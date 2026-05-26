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क्या राहुल के मुख्यमंत्री को अडानी ने कर लिया 'फिक्स'? केरल से दिल्ली तक मचे बवाल पर NDA नेता का खुलासा

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन मंगलवार, 26 मई, 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. ( IANS/PMO )