केरल : मरने के बाद भी 12वीं की स्टूडेंट अयोना दे गई चार लोगों को जिंदगी

अयोना मोनसन का स्कूल की इमारत से गिरने के बाद कन्नूर मिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

Ayona Monson
अयोना मोनसन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
कन्नूर/तिरुवनंतपुरम: दुखद घटना और निस्वार्थ इंसानियत के एक दिल को छू लेने वाले मेल में, सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं क्लास की स्टूडेंट, 17 साल की अयोना मोनसन ने चार लोगों को दूसरी ज़िंदगी देकर एक अमिट छाप छोड़ी है.

अयोना, जो अपने स्कूल की बिल्डिंग से बुरी तरह गिरने के बाद कन्नूर मिम्स हॉस्पिटल में इलाज करा रही थीं, हाल ही में गुज़र गईं. लेकिन उसके परिवार के उसके अंग, दो किडनी, लिवर और कॉर्निया दान करने के हिम्मत वाले फैसले की तारीफ एक बहुत बड़ा काम माना जा रहा है.

यह दुखद घटना सोमवार सुबह हुई, जब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद उसका स्कूल फिर से खुल रहा था, तभी अयोना तीसरी मंजिल से बास्केटबॉल कोर्ट पर गिर गई. मिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल टीम की पूरी कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. ब्रेन डेथ की घोषणा के बाद, बुधवार सुबह करीब 3 बजे उसके अंग निकाले गए, जिससे थालास्सेरी, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में इंतजार कर रहे लोगों तक पहुंचने का एक उच्च समय का संवेदनशील मिशन शुरू हुआ.

केरल के मेडिकल के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जब अयोना की एक किडनी इंडिगो की एक शेड्यूल्ड कमर्शियल फ़्लाइट से कन्नूर से तिरुवनंतपुरम पहुंचाई गई. यह पहली बार था जब राज्य में ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए किसी पैसेंजर फ़्लाइट का इस्तेमाल किया गया.

बहुत ज़्यादा सामाजिक ज़िम्मेदारी दिखाते हुए, इंडिगो अधिकारियों ने जान बचाने वाले इस मिशन के लिए एक सीट मुफ़्त में दी. फ्लाइट में किडनी के साथ मौजूद ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर नमिता ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एयरलाइन अधिकारियों ने मिशन को सफल बनाने के लिए बहुत मदद की.

इस आसान तालमेल से यह पक्का हो गया कि अंग तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में ठीक समय पर पहुंच गया. डॉक्टरों ने किडनी के समय पर पहुंचने की पुष्टि की और बताया कि प्राप्तकर्ता परसाला की एक 27 वर्षीय महिला के लिए सर्जिकल प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई.

एक किडनी तिरुवनंतपुरम भेजी गई, जबकि बाकी अंग थालास्सेरी और कोझिकोड के अस्पतालों में मरीजों के लिए रखे गए. अयोना की मौत की खबर से पय्यावूर समुदाय और उसके स्कूल पर गहरा असर पड़ा है, जहां वह एक होशियार और मेहनती स्टूडेंट के तौर पर जानी जाती थी.

स्कूल प्रिंसिपल के. बिनॉय ने बहुत हैरानी जताई और कहा कि अयोना एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जिस पर पढ़ाई का कोई दबाव या मानसिक परेशानी का कोई निशान नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि वह छुट्टियों के बाद अच्छे मूड में स्कूल लौटी थी, जिससे यह घटना और भी हैरान करने वाली हो गई. यह दुखद घटना इस बात से और बढ़ जाती है कि अयोना की मां आने वाले दिनों में नौकरी के लिए विदेश जाने वाली थीं.

हालांकि पुलिस उसके गिरने के हालात की विस्तार से जांच कर रही है, लेकिन केंद्र अयोना की छोड़ी गई शानदार विरासत पर बना हुआ है. अपने परिवार की दरियादिली से चार जानें बचाकर, यह छोटी लड़की आज भी जी रही है, और यह साबित करती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने पर भी, देने का जज़्बा दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है.

