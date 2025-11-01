ETV Bharat / bharat

जय हो! एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हुआ केरल, अनोखी उपलब्धि पानेवाला देश का पहला राज्य बना

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया. आज शनिवार सुबह 9 बजे शुरू हुए विधानसभा के विशेष सत्र में यह घोषणा की गई. हालांकि, विपक्ष ने इस घोषणा का विरोध किया.

विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने कहा कि विधानसभा के साथ सहयोग करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि यह घोषणा एक "कपटपूर्ण घोषणा" है और सभी अखबारों में इसके विज्ञापन दिए गए हैं.

विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही की भी आलोचना की और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के द्वार पर धरना और नारेबाजी करने के बाद सदन से बहिर्गमन किया.

अत्यंत गरीबी की घोषणा के लिए बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र से विपक्ष ने बहिर्गमन किया. वी. डी. सतीसन ने आरोप लगाया कि यह घोषणा एक धोखा है और मुख्यमंत्री ने नियम 300 का उपयोग करके यह बयान देकर विधानसभा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है.

सत्र शुरू होते ही उन्होंने यह आलोचना की कि नियम 300 को लागू करना विधानसभा का अपमान है. इसके बाद, विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि सरकार ने गरीबों को धोखा दिया है.

मुख्यमंत्री बोले-धोखाधड़ी विपक्ष की आदत: जवाब में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि "धोखाधड़ी विपक्ष की अपनी आदत है." उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और यह कोई गुप्त मामला नहीं था. विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया, क्योंकि विधानसभा द्वारा जनता को इस उपलब्धि के बारे में सूचित करना उचित समझा गया.

मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार केवल उन कार्यों की बात करती है जो पूरे हो चुके हैं. जनादेश का आधार किए गए वादों को पूरा करना है, जो हासिल हुआ है उसे बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाते रहेंगे."

संसदीय कार्य मंत्री एम. बी. राजेश ने विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए कहा कि वे इसलिए चले गए क्योंकि वे "केरल की ऐतिहासिक उपलब्धि को बर्दाश्त नहीं कर सके." उन्होंने आगे कहा कि इतिहास उन्हें दोषी ठहराएगा.

गर्व करें केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त: विपक्ष के बहिर्गमन के बाद, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने औपचारिक रूप से केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक घोषणा पर सभी विधानसभा सदस्य गर्व कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, "पूरा केरल राज्य इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गर्व कर सकता है. अगर हम एकजुट रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग अत्यधिक गरीबी से उबर चुके हैं, वे फिर से गरीबी में न फंसें. केरल देश के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श होगी. मुख्यमंत्री ने अपने आधे घंटे के संबोधन में कहा, "यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है."

अध्यक्ष ए. एन. शमसीर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी सदस्यों को बधाई दी और कहाकि केरल समाज के सभी वर्गों को संसाधन वितरित करके सामाजिक प्रगति-उन्मुख विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके बाद, सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और इसकी घोषणा की.

मुख्यमंत्री के विधानसभा भाषण के मुख्य अंश: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस उपलब्धि के पीछे की प्रक्रिया और इतिहास को विस्तार से बताया.

ऐतिहासिक उपलब्धि: यह केरल पिरावी (केरल का स्थापना दिवस) है, जो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि केरल गरीबी से मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य है.