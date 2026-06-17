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केरल सरकार ने ‘पीएम श्री’ पर गौर करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई: सीएम सतीशन

सीएम सतीशन ने कहा कि पूर्व सरकार ने पीएम श्री प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी और कैबिनेट को बताए बिना समझौते पर हस्ताक्षर किए.

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केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 2:27 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को कहा कि ‘पीएम श्री’ योजना पर राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस विषय पर विचार करने के लिए चार मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाई गई है.

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि यह निर्णय उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. सतीशन ने कहा कि इस उप-समिति में सामान्य शिक्षा मंत्री एन शम्सुद्दीन समिति के संयोजक होंगे, जबकि रोजी एम जॉन, पी सी विष्णुनाध और एम लिजू सदस्य होंगे.

सरकार इस पैनल की दी गई विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी. राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए, केरल अनुबंध की शर्तों में छूट की मांग करेगा और उसने इस बारे में गैर-भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है.

पिछली एलडीएफ सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके वित्त विभाग ने पीएम श्री प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी थी. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे कैबिनेट सदस्यों को पूरी तरह अंधेरे में रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए.

राज्य को हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले रोके गए 99 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, साथ ही 106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी मिला है.

फंड मिलने के बावजूद, राज्य सरकार इस स्कीम पर अपनी सोच को लेकर कड़ी आपत्ति जता रही है, खासकर राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की आजादी में किसी भी तरह के केंद्रीय हस्तक्षेप का विरोध कर रही है.

इसके अलावा, राज्य उन स्कूलों को चुनने का पूरा अधिकार मांगता है जहां प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपने पाठ्यक्रम की आजादी में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी और दोहराया कि राज्य खुद हिस्सा लेने वाले स्कूलों की लिस्ट फ़ाइनल करेगा.

एक अहम कदम में, कैबिनेट ने पूरे राज्य में जरूरी प्रशासनिक सुधारों को भी मंज़ूरी दे दी. सभी सरकारी विभाग में वित्तीय इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए एक एकीकृत वित्तीय सलाहकार, जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से नीचे का ऑफिसर नहीं होगा, नियुक्त किया जाएगा. ये सलाहकार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों की जांच के लिए जिम्मेदार होंगे, यह कदम वित्त विभाग में गैर-जरूरी फाइलों के आने से रोकने के लिए उठाया गया है.

अभी, अलग-अलग विभाग से वित्तीय आचार संहिता की सही जानकारी के बिना भेजी गई फाइलें अक्सर वापस आ जाती हैं, जिससे सरकारी कामों और प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत देरी होती है. इस संकट को हल करने के लिए, राज्य 1974 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मॉडल को अपना रहा है.

नए सिस्टम के तहत, संबंधित विभाग के अधिकारी शुरुआती वित्तीय जांच करेंगे. जिन फाइलों में वित्तीय खर्च शामिल नहीं है, उन्हें अब वित्त विभाग से होकर भेजने की जरूरत नहीं होगी. आगे से, सिर्फ वही फाइलें वित्त तक पहुंचेंगी जो नियमों का सख्ती से पालन करेंगी और सभी शुरुआती शक दूर कर लेंगी. इस विकेन्द्रीकरण से फाइलों की संख्या में भारी कमी आने और बेवजह प्रशासनिक देरी खत्म होने की उम्मीद है.

विभागों को अब बड़े पॉलिसी फैसलों, नई सर्विसेज शुरू करने और बड़े वित्तीय मामलों के लिए सिर्फ वित्त विभाग से संपर्क करना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग विभाग को वित्तीय पावर देने से गवर्नेंस काफी आसान हो जाएगा. इसके अलावा, राज्य के पुराने सार्वजनिक खरीद मैनुअल को बदलने के लिए एक अलग कैबिनेट सब-कमेटी बनाई जाएगी.

सरकार का मकसद है कि एक आधुनिक सिस्टम बनाने के लिए, ई-खरीद सहित समेत मौजूदा तरीकों का अच्छी तरह रिव्यू करके समय पर बदलाव किए जाएं.

इस बीच, यूडीएफ सरकार द्वारा घोषित 100-दिन का एक्शन प्लान 1 जुलाई से लागू होने वाला है. सरकार ने जमीन के मालिक के साथ एक औपचारिक समझौता करके लंबे समय से चले आ रहे मलयिदामथुरुथ भूमि विवाद को भी सफलतापूर्वक सुलझा लिया है.

इस समझौते के कारण, स्थानीय निवासियों को पांच-पांच सेंट जमीन दी गई है, साथ ही सही सड़क भी दी गई है. पिछली सरकार की नाकामी को बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके समय में जमीन लेने की 14 अलग-अलग कोशिशों के बावजूद कोई असरदार दखल नहीं दिया गया. उन्होंने इस मुश्किल मुद्दे को आखिरकार सुलझाने में उनकी पक्की कोशिशों के लिए उच्च शिक्षा मंत्री रोज़ी एम जॉन और विधायक वीपी सजेंद्रन की तारीफ की.

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