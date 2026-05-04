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केरल में कांग्रेस का 'कमबैक': राहुल और प्रियंका गांधी ने जताया जनता का आभार

तिरुवनंतपुरम में जीत का जश्न मनाते कांग्रेस के सीनियर नेता के. सी. वेणुगोपाल, स्टेट पार्टी चीफ सनी जोसेफ, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन वी. डी. सतीसन, MP शशि थरूर व अन्य. ( IANS )