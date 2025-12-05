केरल के CM ने ED नोटिस को बताया हास्यापस्द, बोले - 'चुनाव आने पर ऐसी कई चीजें होती हैं...'
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि KIIFB ने भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया है.
Published : December 5, 2025 at 2:44 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि में 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए KIIFB (केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा विवादों से निपटने के तरीके और जमात-ए-इस्लामी के साथ उसके गठबंधन की आलोचना की.
मुख्यमंत्री ने KIIFB के संबंध में उनके खिलाफ ईडी के नोटिस को "हास्यास्पद" बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने संकेत दिया कि इसका समय स्पष्ट रूप से राजनीतिक है. उन्होंने कहा- "चुनाव आने पर ऐसी कई चीजें होती हैं. कौन जानता है कि और क्या आना बाकी है?" उन्होंने दृढ़ता से कहा कि KIIFB ने भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया है. उन्होंने कहा कि मामले को कानूनी रूप से निपटाया जाएगा.
राज्यपाल की कार्रवाई और मंदिर प्रशासन
राज्यपाल के साथ चल रहे संघर्ष पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि कुलपतियों (VCs) के पैनल को राज्यपाल द्वारा अस्वीकार करना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का "खुल्लमखुल्ला उल्लंघन" था. उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सूची सौंपी थी. राज्यपाल द्वारा अदालत के आदेश की खुले तौर पर अवहेलना करने की हिम्मत पर सवाल उठाया. सुझाव दिया कि यह निर्णय पूरी तरह से राज्यपाल का अपना नहीं था.
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में के. जयकुमार की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में, जिसे आईएएस अधिकारी बी. अशोक ने अदालत में चुनौती दी थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने जयकुमार का बचाव करते हुए कहा कि वह एक सेवानिवृत्त अधिकारी और सबरीमला मामलों के विशेषज्ञ हैं, जिनकी नियुक्ति का अयप्पा भक्तों ने स्वागत किया था.
जमात-ए-इस्लामी गठबंधन के खिलाफ चेतावनी
मुख्यमंत्री ने जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की. इस साझेदारी को कांग्रेस के लिए "आत्मघाती" बताया. उन्होंने कहा कि JeI को केरल के प्रमुख मुस्लिम गुटों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उन्होंने कांग्रेस से एम.एन. कारासेरी जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा उठाई गई आलोचनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया.
उन्होंने JeI के राजनीतिक रुख और हिंदू बहुसंख्यकवाद के बीच एक समानता खींची, जिसमें कहा गया: "जिस तरह हिंदुत्व के कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं, उसी तरह जमात-ए-इस्लामी एक धार्मिक राज्य की मांग को कायम रखती है." उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के कट्टरपंथियों और राजनीतिक इस्लामवादियों दोनों का लक्ष्य धर्म द्वारा नियंत्रित सरकार है, और उल्लेख किया कि प्रमुख इस्लामी नेताओं ने खुद मौदूदी की विचारधारा को इस्लाम विरोधी घोषित किया है.
सांसद जॉन ब्रिटास का बचाव
मुख्यमंत्री ने सांसद जॉन ब्रिटास के खिलाफ पीएम श्री योजना (PM Shri scheme) से संबंधित आरोपों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सांसदों की भूमिका केंद्र सरकार से केरल के लिए लाभ हासिल करना है, एक ऐसा काम जिसे ब्रिटास अच्छी तरह से निभा रहे हैं. उन्होंने केंद्रीय भेदभाव के खिलाफ एकजुट होने में पहले विफल रहने के लिए अन्य सांसदों की आलोचना की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सरकार के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन कर रही है. अंतिम आकलन आगामी विधानसभा चुनावों में दिया जाएगा. उन्होंने मतदाताओं से केरल में लागू की जा रही धर्मनिरपेक्षता की नीतियों को मजबूत करने की अपील की, और पिछले पांच वर्षों में कोच्चि शहर में किए गए विकास कार्यों का विवरण दिया.
इसे भी पढ़ेंः