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केरल बना ड्रग्स का नया गढ़: गांजे की जगह MDMA, डार्क वेब से ऑर्डर और क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट...

CS सिद्धार्थन की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल में सीक्रेट '4.20 PM' ड्रग पार्टियों का ट्रेंड बढ़ा है, जिसमें युवाओं को ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा.

Bharat Against Drugs campaign
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 6:23 PM IST

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तिरुवनंतपुरमः केरल में नशीले पदार्थों का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. पारंपरिक गांजे का स्थान अब एमडीएमए (MDMA) जैसे सिंथेटिक और रासायनिक नशों ने ले लिया है. राज्य के युवाओं के कुछ समूहों के बीच छिपे तौर पर होने वाली '4.20 PM' ड्रग पार्टियों के चलन ने एंटी-ड्रग एजेंसियों की चिंता बहुत बढ़ा दी है. खुफिया इनपुट मिलने के बाद निगरानी काफी तेज कर दी गई है. नारकोटिक्स जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह समस्या मौजूदा अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी है.

अधिकारियों का यह भी कहना है कि युवाओं में यह ट्रेंड ठीक उसी तरह तेजी से पैर पसार रहा है, जैसे कुछ विदेशी देशों में इसने एक बहुत बड़ा उपभोक्ता आधार (कंज्यूमर बेस) तैयार कर लिया है. यह सीधे तौर पर मौज-मस्ती के लिए किए जाने वाले ड्रग्स के सेवन से जुड़ा है. अधिकारियों का मानना है कि इस खतरे की मुख्य वजह सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव है, जो ड्रग तस्करों को नेटवर्क बनाने और युवाओं को अपने जाल में फंसाने में मदद करता है.

ऑनलाइन ग्रुप्स में "4.20" जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. खुफिया रिपोर्टों में इस खतरे से निपटने के लिए पुलिस, आबकारी (Excise) विभाग और एंटी-नारकोटिक्स सेल के बीच बेहतर तालमेल बनाने की सलाह दी गई है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों, रिसॉर्ट्स और शॉर्ट-टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज (किराए के मकानों) के आस-पास निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. अधिकारियों को डर है कि सिंथेटिक ड्रग्स को 'परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीज' (ताकत बढ़ाने वाली दवा) के रूप में पेश करने वाली गलत जानकारी के कारण छात्र इसका सेवन शुरू कर रहे हैं.

इस पूरी कार्रवाई से अंतरराज्यीय गलियारों, हवाई मार्गों और समुद्री रास्तों के जरिए काम करने वाले बड़े ड्रग तस्कर नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ है. जैसे-जैसे सुरक्षा एजेंसियां अपनी कार्रवाई तेज कर रही हैं, केरल की बढ़ती सिंथेटिक ड्रग की चुनौती 'भारत अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई में एक बेहद महत्वपूर्ण मोर्चा बन गई है.

'4.20' ग्रुप्स पर कड़ी नजर

जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उन्हें अधिकारी सावधान करते हैं. अगर दोस्तों या जान-पहचान वालों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर "4.20" ग्रुप्स दिखाई दें, तो इस जाल में बिल्कुल न फंसें क्योंकि यह कोड आमतौर पर ड्रग्स से जुड़े नेटवर्क का संकेत होता है.

एंटी-नारकोटिक्स सेल की रिपोर्ट में केरल के कुछ हिस्सों में गुप्त ड्रग पार्टियों (जिन्हें आमतौर पर "4.20 PM" पार्टियां कहा जाता है) के बढ़ने की बात सामने आने के बाद, पुलिस और आबकारी अधिकारी काफी सतर्क हो गए हैं. खुफिया इनपुट यह भी बताते हैं कि इनमें से कुछ गतिविधियां कॉलेज परिसरों, छात्र हॉस्टलों और आईटी-सेक्टर के आस-पास केंद्रित हैं.

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि केरल में ड्रग्स लेने वालों का तरीका अब गांजे से बदलकर सिंथेटिक नशीले पदार्थों की तरफ तेजी से बदल रहा है.

विदेशी ट्रेंड ने जमाए पैर

माना जाता है कि "4.20" संस्कृति की शुरुआत दशकों पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी. जहां यह शब्द गांजे के सेवन से जुड़ गया था. जांचकर्ताओं का कहना है कि अब यह चलन संगठित बैठकों के रूप में बदल चुका है, जहां लोग ग्रुप बनाकर और अक्सर एक तय समय पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं.

पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता लगाया है, जो कथित तौर पर केरल के युवाओं के बीच इस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस तरह के नेटवर्क दक्षिणी जिलों के कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से जुड़े हॉस्टलों में चल रहे थे. खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी सार्वजनिक खुलासे के कई मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया है.

तिरुवनंतपुरम के एक हॉस्टल के प्रभारी वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि सुबह के वक्त नशीले पदार्थों के सेवन के बार-बार संदेह होने पर पुलिस को अलर्ट किया गया था. उन्होंने कहा, "कुछ छात्र इन भ्रामक दावों के बहकावे में आ गए थे कि सिंथेटिक ड्रग्स मेडिकल इंटर्नशिप सहित कठिन शैक्षणिक शेड्यूल के दौरान एकाग्रता और कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं."

जांचकर्ताओं ने उन जगहों की भी पहचान की है जहां छात्र सार्वजनिक नजरों से दूर प्राइवेट पार्टियां आयोजित करने के लिए इकट्ठा होते थे और होमस्टे या रिसॉर्ट किराए पर लेते थे.

गांजे की जगह ले रहे सिंथेटिक ड्रग्स

अधिकारियों का मानना है कि सिंथेटिक ड्रग्स युवाओं के बीच इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इन्हें छिपाना आसान होता है, इनसे नशा बहुत तेजी से चढ़ता है और ड्रग तस्करों को इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है.

उदाहरण के लिए, एमडीएमए- जिसे एक्स्टसी, मेथ और मौली भी कहा जाता है- केरल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक ड्रग्स में से एक बनकर उभरा है. क्रिस्टल, गोली, पाउडर और लिक्विड के रूप में मिलने वाले इस नशीले पदार्थ को मौज-मस्ती या पार्टी ड्रग के रूप में बेचा जाता है. अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स की ज्यादातर खेप विदेशी स्रोतों से आती है या केरल पहुंचने से पहले भारत के अन्य राज्यों के रास्तों से होकर यहां लाई जाती है.

आबकारी अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में केरल में 10 ग्राम एमडीएमए (MDMA) की कीमत कम से कम 3,000 रुपये है. एमडीएमए को एडम, बीन्स, बिस्किट, पीस, एक्स, गो, हग, लवर्स स्पीड, क्रिस्टल, ग्लास, शार्ड, ब्लू, आइस और स्पीड जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है. एमडीएमए का नशा 12 से 16 घंटे तक रहता है.

सब्जियों और फूलों की तरह, हाइड्रोपोनिक गांजा (बिना मिट्टी के पानी में उगाया जाने वाला गांजा) भी अब आसानी से मिलने लगा है. इसे नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में उगाया जाता है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पहले इस तरह की खेप का इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता था, जितनी बार ये हाल के वर्षों में पकड़ी जा रही हैं.

अधिकारियों के अनुसार, थाईलैंड जैसे देशों से तस्करी करके लाया जाने वाला हाइड्रोपोनिक गांजा ड्रग बाजारों में बेहद ऊंचे दामों पर बिकता है, जिससे यह संगठित तस्कर नेटवर्कों के लिए काफी आकर्षक बन गया है.

गंभीर स्वास्थ्य जोखिम

चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि एमडीएमए बेहद खतरनाक है क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है. इसके सेवन से शरीर का तापमान बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और लंबे समय तक नशा बने रहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

लंबे समय तक इसका सेवन करने से दिल की बीमारियां (cardiovascular complications), किडनी खराब होना, घबराहट, डिप्रेशन, हिंसक व्यवहार और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. इसके साथ ही, स्वास्थ्य विशेषज्ञ "मेथ माउथ" (meth mouth) नाम की बीमारी को लेकर भी आगाह करते हैं, जिसमें मेथामफेटामाइन वाले ड्रग्स के सेवन के कारण दांत बुरी तरह से सड़ जाते हैं.

अधिकारी सावधान करते हैं कि युवाओं को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सिंथेटिक ड्रग्स मौज-मस्ती के लिए लिए जाने वाले सुरक्षित पदार्थ हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ये चीजें उनके शरीर और दिमाग को हमेशा के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं.

समुद्री मार्ग और अंतरराज्यीय गलियारे

सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पारंपरिक जमीनी रास्तों पर चेकिंग सख्त होने के कारण तस्कर अब नशीले पदार्थों की खेप भेजने के लिए समुद्री मार्गों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहे हैं.

केंद्रीय एजेंसियों के आकलन से संकेत मिलता है कि केरल की तटरेखा के साथ लगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों का उपयोग ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है. जांचकर्ताओं ने कोच्चि और कोझिकोड क्षेत्रों को मुख्य ट्रांजिट पॉइंट के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि ये इलाके बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अंतरराज्यीय राजमार्गों से सीधे जुड़े हुए हैं.

मालाबार गलियारा, जो केरल को तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है, पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह रास्ता तस्करी नेटवर्क को ट्रांसपोर्टेशन (आने-जाने) के लिहाज से काफी बड़ी सहूलियत देता है.

डार्क वेब से ऑर्डर और क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट

अधिकारियों का कहना है कि कुछ तस्कर सिंडिकेट अब एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और डार्क वेब चैनलों के जरिए काम कर रहे हैं, जिससे ग्राहक ऑनलाइन ही ड्रग्स का ऑर्डर दे देते हैं. इन ऑर्डर्स का पेमेंट अक्सर क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के जरिए लिया जाता है, जिससे इन लेन-देन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

जांचकर्ताओं के सामने ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट वाली सुपरबाइक्स का इस्तेमाल किया और युवा कपल्स (प्रेमी जोड़ों) का भेष बदला. इन नए पैंतरों ने सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके कारण अब एजेंसियों को साइबर-निगरानी और खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन्स को और मजबूत करना पड़ रहा है.

ड्रग्स के मामलों में भारी उछाल

केरल में पिछले एक दशक में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 85,000 से अधिक ड्रग्स से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं.

आबकारी कमिश्नर जे. किशोर कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि यह बढ़ोतरी केवल मामलों के बढ़ने को नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और बेहतर चेकिंग को भी दर्शाती है. उन्होंने आगे कहा, "अन्य राज्यों से होने वाली ड्रग्स की सप्लाई को रोकने और अंतरराष्ट्रीय तस्कर सिंडिकेट से जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए जांच और तलाशी अभियान को काफी मजबूत किया गया है." संगठित ड्रग सप्लाई चेन और उनके विदेशी कनेक्शनों की जांच फिलहाल जारी है.

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