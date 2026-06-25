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केरल बना ड्रग्स का नया गढ़: गांजे की जगह MDMA, डार्क वेब से ऑर्डर और क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट...

तिरुवनंतपुरमः केरल में नशीले पदार्थों का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. पारंपरिक गांजे का स्थान अब एमडीएमए (MDMA) जैसे सिंथेटिक और रासायनिक नशों ने ले लिया है. राज्य के युवाओं के कुछ समूहों के बीच छिपे तौर पर होने वाली '4.20 PM' ड्रग पार्टियों के चलन ने एंटी-ड्रग एजेंसियों की चिंता बहुत बढ़ा दी है. खुफिया इनपुट मिलने के बाद निगरानी काफी तेज कर दी गई है. नारकोटिक्स जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह समस्या मौजूदा अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी है.

अधिकारियों का यह भी कहना है कि युवाओं में यह ट्रेंड ठीक उसी तरह तेजी से पैर पसार रहा है, जैसे कुछ विदेशी देशों में इसने एक बहुत बड़ा उपभोक्ता आधार (कंज्यूमर बेस) तैयार कर लिया है. यह सीधे तौर पर मौज-मस्ती के लिए किए जाने वाले ड्रग्स के सेवन से जुड़ा है. अधिकारियों का मानना है कि इस खतरे की मुख्य वजह सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव है, जो ड्रग तस्करों को नेटवर्क बनाने और युवाओं को अपने जाल में फंसाने में मदद करता है.

ऑनलाइन ग्रुप्स में "4.20" जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. खुफिया रिपोर्टों में इस खतरे से निपटने के लिए पुलिस, आबकारी (Excise) विभाग और एंटी-नारकोटिक्स सेल के बीच बेहतर तालमेल बनाने की सलाह दी गई है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों, रिसॉर्ट्स और शॉर्ट-टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज (किराए के मकानों) के आस-पास निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. अधिकारियों को डर है कि सिंथेटिक ड्रग्स को 'परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीज' (ताकत बढ़ाने वाली दवा) के रूप में पेश करने वाली गलत जानकारी के कारण छात्र इसका सेवन शुरू कर रहे हैं.

इस पूरी कार्रवाई से अंतरराज्यीय गलियारों, हवाई मार्गों और समुद्री रास्तों के जरिए काम करने वाले बड़े ड्रग तस्कर नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ है. जैसे-जैसे सुरक्षा एजेंसियां अपनी कार्रवाई तेज कर रही हैं, केरल की बढ़ती सिंथेटिक ड्रग की चुनौती 'भारत अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई में एक बेहद महत्वपूर्ण मोर्चा बन गई है.

'4.20' ग्रुप्स पर कड़ी नजर

जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उन्हें अधिकारी सावधान करते हैं. अगर दोस्तों या जान-पहचान वालों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर "4.20" ग्रुप्स दिखाई दें, तो इस जाल में बिल्कुल न फंसें क्योंकि यह कोड आमतौर पर ड्रग्स से जुड़े नेटवर्क का संकेत होता है.

एंटी-नारकोटिक्स सेल की रिपोर्ट में केरल के कुछ हिस्सों में गुप्त ड्रग पार्टियों (जिन्हें आमतौर पर "4.20 PM" पार्टियां कहा जाता है) के बढ़ने की बात सामने आने के बाद, पुलिस और आबकारी अधिकारी काफी सतर्क हो गए हैं. खुफिया इनपुट यह भी बताते हैं कि इनमें से कुछ गतिविधियां कॉलेज परिसरों, छात्र हॉस्टलों और आईटी-सेक्टर के आस-पास केंद्रित हैं.

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि केरल में ड्रग्स लेने वालों का तरीका अब गांजे से बदलकर सिंथेटिक नशीले पदार्थों की तरफ तेजी से बदल रहा है.

विदेशी ट्रेंड ने जमाए पैर

माना जाता है कि "4.20" संस्कृति की शुरुआत दशकों पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी. जहां यह शब्द गांजे के सेवन से जुड़ गया था. जांचकर्ताओं का कहना है कि अब यह चलन संगठित बैठकों के रूप में बदल चुका है, जहां लोग ग्रुप बनाकर और अक्सर एक तय समय पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं.

पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता लगाया है, जो कथित तौर पर केरल के युवाओं के बीच इस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस तरह के नेटवर्क दक्षिणी जिलों के कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से जुड़े हॉस्टलों में चल रहे थे. खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी सार्वजनिक खुलासे के कई मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया है.

तिरुवनंतपुरम के एक हॉस्टल के प्रभारी वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि सुबह के वक्त नशीले पदार्थों के सेवन के बार-बार संदेह होने पर पुलिस को अलर्ट किया गया था. उन्होंने कहा, "कुछ छात्र इन भ्रामक दावों के बहकावे में आ गए थे कि सिंथेटिक ड्रग्स मेडिकल इंटर्नशिप सहित कठिन शैक्षणिक शेड्यूल के दौरान एकाग्रता और कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं."

जांचकर्ताओं ने उन जगहों की भी पहचान की है जहां छात्र सार्वजनिक नजरों से दूर प्राइवेट पार्टियां आयोजित करने के लिए इकट्ठा होते थे और होमस्टे या रिसॉर्ट किराए पर लेते थे.

गांजे की जगह ले रहे सिंथेटिक ड्रग्स

अधिकारियों का मानना है कि सिंथेटिक ड्रग्स युवाओं के बीच इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इन्हें छिपाना आसान होता है, इनसे नशा बहुत तेजी से चढ़ता है और ड्रग तस्करों को इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है.

उदाहरण के लिए, एमडीएमए- जिसे एक्स्टसी, मेथ और मौली भी कहा जाता है- केरल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक ड्रग्स में से एक बनकर उभरा है. क्रिस्टल, गोली, पाउडर और लिक्विड के रूप में मिलने वाले इस नशीले पदार्थ को मौज-मस्ती या पार्टी ड्रग के रूप में बेचा जाता है. अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स की ज्यादातर खेप विदेशी स्रोतों से आती है या केरल पहुंचने से पहले भारत के अन्य राज्यों के रास्तों से होकर यहां लाई जाती है.

आबकारी अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में केरल में 10 ग्राम एमडीएमए (MDMA) की कीमत कम से कम 3,000 रुपये है. एमडीएमए को एडम, बीन्स, बिस्किट, पीस, एक्स, गो, हग, लवर्स स्पीड, क्रिस्टल, ग्लास, शार्ड, ब्लू, आइस और स्पीड जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है. एमडीएमए का नशा 12 से 16 घंटे तक रहता है.