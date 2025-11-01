जहरीले सांप ने स्कूटर से किया 5 किलोमीटर का सफर, महिला ने अहसास के बाद भी रखा भरोसा
केरल में एक महिला शिक्षिका को स्कूटर में चार किलोमीटर चलाने के बाद सांप का पता चला. फिर भी उन्होंने कॉलेज तक सफर पूरा किया.
Published : November 1, 2025 at 3:18 PM IST
कासरगोड (केरल) : स्कूटर से जहरीले सांप ने करीब पांच किलोमीटर का सफर किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि कन्हानगढ़ की एक कॉलेज शिक्षिका के स्कूटर में एक जहरीला सांप छिप गया था. इसके साथ ही उसने यह दूरी तय की, लेकिन शिक्षिका की किस्मत अच्छी थी वरना वह उनको काट भी सकता था.
हालांकि घटना ने शिक्षिका को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. घटना के बारे में थाईकाडप्पुरम निवासी और नेहरू कॉलेज में शिक्षिका शराफुनिसा ने बताया कि वह उन्होंने सुबह अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन किया और काम पर जाने से पहले अपने हेलमेट और जूतों की जांच की.
कुछ भी असामान्य नहीं था
उन्होंने जब अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा. लेकिन लगभग चार किलोमीटर चलने के बाद, उसे दाहिने ब्रेक के पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ.
हाथ की हरकत पर काट सकता था
इस पर उन्होंने पास से देखा तो एक बड़ा जहरीला सांप देखकर वह दंग रह गईं. शराफ़ुनिसा ने कहा कि यदि हाथ की हल्की सी भी हरकत होती तो सांप हमला कर सकता था. साथ ही वह जिस रास्ते से गुजर रहीं थीं वह एक व्यस्त ट्रैफ़िक वाला इलाका था, और थोड़ी सी भी घबराहट दुर्घटना का कारण बन सकती थी.
देखने के बाद भी गाड़ी चलाना जारी रखा
डर के बावजूद, उन्हें एहसास हुआ कि अचानक ब्रेक लगाने से सांप घायल हो सकता है या भड़क सकता है. चूंकि कॉलेज लगभग एक किलोमीटर दूर था, इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाकर धीरे-धीरे गाड़ी चलाना जारी रखा. खुशकिस्मती से, सांप पूरी यात्रा के दौरान स्थिर रहा.
मैकेनिक ने गाड़ी से निकाला सांप
कॉलेज पहुंचकर, शराफ़ुनिसा ने एक मैकेनिक को बुलाया, जिसने स्कूटर के कुछ हिस्सों को सावधानीपूर्वक खोलकर सांप को बाहर निकाला. देखने वालों ने पुष्टि की कि सांप वाकई जहरीला था, हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी.
सांप को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद ही शराफ़ुनिसा ने अपने परिवार को सूचित किया. उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सांपों के बारे में चेतावनियां पढ़ती हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सांप मेरे साथ स्कूटर के अंदर भी यात्रा कर सकता है.
शराफुनिसा कहती हैं, "मैं सिर्फ किस्मत से बच गई. जैसे हम हेलमेट या जूते चेक करते हैं, वैसे ही हर किसी को गाड़ी चलाने से पहले उसके अंदर की जांच करनी चाहिए. उन्होंने स्वीकार किया कि अब उन्हें अपने स्कूटर के पास जाने में भी डर लगता है. फिर भी, उन्हें इस बात से राहत मिलती है कि वे एक बड़ी त्रासदी से बच गईं.
सांपों से सावधान रहें
विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि आने वाले तीन महीनों में कोबरा और वाइपर जैसे जहरीले सांपों से विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है. यह उनके प्रजनन का मौसम है, जिससे वे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं—न सिर्फ घरों और आंगन में, बल्कि जूतों और गाड़ियों में भी.
मादाओं द्वारा छोड़े गए फेरोमोन की ओर आकर्षित होकर नर सांप साथी की तलाश में भटकते रहते हैं. कोबरा और वाइपर के अलावा, क्रेट, सैंड बोआ और पिट वाइपर जैसी अन्य विषैली प्रजातियां भी इस दौरान सक्रिय रहती हैं. आमतौर पर रात्रिचर सांप, खासकर वाइपर, अब दिन में भी दिखाई दे सकते हैं.
अक्टूबर से जनवरी तक विषैले सांपों का मुख्य प्रजनन काल होता है, जिससे उनके दिखने की संभावना बढ़ जाती है. सांप विशेषज्ञ के.टी. संतोष सलाह देते हैं, "इस दौरान लोगों को सतर्क रहना चाहिए."
केरल के चार घातक सांप
हमारे आस-पास के सभी सांप खतरनाक नहीं होते. केरल में केवल चार प्रजातियां ही काफी ज़हरीली हैं.
- कोबरा (नाजा नाजा)
- किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना)
- कॉमन करैत (बंगारस कैर्यूलस)
- रसेल वाइपर (डाबोइया रसेली)
इनमें से, किंग कोबरा आमतौर पर केवल वन क्षेत्रों में ही पाया जाता है. विषैले सांपों की सही पहचान से घबराहट को रोकने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है.
तत्काल उपचार लें
अगर सांप ने काट लिया हो, तो उसकी प्रजाति की पहचान करने से मदद मिल सकती है लेकिन ऐसा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. तुरंत चिकित्सा सहायता बेहद ज़रूरी है. तुरंत और उचित इलाज से जान बच सकती है.
