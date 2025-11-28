ETV Bharat / bharat

विधायक पर रेप के आरोप, गर्भपात की धमकी का ऑडियो वायरल

तिरुवनंतपुरम : केरल पुलिस ने पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ बलात्कार, जबरन गर्भपात के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़िता द्वारा गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कार्यालय में सीधे दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की है.

ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक होने के बाद आरोपों ने तूल पकड़ लिया था. इसमें कथित तौर पर एक बातचीत शामिल है, जिसमें विधायक महिला पर गर्भपात कराने का दबाव डालते हुए सुनाई दे रहे हैं. इसे पहले वलियामा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. बाद में इसे नेमोम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया. पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस आयुक्त की निगरानी में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है.

पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला किया है, ताकि विधायक कहीं बाहर न भाग जाएं. डीजीपी रावदा चंद्रशेखर के कार्यालय ने पुष्टि की है कि राज्य पुलिस प्रमुख की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया.

मामला तूल पकड़ने के बाद विधायक ममकूटाथिल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी बेगुनाही का दावा किया हैं. उन्होंने कहा कि वे आरोपों से कानूनी तौर पर लड़ेंगे और न्यायपालिका तथा "जनता की अदालत" के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने का विश्वास व्यक्त किया.

हालांकि, वह इस वक्त कहां है, यह किसी को जानकारी नहीं है. उनका मोबाइल फोन बंद है. युवा मोर्चा और डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद—जिन्होंने गुरुवार को पुष्पांजलि अर्पित की थी और उनके कार्यालय के दरवाजे बंद कर दिए थे—पलक्कड़ स्थित विधायक के कार्यालय में आज फिर से कामकाज शुरू हो गया.

एफआईआर दर्ज करने को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हो गए हैं. वरिष्ठ सांसद राजमोहन उन्नीथन ने विधायक पर तीखा हमला बोला और पार्टी द्वारा उन्हें निलंबित करने के फैसले को सही ठहराया. उन्नीथन ने ममकूटाथिल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए जनसंपर्क एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ऐसे आरोपों का बोझ नहीं उठा सकती. उन्नीथन ने कहा, "अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर चलेंगे जो बदबूदार है, तो अंततः आप भी बदबूदार हो जाएँगे."