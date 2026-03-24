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EXCLUSIVE : ईटीवी भारत से बोले केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन, 'हमें अपने काम पर भरोसा है, तीसरी बार सत्ता में आना तय'

केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ( ETV Bharat )

बिजु गोपीनाथ तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर अपना विश्वास जताया है. उन्होंने कहा कि यह एलडीएफ के लिए कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जन-केंद्रित वैकल्पिक शासन मॉडल को मजबूत करना बड़ी उपलब्धि होगी. ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पिनारयी विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें फिर से जनादेश मिलने का भरोसा उनके काम को लेकर हुआ है. सीएम ने बाढ़, निपाह वायरस के प्रकोप और कोविड-19 महामारी जैसी आपदाओं के दौरान उनकी सरकार के प्रति जनता के अटूट विश्वास को अपनी पूंजी बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने असाधारण चुनौतियों के बावजूद कल्याण और विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया. मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल पर विचार करते हुए, केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) के माध्यम से लंबे समय से लंबित मेगा परियोजनाओं के पूरा होने और अवसंरचना विस्तार को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान सहित लगभग एक लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गईं. उन्होंने कहा, "प्रमुख कल्याणकारी उपायों ने भी इस दशक को परिभाषित किया." सीएम ने कहा कि लाइफ मिशन के तहत 5 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया. उन्होंने कहा कि कल्याणकारी पेंशनकर्ताओं की संख्या 2016 में 30 लाख थी, जबकि उन्हें मात्र 600 रुपये दिए जाते थे. जबकि अब पेंशनकर्ताओं की संख्या 62 लाख हो गई है और उन्हें दो हजार रुपये पेंशन दिया जा रहा है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनारयी विजयन ने कहा कि केरल ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि वह उद्योग-विरोधी है. उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक संकेतकों में अपनी अलग छाप छोड़ी है, जिनमें बाल मृत्यु दर में कमी और अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन शामिल है. उन्होंने कहा कि एलडीएफ का आगे का एजेंडा बुनियादी ढांचे के विकास को सामाजिक कल्याण के साथ एकीकृत करके 'नया केरल' बनाना और विकास को अगले स्तर तक ले जाना है. शासन के मुद्दे पर, पिनारयी विजयन ने मंत्रियों के कम प्रदर्शन के दावों को खारिज करते हुए सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी पर जोर दिया. उन्होंने केरल की स्वास्थ्य प्रणाली की वैश्विक मान्यता का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारा राज्य नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है. सीपीआई (एम) प्रमुख के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च 2016 में ₹665 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹3,000 करोड़ हो गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आर्द्रम मिशन के माध्यम से अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विकास किया, नए पद सृजित किए गए और दवाओं की कमी को दूर किया गया.