केरल में बंगाल की मां-बेटी की हत्या: बोरों में शवों को ठूंसकर नदी में फेंक दिया था, एक छोटे से सुराग से खुला राज!
जांच अधिकारियों को आशंका है कि महिला के पति ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल भाग गया.
Published : September 7, 2026 at 1:43 PM IST
पलक्कड़ (केरल): अट्टापदी में दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है. यहां चीराक्कादावू में भवानी नदी के किनारे तीन बोरों में एक महिला और पांच साल की बच्ची के शव मिले. दोनों के सिर कटे हुए थे. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मृतक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे. अट्टापदी इलाके के स्थानीय बागान में काम करते थे. जांच अधिकारियों को आशंका है कि महिला के पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा. जिसके बाद आरोपी केरल से पश्चिम बंगाल भाग गया. यह परिवार करीब 20 दिन पहले ही केरल आया था.
पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्टों की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या हाल के दिनों में अट्टापदी, पलक्कड़ या पड़ोसी सीमावर्ती जिले तमिलनाडु से कोई लापता हुआ था. गवाहों के पक्के बयानों के आधार पर, पुथुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.
शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला और बच्ची की गर्दन काटने के लिए किसी मशीन या मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल किया गया था. पुथुर पुलिस ने बताया कि हाथ-पैरों को मोड़कर शवों को बेहद क्रूर तरीके से प्लास्टिक के कवर में पैक किया गया था. फिर बोरों में ठूंस दिया गया था. रविवार दोपहर को नदी के किनारे मवेशी चरा रहे स्थानीय निवासियों ने इन संदिग्ध बोरों को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी.
"साइबर सेल की मदद से मिली शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आरोपी अपराध करने के बाद केरल से पश्चिम बंगाल भाग गया. तीन दिन पहले, भवानी नदी में तेज बहाव था, जिसका फायदा उठाकर शवों को वहां फेंका गया. तमिलनाडु के सीमावर्ती इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ-साथ, हम आरोपी को पकड़ने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी तालमेल बिठा रहे हैं. अनुमान है कि शव 4 से 5 दिन पुराने हैं."- संतोष सी.आर, एडिशनल एसपी, पलक्कड़
पुथुर पुलिस को शक है कि इस क्रूर अपराध में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे. पुलिस का मानना है कि बिना किसी की सहायता के इतने भयानक तरीके से इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता. पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि हत्या कहीं और की गई थी, और जब नदी का बहाव तेज था, तब शवों को उसमें फेंका गया था.
पुलिस जांच में एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब अधिकारियों ने शवों को लपेटने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल के बोरों में से एक पर लगे निशानों की जांच की. इससे पता चला कि यह बोरा कोयंबटूर से अट्टापदी के कोट्टाथारा की एक दुकान में भेजा गया था. इसके बाद, जांच का दायरा तमिलनाडु के सीमावर्ती इलाकों और प्रवासी मजदूरों की बस्तियों तक बढ़ा दिया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में और अधिक स्पष्टता आएगी.
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