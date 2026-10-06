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केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में वंदे मातरम सेमिनार पर बवाल; RSS से जुड़े नेताओं के शामिल होने पर विरोध-प्रदर्शन

केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में विरोध कर रहे स्टूडेंट्स. ( ETV Bharat )

कासरगोड (केरल): केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल (CUK) में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मंगलवार, 6 अक्टूबर और बुधवार 7 अक्टूबर को दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. एसएफआई, एनएसयूआई, एमएसएफ और एआईएसएफ सहित कई छात्र संगठनों ने मंगलवार को इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का विरोध किया. वे कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं को शामिल किए जाने से नाराज थे.