IT छापेमारी के दौरान व्यवसायी सीजे रॉय की मौतः केरल के CM ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, हाई कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग

तिरुवनंतपुरम: 'कॉन्फिडेंट ग्रुप' के चेयरमैन सीजे रॉय की 30 जनवरी को बेंगलुरु स्थित उनके कार्यालय में आयकर छापेमारी के दौरान हुई संदिग्ध मौत के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बड़ी राजनीतिक पहल की है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है.

विजयन ने व्यवसायी की मौत से जुड़ी परिस्थितियों का हवाला देते हुए केंद्र से इस जांच का नेतृत्व करने के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रियल एस्टेट व्यवसायी की संदिग्ध आत्महत्या ने नागरिक समाज और व्यापारिक जगत को झकझोर कर रख दिया है. पत्र में छापेमारी के दौरान अधिकारियों के व्यवहार को लेकर मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर भी प्रकाश डाला गया है.

एजेंसी के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हुए विजयन ने सुरक्षा में कथित चूक की ओर इशारा किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छापेमारी के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में ही व्यवसायी बगल के कमरे में गए और कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. मुख्यमंत्री ने इस बात की जांच की जरूरत पर जोर दिया कि क्या छापेमारी के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था.

पत्र में रॉय के भाई के बयानों का हवाला देते हुए, जिन्होंने आयकर टीम पर उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है कहा गया है कि ऐसी शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इन्हें न्यायिक आयोग के दायरे में लाया जाना चाहिए.

कोच्चि स्थित रियल एस्टेट कंपनी 'कॉन्फिडेंट ग्रुप' के प्रमुख रॉय की मौत बेंगलुरु के लैंगफोर्ड रोड पर रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में नाटकीय परिस्थितियों में हुई. यह दुखद घटना केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए तलाशी अभियान के कुछ ही घंटों बाद हुई. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि रॉय ने अपने केबिन से कुछ दस्तावेज लाने की बात कहकर अनुमति ली थी, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपनी निजी बंदूक से गोली मार ली.

रिपोर्टों के अनुसार पुलिस जांच में एक व्यक्तिगत डायरी बरामद हुई है जिससे संकेत मिलता है कि यह कदम पहले से सोचा-समझा हो सकता है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डायरी में लिखी बातें एक 'सुसाइड नोट' की तरह हैं, जिनसे पता चलता है कि रॉय अपने विदेशी व्यावसायिक उपक्रमों में हुए घाटे के कारण इस कदम पर विचार कर रहे थे. खबरों के मुताबिक, इन नोटों में उन्होंने अपने परिवार से माफी मांगी है और उनकी अनुपस्थिति में कंपनी को कैसे चलाया जाए, इस पर विस्तृत निर्देश दिए हैं.