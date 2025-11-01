जय हो! एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हुआ केरल, अनोखी उपलब्धि पानेवाला देश का पहला राज्य बना
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया. विपक्ष ने इसका विरोध किया.
Published : November 1, 2025 at 2:31 PM IST
तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया. आज शनिवार सुबह 9 बजे शुरू हुए विधानसभा के विशेष सत्र में यह घोषणा की गई. हालांकि, विपक्ष ने इस घोषणा का विरोध किया.
विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने कहा कि विधानसभा के साथ सहयोग करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि यह घोषणा एक "कपटपूर्ण घोषणा" है और सभी अखबारों में इसके विज्ञापन दिए गए हैं.
विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही की भी आलोचना की और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के द्वार पर धरना और नारेबाजी करने के बाद सदन से बहिर्गमन किया.
अत्यंत गरीबी की घोषणा के लिए बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र से विपक्ष ने बहिर्गमन किया. वी. डी. सतीसन ने आरोप लगाया कि यह घोषणा एक धोखा है और मुख्यमंत्री ने नियम 300 का उपयोग करके यह बयान देकर विधानसभा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है.
सत्र शुरू होते ही उन्होंने यह आलोचना की कि नियम 300 को लागू करना विधानसभा का अपमान है. इसके बाद, विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि सरकार ने गरीबों को धोखा दिया है.
मुख्यमंत्री बोले-धोखाधड़ी विपक्ष की आदत: जवाब में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि "धोखाधड़ी विपक्ष की अपनी आदत है." उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और यह कोई गुप्त मामला नहीं था. विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया, क्योंकि विधानसभा द्वारा जनता को इस उपलब्धि के बारे में सूचित करना उचित समझा गया.
मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार केवल उन कार्यों की बात करती है जो पूरे हो चुके हैं. जनादेश का आधार किए गए वादों को पूरा करना है, जो हासिल हुआ है उसे बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाते रहेंगे."
संसदीय कार्य मंत्री एम. बी. राजेश ने विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए कहा कि वे इसलिए चले गए क्योंकि वे "केरल की ऐतिहासिक उपलब्धि को बर्दाश्त नहीं कर सके." उन्होंने आगे कहा कि इतिहास उन्हें दोषी ठहराएगा.
गर्व करें केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त: विपक्ष के बहिर्गमन के बाद, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने औपचारिक रूप से केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक घोषणा पर सभी विधानसभा सदस्य गर्व कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा, "पूरा केरल राज्य इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गर्व कर सकता है. अगर हम एकजुट रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग अत्यधिक गरीबी से उबर चुके हैं, वे फिर से गरीबी में न फंसें. केरल देश के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहा है."
उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श होगी. मुख्यमंत्री ने अपने आधे घंटे के संबोधन में कहा, "यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है."
अध्यक्ष ए. एन. शमसीर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी सदस्यों को बधाई दी और कहाकि केरल समाज के सभी वर्गों को संसाधन वितरित करके सामाजिक प्रगति-उन्मुख विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके बाद, सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और इसकी घोषणा की.
मुख्यमंत्री के विधानसभा भाषण के मुख्य अंश: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस उपलब्धि के पीछे की प्रक्रिया और इतिहास को विस्तार से बताया.
ऐतिहासिक उपलब्धि: यह केरल पिरावी (केरल का स्थापना दिवस) है, जो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि केरल गरीबी से मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य है.
परियोजना की शुरुआत: 2021 के चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन का निर्णय लिया गया, जिससे एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा पूरा हुआ.
पहचान प्रक्रिया: स्थानीय स्वशासन विभाग के अंतर्गत केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (KILA) द्वारा संचालित इस प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, कुदुम्बश्री कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और अधिकारियों सहित व्यापक जन भागीदारी शामिल थी.
लाभार्थी: जमीनी सर्वेक्षण, मोबाइल ऐप डेटा संग्रह और ग्राम सभा अनुमोदन सहित एक कठोर, बहु-चरणीय प्रक्रिया के बाद, 1,032 स्थानीय निकायों के 64,006 परिवारों के 1,03,099 व्यक्तियों की पहचान अत्यंत गरीब के रूप में की गई.
फोकस क्षेत्र: अत्यंत गरीबों की पहचान के मानदंड भोजन, स्वास्थ्य, आवास और आय में कठिनाई के कारक थे. प्रत्येक परिवार के लिए सूक्ष्म योजनाएँ विकसित की गईं, जिन्हें अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कार्यक्रमों में वर्गीकृत किया गया.
वित्त पोषण: इस परियोजना के लिए 2023-24 और 2024-25 वित्तीय वर्षों में 50-50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि 2025-26 के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो स्वास्थ्य, आवास और आजीविका पर केंद्रित हैं.
ऐतिहासिक संदर्भ: मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1960 के दशक के आरंभ में, केरल में भारतीय राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक था (1961-62 में ग्रामीण क्षेत्रों में 90.75% और शहरी क्षेत्रों में 88.89%). वहां से आज की स्थिति तक केरल की यात्रा एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जो भूमि सुधारों, स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक हस्तक्षेप और एक मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित है.
नीति आयोग के आंकड़े: मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के अनुसार, 2022-23 में केरल की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी अनुमानित 0.48% थी, जो भारत में सबसे कम थी (अखिल भारतीय औसत: 11.28%).
प्रमुख हस्तक्षेप: 'अवकाशम अथिवेगम' (राइट स्विफ्टली) अभियान के तहत 21,263 लोगों को आवश्यक दस्तावेज और सेवाएं (राशन कार्ड, आधार, बीमा, बैंक खाते, आदि) प्रदान की गईं. कुदुम्बश्री के 'जनकीय होटल्स' के माध्यम से 20,648 परिवारों को खाद्य किट और भोजन की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की गई.
लाइफ मिशन के माध्यम से आवास की जरूरतों को पूरा किया गया, नए घर, जमीन और घर पैकेज और नवीनीकरण के लिए अधिक सहायता प्रदान की गई. एक विशेष अभियान के माध्यम से 28 एकड़ जमीन सुरक्षित की गई. 'उज्ज्जीवनम' योजना के माध्यम से प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के साथ 4,394 परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान की गई. 35,041 परिवारों को रोजगार गारंटी योजना में शामिल किया गया.
उपलब्धि को कायम रखना: मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि कोई भी परिवार फिर से अत्यधिक गरीबी में न फंसे.
एक नया मॉडल: "केरल कई कल्याणकारी गतिविधियों की प्रयोगशाला है. हमें उम्मीद है कि अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के हमारे प्रयोग एक ऐसे मॉडल के रूप में काम करेंगे, जिसका उपयोग देश के अन्य राज्य कर सकते हैं."
कुल व्यय: अत्यधिक गरीबी उन्मूलन पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए.
सहयोगात्मक प्रयास: इस सफलता का श्रेय विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, KILA, कुदुम्बश्री, गैर सरकारी संगठनों और जनता के व्यापक सहयोग को दिया गया.
