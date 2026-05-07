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'सीएम नहीं बना तो मंत्री भी नहीं बनूंगा': केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता की इस धमकी ने बढ़ाई 'आलाकमान' की परेशानी!

केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 102 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है. अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री चुनने पर टिकी हैं.

Kerala Next CM Race
गुरुवार, 7 मई, 2026 को AICC ऑब्ज़र्वर अजय माकन और मुकुल वासनिक, केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (CLP) की मीटिंग के लिए पहुंचने पर, तिरुवनंतपुरम में पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 3:14 PM IST

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तिरुवनंतपुरमः केरल के अगले मुख्यमंत्री की रेस अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है. विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद, कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपने नेता का नाम तय करने में जुटी है. इस समय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और देश की राजधानी दिल्ली, दोनों जगह राजनीतिक हलचल काफी तेज है. गुरुवार 7 मई को तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस दफ्तर (इंदिरा भवन) में पार्टी के बड़े नेता मुकुल वासनिक और अजय माकन पहुंचे.

विधायकों की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री चुनने का आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है. इसके बाद, पार्टी के पर्यवेक्षकों ने हर विधायक से अकेले में बात की ताकि उनकी पसंद जानी जा सके. माना जा रहा है कि जिसे सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन मिलेगा, उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री पद की दौड़ अब मुख्य रूप से तीन बड़े नेताओं के बीच सिमट गई है.

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मुख्यमंत्री पद के दावेदार. (ETV Bharat)

वी.डी. सतीशन: पिछले पांच वर्षों से विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने मोर्चे का नेतृत्व किया. उनके समर्थकों और मुस्लिम लीग जैसे सहयोगी दलों का मानना है कि यह जीत उनके काम और नेतृत्व पर जनता की मुहर है.

के.सी. वेणुगोपाल: एआईसीसी महासचिव होने के नाते वेणुगोपाल का पलड़ा भी भारी है. कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी से उनकी नजदीकी और प्रदेश अध्यक्ष के. सुधाकरन का खुला समर्थन उन्हें इस रेस में बहुत मजबूत बनाता है.

रमेश चेन्नीथला: अनुभवी नेता रमेश चेन्नीथला भी एक बड़े दावेदार बने हुए हैं. उनके समर्थकों का कहना है कि उनके पास दशकों का प्रशासनिक और संगठन चलाने का अनुभव है, जिसकी राज्य को जरूरत है.

नेतृत्व के इस चुनाव में अब अंदरूनी मतभेद भी सामने आने लगे हैं. के.सी. वेणुगोपाल के गृह जिले अलाप्पुझा में उनके विरोध में पोस्टर लगे हैं, जिनमें कहा गया है कि उन्हें सांसद ही रहना चाहिए ताकि दोबारा चुनाव (उपचुनाव) की नौबत न आए. दूसरी तरफ, पार्टी मुख्यालय के बाहर उनके समर्थन में भी बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड देखे गए हैं.

खबरों के मुताबिक, वी.डी. सतीशन ने भी कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने संकेत दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वे कैबिनेट में कोई दूसरा पद स्वीकार नहीं करेंगे. इस बीच, पार्टी के पर्यवेक्षक ए.के. एंटनी जैसे अनुभवी नेताओं और मुस्लिम लीग जैसे सहयोगी दलों से भी बात करेंगे ताकि नई सरकार में एकता बनी रहे.

पर्यवेक्षक आज रात अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली लौट जाएंगे. वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन ने बताया है कि मुख्यमंत्री के नाम का अंतिम फैसला रविवार तक हो सकता है. तब तक पूरा राज्य इस इंतजार में है कि आलाकमान स्थानीय लोकप्रियता और संगठनात्मक अनुभव में से किसे चुनता है. बता दें कि केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 102 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है.

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