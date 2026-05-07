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'सीएम नहीं बना तो मंत्री भी नहीं बनूंगा': केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता की इस धमकी ने बढ़ाई 'आलाकमान' की परेशानी!

गुरुवार, 7 मई, 2026 को AICC ऑब्ज़र्वर अजय माकन और मुकुल वासनिक, केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (CLP) की मीटिंग के लिए पहुंचने पर, तिरुवनंतपुरम में पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया. ( PTI )