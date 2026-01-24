ETV Bharat / bharat

केरल में बंपर लॉटरीः नए साल पर 21 लोग बने करोड़पति! जानें विजेताओं की जेब में कितनी रकम आएगी

तिरुवनंतपुरम: ऊपर वाला जब भी देता, देता है छप्पर फाड़कर के! कुछ ऐसा ही हुआ है केरल की 'क्रिसमस-न्यू ईयर बंपर लॉटरी 2026' में, जिसने रातों-रात एक व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. तिरुवनंतपुरम के गोर्खा भवन में जब यह लकी ड्रा निकाला गया, तो वहां का नजारा देखने लायक था. इस लॉटरी के नतीजों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक भाग्यशाली विजेता ने 20 करोड़ रुपये का पहला इनाम मिला है.

यह खुशी एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं है. 20 अन्य लोग भी करोड़पति बने हैं. जिन्हें एक-एक करोड़ का दूसरा इनाम मिला है. इनके अलावा 20 और विजेताओं के हाथ 10-10 लाख रुपये का तीसरा इनाम लगा है. सिर्फ बड़े इनाम ही नहीं, बल्कि कई लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी मिला. नौ टिकट धारकों को 1-1 लाख रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया गया है. इसके अलावा 5000 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के हजारों छोटे इनाम भी घोषित किए गए हैं.

टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री

इस बार की बंपर लॉटरी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. राज्य भर में करीब 55 लाख टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जो दर्शाता है कि लोगों ने अपनी किस्मत पर कितना बड़ा दांव लगाया था. इसमें पलक्कड़ जिले के लोग सबसे आगे रहे, जहां अकेले 15 लाख टिकट बिके. 400 रुपये के टिकट ने कई घरों में अमीरी की नई इबारत लिख दी है.

विजेताओं के हाथ में कितनी रकम आएगी?