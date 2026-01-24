ETV Bharat / bharat

केरल में बंपर लॉटरीः नए साल पर 21 लोग बने करोड़पति! जानें विजेताओं की जेब में कितनी रकम आएगी

इस बंपर लॉटरी ने साबित कर दिया है कि नए साल का आगाज कुछ लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता.

Kerala Christmas New Year Bumper Lottery
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: ऊपर वाला जब भी देता, देता है छप्पर फाड़कर के! कुछ ऐसा ही हुआ है केरल की 'क्रिसमस-न्यू ईयर बंपर लॉटरी 2026' में, जिसने रातों-रात एक व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. तिरुवनंतपुरम के गोर्खा भवन में जब यह लकी ड्रा निकाला गया, तो वहां का नजारा देखने लायक था. इस लॉटरी के नतीजों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक भाग्यशाली विजेता ने 20 करोड़ रुपये का पहला इनाम मिला है.

यह खुशी एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं है. 20 अन्य लोग भी करोड़पति बने हैं. जिन्हें एक-एक करोड़ का दूसरा इनाम मिला है. इनके अलावा 20 और विजेताओं के हाथ 10-10 लाख रुपये का तीसरा इनाम लगा है. सिर्फ बड़े इनाम ही नहीं, बल्कि कई लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी मिला. नौ टिकट धारकों को 1-1 लाख रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया गया है. इसके अलावा 5000 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के हजारों छोटे इनाम भी घोषित किए गए हैं.

टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री

इस बार की बंपर लॉटरी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. राज्य भर में करीब 55 लाख टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जो दर्शाता है कि लोगों ने अपनी किस्मत पर कितना बड़ा दांव लगाया था. इसमें पलक्कड़ जिले के लोग सबसे आगे रहे, जहां अकेले 15 लाख टिकट बिके. 400 रुपये के टिकट ने कई घरों में अमीरी की नई इबारत लिख दी है.

विजेताओं के हाथ में कितनी रकम आएगी?

  • लॉटरी में करोड़ों का इनाम जीतना सुनने में जितना रोमांचक लगता है, इसकी पूरी राशि हासिल करने की प्रक्रिया उतनी ही तकनीकी है. अगर आप सोच रहे हैं कि 20 करोड़ जीतने वाले के बैंक खाते में पूरी रकम आएगी, तो ऐसा नहीं है. सरकारी नियमों के मुताबिक, भारी-भरकम कटौती के बाद ही विजेता को पैसा मिलता है.
  • एजेंट कमीशन: सबसे पहले कुल इनामी राशि का 10% हिस्सा उस एजेंट को जाता है जिसने टिकट बेचा है.
  • इनकम टैक्स (TDS): एजेंट कमीशन काटने के बाद जो रकम बचती है, उस पर सरकार 30% टैक्स (TDS) वसूलती है. सेस और सरचार्ज मिलाकर यह कटौती और भी बढ़ सकती है.
  • 20 करोड़ जीतने वाले के 2 करोड़ रुपये एजेंट को चले जाएंगे. बचे हुए 18 करोड़ पर 5.4 करोड़ का टैक्स कटेगा. यानी विजेता के हाथ में लगभग 12.6 करोड़ आएंगे.
  • एक करोड़ जीतने वाले के 10 लाख रुपये एजेंट कमीशन और लगभग 27 लाख टैक्स कटने के बाद, विजेता को करीब 63 लाख ही मिलेंगे.

अगर कभी आपकी लॉटरी लग जाए, तो इन कानूनी प्रक्रियाओं को 30 दिनों के भीतर पूरा करना जरूरी है, वरना इनाम हाथ से निकल सकता है:

आधिकारिक पुष्टि करें: अपनी टिकट संख्या का मिलान केवल सुनी-सुनाई बातों पर न करें। केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी गजट (Gazette) से इसकी जांच करें.

टिकट को करें सुरक्षित: लॉटरी का टिकट एक कीमती दस्तावेज़ है. इसे संभालकर रखें और सबसे पहले इसके पीछे अपना नाम, पता और हस्ताक्षर कर दें ताकि कोई और उस पर दावा न कर सके.

दावा ठोकने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए

  • मूल टिकट (Original Ticket) और उसकी फोटोकॉपी.
  • राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो.
  • पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड या वोटर आईडी.
  • क्लेम एप्लीकेशन (फॉर्म-V) और ₹1 के रेवेन्यू स्टैम्प वाली रसीद.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

KERALA LOTTERY 20 CRORE PRIZE
KERALA 20 CRORE PRIZE WON
केरल में बंपर लॉटरी
लॉटरी में 20 करोड़ का इनाम
KERALA LOTTERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.