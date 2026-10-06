केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में वंदे मातरम सेमिनार पर बवाल; RSS से जुड़े नेताओं के शामिल होने पर विरोध-प्रदर्शन
विश्वविद्यालय ने सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी कि सेमिनार, मेहमानों या वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 6, 2026 at 3:14 PM IST
कासरगोड (केरल): केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल (CUK) में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मंगलवार, 6 अक्टूबर और बुधवार 7 अक्टूबर को दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. एसएफआई, एनएसयूआई, एमएसएफ और एआईएसएफ सहित कई छात्र संगठनों ने मंगलवार को इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का विरोध किया. वे कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं को शामिल किए जाने से नाराज थे.
इस दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़पें हुईं. प्रदर्शनकारियों द्वारा कार्यक्रम को रोकने की धमकी दिए जाने के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया. इसके बाद, विश्वविद्यालय ने एक सख्त सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी कि सेमिनार, मेहमानों या वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने पर गंभीर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय 'साहित्य अकादमी', 'अखिल भारतीय साहित्य परिषद' और 'केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय' के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सेमिनार हॉल में आयोजित किया जा रहा है. साहित्य अकादमी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 'प्रज्ञा प्रवाह' के राष्ट्रीय संयोजक जे. नंदकुमार इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता हैं. छात्रों के बीच चिंता और विरोध का मुख्य कारण जे. नंदकुमार की भागीदारी और सह-आयोजक के रूप में 'अखिल भारतीय साहित्य परिषद' को शामिल किया जाना है.
छात्र नेताओं ने ध्यान दिलाया कि 'प्रज्ञा प्रवाह' और 'अखिल भारतीय साहित्य परिषद' दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक रूप से जुड़े संगठन हैं. छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विशिष्ट वैचारिक गुटों से जुड़े व्यक्तियों और समूहों को शामिल होने की अनुमति देना संस्था की तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
छात्र संगठनों की मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इस कार्यक्रम के स्वरूप और उद्देश्य के साथ-साथ बाहरी संगठनों और वक्ताओं को आमंत्रित करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के बारे में पूरी स्पष्टता देनी चाहिए. एसएफआई ने खुले तौर पर घोषणा की है कि यदि जे. नंदकुमार विश्वविद्यालय आते हैं, तो वे उन्हें रोकेंगे.
एमएसएफ (MSF) ने स्पष्ट किया कि वे वंदे मातरम का उत्सव मनाए जाने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इसमें विश्वविद्यालय की सटीक भूमिका को लेकर पारदर्शिता की मांग की. एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यह सेमिनार केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है और उन्होंने इसके खिलाफ अपना लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही.
एसएफआई ने भी कहा कि उन्हें वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व का उत्सव मनाने या राष्ट्रीय गीत के पहले दो छंदों को शामिल करने वाले किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है. एसएफआई ने आगे मांग की कि गीत के केवल पहले दो छंदों को अपनाने के 1937 के फैसले के पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गीत के पूर्ण संस्करण को प्रस्तुत करने के बहाने छात्रों पर धार्मिक प्रतीक या विशिष्ट वैचारिक आख्यान नहीं थोपे जाने चाहिए.
साहित्य अकादमी ने आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में प्रस्तुत किया है. देश भर के विभिन्न राज्यों के लेखक और विद्वान इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. उद्घाटन और समापन समारोहों के अलावा, सेमिनार में वंदे मातरम से जुड़े अलग-अलग विषयों पर चर्चा करने वाले कई सत्र शामिल होंगे. साहित्य अकादमी ने कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी और रियायती दरों पर पुस्तक बिक्री का भी इंतजाम किया है. केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में समापन सत्र में शामिल होंगे.
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