तक पहुंचाने के लिए दिन-रात काम किया. कामना है कि अगले पांच साल केरल के लोगों की सेवा करने के आपके संकल्प को और मजबूत करें."
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