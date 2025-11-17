ETV Bharat / bharat

केरल में BLO ने शुरू की राज्यव्यापी हड़ताल, काम के दबाव से साथी कर्मचारी की मौत से आक्रोश

तिरुवनंतपुरम: केरल के कन्नूर जिले के पय्यान्नूर में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अनीश जॉर्ज की मौत के बाद, राज्य भर के बीएलओ ने सोमवार को राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी. जॉर्ज की आत्महत्या की घटना से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों में व्यापक आक्रोश फैल गया है.

राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न कार्य परिषदों के नेतृत्व में, बीएलओ ने आधिकारिक कर्तव्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया है. तिरुवनंतपुरम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और पूरे केरल में जिला चुनाव कार्यालयों तक विरोध मार्च भी निकाले गए.

पय्यान्नूर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 के बीएलओ और रमनथली स्कूल में कार्यरत अनीश जॉर्ज ने 16 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे आत्महत्या कर ली थी. परिवार के सदस्यों के अनुसार, अनीश ने कई बार काम के अत्यधिक दबाव के बारे में बात की थी. परिवार का कहना है कि काम के दबाव के कारण अनीश ने घातक कदम उठाया.

पुलिस की शुरुआती जांच में कथित तौर पर इन आरोपों की पुष्टि होती है कि भारी कार्यभार—खासकर एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त ड्यूटी इस घटना में योगदान दे सकती है. राज्य सरकार कर्मचारी एवं शिक्षक परिषद ने इस त्रासदी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है.

कर्मचारी नेताओं की प्रतिक्रिया

संयुक्त हड़ताल समिति के नेताओं एमवी शशिधरन और केपी गोपकुमार ने प्रदर्शनकारी बीएलओ के साथ एकजुटता व्यक्त की और जवाबदेही तथा व्यवस्थागत सुधार की अपनी मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि बीएलओ पर लगाया गया कार्यभार, खासकर चल रही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रियाओं के कारण, असहनीय हो गया है.