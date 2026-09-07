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केरल में बंगाल की मां-बेटी की हत्या: बोरों में शवों को ठूंसकर नदी में फेंक दिया था, एक छोटे से सुराग से खुला राज!

पलक्कड़ (केरल): अट्टापदी में दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है. यहां चीराक्कादावू में भवानी नदी के किनारे तीन बोरों में एक महिला और पांच साल की बच्ची के शव मिले. दोनों के सिर कटे हुए थे. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मृतक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे. अट्टापदी इलाके के स्थानीय बागान में काम करते थे. जांच अधिकारियों को आशंका है कि महिला के पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा. जिसके बाद आरोपी केरल से पश्चिम बंगाल भाग गया. यह परिवार करीब 20 दिन पहले ही केरल आया था.

पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्टों की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या हाल के दिनों में अट्टापदी, पलक्कड़ या पड़ोसी सीमावर्ती जिले तमिलनाडु से कोई लापता हुआ था. गवाहों के पक्के बयानों के आधार पर, पुथुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला और बच्ची की गर्दन काटने के लिए किसी मशीन या मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल किया गया था. पुथुर पुलिस ने बताया कि हाथ-पैरों को मोड़कर शवों को बेहद क्रूर तरीके से प्लास्टिक के कवर में पैक किया गया था. फिर बोरों में ठूंस दिया गया था. रविवार दोपहर को नदी के किनारे मवेशी चरा रहे स्थानीय निवासियों ने इन संदिग्ध बोरों को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी.