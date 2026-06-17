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केरल सरकार ने ‘पीएम श्री’ पर गौर करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई: सीएम सतीशन

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को कहा कि ‘पीएम श्री’ योजना पर राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस विषय पर विचार करने के लिए चार मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाई गई है.

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि यह निर्णय उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. सतीशन ने कहा कि इस उप-समिति में सामान्य शिक्षा मंत्री एन शम्सुद्दीन समिति के संयोजक होंगे, जबकि रोजी एम जॉन, पी सी विष्णुनाध और एम लिजू सदस्य होंगे.

सरकार इस पैनल की दी गई विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी. राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए, केरल अनुबंध की शर्तों में छूट की मांग करेगा और उसने इस बारे में गैर-भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है.

पिछली एलडीएफ सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके वित्त विभाग ने पीएम श्री प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी थी. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे कैबिनेट सदस्यों को पूरी तरह अंधेरे में रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए.

राज्य को हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले रोके गए 99 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, साथ ही 106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी मिला है.

फंड मिलने के बावजूद, राज्य सरकार इस स्कीम पर अपनी सोच को लेकर कड़ी आपत्ति जता रही है, खासकर राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की आजादी में किसी भी तरह के केंद्रीय हस्तक्षेप का विरोध कर रही है.

इसके अलावा, राज्य उन स्कूलों को चुनने का पूरा अधिकार मांगता है जहां प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपने पाठ्यक्रम की आजादी में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी और दोहराया कि राज्य खुद हिस्सा लेने वाले स्कूलों की लिस्ट फ़ाइनल करेगा.

एक अहम कदम में, कैबिनेट ने पूरे राज्य में जरूरी प्रशासनिक सुधारों को भी मंज़ूरी दे दी. सभी सरकारी विभाग में वित्तीय इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए एक एकीकृत वित्तीय सलाहकार, जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से नीचे का ऑफिसर नहीं होगा, नियुक्त किया जाएगा. ये सलाहकार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों की जांच के लिए जिम्मेदार होंगे, यह कदम वित्त विभाग में गैर-जरूरी फाइलों के आने से रोकने के लिए उठाया गया है.