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केरल: कांग्रेस विधायक दल की बैठक... अगले मुख्यमंत्री पर लगेगी मुहर, ये नेता रेस में शामिल

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा चुनाव 2026 में जीत के बाद, कांग्रेस में अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मंथन चल रहा है. गुरुवार को सुबह 11:00 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तिरुवनंतपुरम में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय इंदिरा भवन में होगी. इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा- जो केरल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा.

विधायक दल की बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन की देखरेख में होगी. दोनों पर्यवेक्षक बुधवार दोपहर को तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं. पार्टी हाईकमान ने उन्हें राज्य का नया नेता चुनने के लिए भेजा है.

कांग्रेस ने 10 साल बाद केरल की सत्ता में वापसी की है और मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर गहरी चर्चा चल रही है, क्योंकि इस रेस में कई नेताओं के नाम सामने आए हैं. इनमें विपक्ष के नेता वी डी सतीशन, वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल शामिल हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विधायक दल के नेता का चयन तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. विधायक दल की शुरुआती बैठक के बाद, पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित विधायकों से एक-एक करके उनकी व्यक्तिगत राय जानेंगे ताकि उनकी पसंद का अंदाजा लगाया जा सके. इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी जाएगी. परंपरा के अनुसार, विधायकों से उम्मीद की जाती है कि वे आखिरी फैसला लेने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकार देंगे. दिल्ली में फैसला होने के बाद, चुने हुए नेता को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए विधायक दल की फिर से बैठक होगी.