केरल : मरने के बाद भी 12वीं की स्टूडेंट अयोना दे गई चार लोगों को जिंदगी

अयोना मोनसन ( ETV Bharat )

कन्नूर/तिरुवनंतपुरम: दुखद घटना और निस्वार्थ इंसानियत के एक दिल को छू लेने वाले मेल में, सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं क्लास की स्टूडेंट, 17 साल की अयोना मोनसन ने चार लोगों को दूसरी ज़िंदगी देकर एक अमिट छाप छोड़ी है. अयोना, जो अपने स्कूल की बिल्डिंग से बुरी तरह गिरने के बाद कन्नूर मिम्स हॉस्पिटल में इलाज करा रही थीं, हाल ही में गुज़र गईं. लेकिन उसके परिवार के उसके अंग, दो किडनी, लिवर और कॉर्निया दान करने के हिम्मत वाले फैसले की तारीफ एक बहुत बड़ा काम माना जा रहा है. यह दुखद घटना सोमवार सुबह हुई, जब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद उसका स्कूल फिर से खुल रहा था, तभी अयोना तीसरी मंजिल से बास्केटबॉल कोर्ट पर गिर गई. मिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल टीम की पूरी कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. ब्रेन डेथ की घोषणा के बाद, बुधवार सुबह करीब 3 बजे उसके अंग निकाले गए, जिससे थालास्सेरी, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में इंतजार कर रहे लोगों तक पहुंचने का एक उच्च समय का संवेदनशील मिशन शुरू हुआ. केरल के मेडिकल के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जब अयोना की एक किडनी इंडिगो की एक शेड्यूल्ड कमर्शियल फ़्लाइट से कन्नूर से तिरुवनंतपुरम पहुंचाई गई. यह पहली बार था जब राज्य में ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए किसी पैसेंजर फ़्लाइट का इस्तेमाल किया गया. बहुत ज़्यादा सामाजिक ज़िम्मेदारी दिखाते हुए, इंडिगो अधिकारियों ने जान बचाने वाले इस मिशन के लिए एक सीट मुफ़्त में दी. फ्लाइट में किडनी के साथ मौजूद ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर नमिता ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एयरलाइन अधिकारियों ने मिशन को सफल बनाने के लिए बहुत मदद की.