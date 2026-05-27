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केरल CM पद से हटते ही ED की बड़ी कार्रवाई, सीएम विजयन के 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी

तिरुवनंतपुरम: केरल में आज बुधवार सुबह-सुबह पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दूसरे मंत्रियों के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत छापेमारी की. जांच अधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएम विजयन के किराए के घर समेत राज्य में कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने 2018 से 2019 के दौरान विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को करीब 1.72 करोड़ रुपये का गैरकानूनी रूप से भुगतान किया, जबकि आईडटी (IT) फर्म ने कंपनी को कोई सर्विस भी नहीं दी थी. वहीं, इससे पहले मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने CMRL की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले में ईडी (ED) की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी. ईडी (ED) ने 2024 में आरोपों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) केस फाइल किया था.

केरल CM पद से हटते ही ED की बड़ी कार्रवाई (ANI)

ईडी ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के किराए के घर समेत राज्य भर में बारह जगहों पर अचानक छापेमारी की. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई ये बड़ी छापेमारी, उनकी बेटी वीना विजयन की IT फर्म एक्सालॉजिक और कोच्चि की कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े कथित मंथली पेमेंट केस की चल रही जांच का हिस्सा है. तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के साथ-साथ, एजेंसी ने पूर्व मंत्री और विजयन के दामाद मोहम्मद रियास के कोझिकोड घर पर भी छापेमारी की है.