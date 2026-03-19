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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज धर्मदम से नामांकन दाखिल करेंगे

केरल के मुख्यमंत्री विजयन के नामांकन दाखिल करने को लेकर सिक्योरिटी डिपॉजिट का खर्च पथानापुरम गांधी भवन में रहने वाली बुज़ुर्ग महिलाएं उठा रही हैं.

KERALA CM VIJAYAN FILE NOMINATION
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 10:55 AM IST

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कन्नूर: केरल के मुख्यमंत्री और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के उम्मीदवार पिनाराई विजयन आज धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. वह सुबह 11 बजे थलास्सेरी स्थित जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने दस्तावेज जमा करेंगे.

एलडीएफ के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री के नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली निकाली जाएगी. एक दिल को छू लेने वाले कदम के तहत उनके नामांकन के लिए जरूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट का खर्च पथानापुरम गांधी भवन में रहने वाली बुज़ुर्ग महिलाएं उठा रही हैं.

इस चैरिटी संस्था के प्रतिनिधियों ने हाल ही में धर्मदम में हुए एक एलडीएफ सम्मेलन के दौरान यह राशि सीधे मुख्यमंत्री को सौंपी. उनके इस स्नेह से भावुक होकर, उन्होंने आज ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का फैसला किया. इसी के साथ वे इस जिले से चुनावी मैदान में आधिकारिक तौर पर उतरने वाले पहले एलडीएफ उम्मीदवार बन गए हैं.

अपने चुनावी अभियान की दिशा तय करते हुए विजयन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे राज्य की विकास पहलों और मौजूदा एलडीएफ सरकार को जारी रखने के लिए मतदान करें. उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल अब एक शांतिपूर्ण और निवेश-अनुकूल स्थान बन गया है, जहाँ सांप्रदायिक झड़पों का कोई स्थान नहीं है. उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय दशकों तक चली वामपंथी शासन व्यवस्था को दिया. उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि जनता इस प्रगतिशील शासन को जारी रखना चाहती है.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने के लिए नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष, संघ परिवार के एजेंडे का सक्रिय रूप से विरोध करने वाली एकमात्र राज्य सरकार की छवि खराब करने के लिए गोएबल्स जैसी चालों का सहारा ले रहा है. पूरे निर्वाचन क्षेत्र में उनके चुनावी दौरे पहले से ही भारी और उत्साहित भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं. इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रमजान की छुट्टी और रविवार होने के कारण, क्रमशः 20 और 22 मार्च को नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

इससे फाइल करने के लिए उपलब्ध समय सिर्फ गुरुवार, शनिवार और सोमवार तक ही सीमित हो जाता है जो कि अंतिम समय-सीमा के तौर पर काम करता है. हालाँकि राजनीतिक पार्टियों ने सीमित समय-सीमा को देखते हुए छुट्टियों के दौरान कागजात जमा करने के लिए समय बढ़ाने या विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने बुधवार को साफ किया कि मौजूदा नियमों के तहत सार्वजनिक छुट्टियों पर कागजात स्वीकार करने की अनुमति नहीं है.

यह चुनाव तीसरी बार है जब सीपीआई(M) पोलित ब्यूरो के सदस्य धर्मदम से जनादेश मांग रहे हैं. अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर में विजयन ने 2016 में अपना चुनावी आधार धर्मदम में बदलने से पहले कुथुपरम्बा निर्वाचन क्षेत्र का तीन बार और पय्यानूर का एक बार प्रतिनिधित्व किया था. इस निर्वाचन क्षेत्र ने पिछले लगातार दो चुनावों में उन्हें भारी बहुमत से जिताया है, जिससे सत्ता में एलडीएफ की ऐतिहासिक वापसी सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका और मजबूत हुई है.

चूंकि वाम दल वोट हासिल करने के लिए अपनी विकास की रणनीति पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में पूरे राज्य में एलडीएफ के चुनाव प्रचार की अगुवाई करेंगे और उसे और तेज करेंगे.

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