EXCLUSIVE : ईटीवी भारत से बोले केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन, 'हमें अपने काम पर भरोसा है, तीसरी बार सत्ता में आना तय'
सीएम बोले, 'हमारे लिए हैट्रिक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, भाजपा-आरएसएस से कोई डील नहीं हुई है.'
Published : March 24, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 8:14 PM IST
बिजु गोपीनाथ
तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर अपना विश्वास जताया है. उन्होंने कहा कि यह एलडीएफ के लिए कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जन-केंद्रित वैकल्पिक शासन मॉडल को मजबूत करना बड़ी उपलब्धि होगी. ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पिनारयी विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें फिर से जनादेश मिलने का भरोसा उनके काम को लेकर हुआ है. सीएम ने बाढ़, निपाह वायरस के प्रकोप और कोविड-19 महामारी जैसी आपदाओं के दौरान उनकी सरकार के प्रति जनता के अटूट विश्वास को अपनी पूंजी बताया.
उन्होंने कहा कि सरकार ने असाधारण चुनौतियों के बावजूद कल्याण और विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया. मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल पर विचार करते हुए, केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) के माध्यम से लंबे समय से लंबित मेगा परियोजनाओं के पूरा होने और अवसंरचना विस्तार को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान सहित लगभग एक लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गईं. उन्होंने कहा, "प्रमुख कल्याणकारी उपायों ने भी इस दशक को परिभाषित किया."
सीएम ने कहा कि लाइफ मिशन के तहत 5 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया. उन्होंने कहा कि कल्याणकारी पेंशनकर्ताओं की संख्या 2016 में 30 लाख थी, जबकि उन्हें मात्र 600 रुपये दिए जाते थे. जबकि अब पेंशनकर्ताओं की संख्या 62 लाख हो गई है और उन्हें दो हजार रुपये पेंशन दिया जा रहा है.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनारयी विजयन ने कहा कि केरल ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि वह उद्योग-विरोधी है. उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक संकेतकों में अपनी अलग छाप छोड़ी है, जिनमें बाल मृत्यु दर में कमी और अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन शामिल है.
उन्होंने कहा कि एलडीएफ का आगे का एजेंडा बुनियादी ढांचे के विकास को सामाजिक कल्याण के साथ एकीकृत करके 'नया केरल' बनाना और विकास को अगले स्तर तक ले जाना है. शासन के मुद्दे पर, पिनारयी विजयन ने मंत्रियों के कम प्रदर्शन के दावों को खारिज करते हुए सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी पर जोर दिया.
उन्होंने केरल की स्वास्थ्य प्रणाली की वैश्विक मान्यता का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारा राज्य नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है. सीपीआई (एम) प्रमुख के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च 2016 में ₹665 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹3,000 करोड़ हो गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आर्द्रम मिशन के माध्यम से अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विकास किया, नए पद सृजित किए गए और दवाओं की कमी को दूर किया गया.
उन्होंने कहा कि जिला और तालुक अस्पतालों में सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया गया है, नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 160 से अधिक अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एन.आई.आई.बी.बी.) का प्रमाणन प्राप्त हुआ है.
सीएम ने कहा कि प्रमुख निवेश केआईआईबीएफ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से किए गए. मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में उन्नत प्रक्रियाओं में वृद्धि का भी उल्लेख किया, जिनमें लिवर प्रत्यारोपण, एंजियोप्लास्टी और डायलिसिस सेवाएं शामिल हैं. उनके अनुसार वित्तीय सुरक्षा योजनाओं का व्यापक विस्तार किया गया है, जिसके तहत मुफ्त उपचार कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक बढ़ गया है और लाभार्थी परिवारों की संख्या 42 लाख से अधिक हो गई है.
सीएम पिनारयी विजयन ने सीपीएम-बीजेपी के बीच मिलीभगत के आरोपों को 'राजनीति से प्रेरित' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि केंद्र के साथ नियमित संवैधानिक बैठकों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि एलडीएफ वैचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और दक्षिणपंथी राजनीति का विरोधी है. उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सरकार ने केंद्रीय जांच का सामना कर रहे व्यक्तियों को बचाने के लिए अपना रुख नरम किया है, और जोर देकर कहा कि कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ है और कानूनी उपाय अपनाए जा रहे हैं.
अल्पसंख्यक मुद्दों और राजनीतिक दिखावे से संबंधित आलोचनाओं पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एलडीएफ का धर्मनिरपेक्ष रुख अपरिवर्तित है और विरोधियों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करने का आरोप लगाया.
विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की तैनाती और रैंक लिस्ट में विस्तार की मांग को लेकर उठे विवादों पर बोलते हुए पिनारयी विजयन ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई की और प्रशासनिक निर्णयों को कानूनी मानदंडों का पालन करना चाहिए. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में केरल लोक सेवा आयोग के माध्यम से 31 लाख से अधिक नियुक्तियां की गईं, जिसे उन्होंने पारदर्शी भर्ती के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बताया.
जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका लक्ष्य केरल के पहले मुख्यमंत्री बनना है जो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विजयन ने कहा कि साम्यवादी राजनीति में व्यक्तिगत 'हैट्रिक' का कोई महत्व नहीं है. उन्होंने कहा, ''जनता की वैकल्पिक नीतियों की सफलता ही मायने रखती है.''
उन्होंने आगे कहा कि केरल नवउदारवादी आर्थिक दृष्टिकोण, सांप्रदायिक राजनीति और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के लिए एक सशक्त प्रतिवाद प्रस्तुत करता है. मुख्यमंत्री ने कहा, ''केरल की जनता फैसला करेगी. हमारा लक्ष्य सामूहिक नेतृत्व और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.''
ये भी पढ़ें : पिनाराई सरकार के नए विज्ञापन ने केरल की राजनीति में मचाया बवाल... क्या है मामला?