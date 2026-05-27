केरल CM पद से हटते ही ED की बड़ी कार्रवाई, सीएम विजयन के 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी
जानकारी के मुताबिक कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड में गैर कानूनी रूप से भुगतान को लेकर रेड डाली गई है.
Published : May 27, 2026 at 9:37 AM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में आज बुधवार सुबह-सुबह पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दूसरे मंत्रियों के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत छापेमारी की. जांच अधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएम विजयन के किराए के घर समेत राज्य में कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने 2018 से 2019 के दौरान विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को करीब 1.72 करोड़ रुपये का गैरकानूनी रूप से भुगतान किया, जबकि आईडटी (IT) फर्म ने कंपनी को कोई सर्विस भी नहीं दी थी. वहीं, इससे पहले मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने CMRL की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले में ईडी (ED) की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी. ईडी (ED) ने 2024 में आरोपों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) केस फाइल किया था.
ईडी ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के किराए के घर समेत राज्य भर में बारह जगहों पर अचानक छापेमारी की. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई ये बड़ी छापेमारी, उनकी बेटी वीना विजयन की IT फर्म एक्सालॉजिक और कोच्चि की कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े कथित मंथली पेमेंट केस की चल रही जांच का हिस्सा है. तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के साथ-साथ, एजेंसी ने पूर्व मंत्री और विजयन के दामाद मोहम्मद रियास के कोझिकोड घर पर भी छापेमारी की है.
#WATCH | Thiruvananthapuram: Enforcement Directorate is conducting searches at 10 premises in Keralam, including the residences of former Chief Minister and present LoP Pinarayi Vijayan, in the Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) case. pic.twitter.com/fmHZbftho0— ANI (@ANI) May 27, 2026
छापेमारी के दौरान, ईडी अधिकारियों ने वीना विजयन और कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था से पूछताछ की. कोच्चि में CMRL के कॉर्पोरेट ऑफिस और कार्था के घर पर बड़ी जांच चल रही है. खबर है कि जब जासूस पहुंचे तो पिनराई विजयन और उनकी बेटी तिरुवनंतपुरम में अपने घर पर मौजूद थे. डेटा इकट्ठा करने का पूरा काम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के भारी सिक्योरिटी कवर में चल रहा है. मुख्यमंत्री ऑफिस से निकलने के तुरंत बाद सेंट्रल एजेंसियों द्वारा अपोजिशन लीडर की कड़ी जांच से पूरे राज्य में बड़ी पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई है.
#WATCH | Kannur: In the Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) case, Enforcement Directorate (ED) is conducting searches at 10 premises in Keralam, including the residences of former Chief Minister and present LoP Pinarayi Vijayan. https://t.co/5KYJNnClr8 pic.twitter.com/nNu8sDcjMU— ANI (@ANI) May 27, 2026
यह कार्रवाई केरल हाई कोर्ट के ईडी को CMRL और एक्सालॉजिक के बीच हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच आगे बढ़ाने की इजाजत देने के तुरंत बाद हुई है. CMRL की तरफ से कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने एजेंसी की इस दलील को सही ठहराया कि इतने बड़े फाइनेंशियल लेन-देन की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत डिटेल में जांच की जरूरत है.
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