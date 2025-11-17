केरल में BLO ने शुरू की राज्यव्यापी हड़ताल, काम के दबाव से साथी कर्मचारी की मौत से आक्रोश
केरल में SIR के काम के दबाव से बूथ लेवल अधिकारी की मौत के बाद राज्यभर के बीएलओ ने हड़ताल शुरू कर दी है.
Published : November 17, 2025 at 2:06 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के कन्नूर जिले के पय्यान्नूर में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अनीश जॉर्ज की मौत के बाद, राज्य भर के बीएलओ ने सोमवार को राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी. जॉर्ज की आत्महत्या की घटना से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों में व्यापक आक्रोश फैल गया है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न कार्य परिषदों के नेतृत्व में, बीएलओ ने आधिकारिक कर्तव्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया है. तिरुवनंतपुरम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और पूरे केरल में जिला चुनाव कार्यालयों तक विरोध मार्च भी निकाले गए.
पय्यान्नूर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 के बीएलओ और रमनथली स्कूल में कार्यरत अनीश जॉर्ज ने 16 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे आत्महत्या कर ली थी. परिवार के सदस्यों के अनुसार, अनीश ने कई बार काम के अत्यधिक दबाव के बारे में बात की थी. परिवार का कहना है कि काम के दबाव के कारण अनीश ने घातक कदम उठाया.
पुलिस की शुरुआती जांच में कथित तौर पर इन आरोपों की पुष्टि होती है कि भारी कार्यभार—खासकर एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त ड्यूटी इस घटना में योगदान दे सकती है. राज्य सरकार कर्मचारी एवं शिक्षक परिषद ने इस त्रासदी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है.
कर्मचारी नेताओं की प्रतिक्रिया
संयुक्त हड़ताल समिति के नेताओं एमवी शशिधरन और केपी गोपकुमार ने प्रदर्शनकारी बीएलओ के साथ एकजुटता व्यक्त की और जवाबदेही तथा व्यवस्थागत सुधार की अपनी मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि बीएलओ पर लगाया गया कार्यभार, खासकर चल रही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रियाओं के कारण, असहनीय हो गया है.
कांग्रेस ने की गहन जांच की मांग
केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग दोनों से अनीश की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की व्यापक जांच करने का आग्रह किया है. उन्होंने एक बयान में कहा, "सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या बीएलओ पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है."
कांग्रेस नेता सतीशन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया विधानसभा चुनाव प्रक्रियाओं से भी अधिक व्यापक है. कई बीएलओ उच्च अधिकारियों के अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग को उचित जांच करनी चाहिए और स्पष्ट जवाब देना चाहिए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शोक व्यक्त किया
केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने अनीश जॉर्ज की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि एक अधिकारी का निधन पूरे संस्थान के लिए अत्यंत दुःख की बात है.
यह भी पढ़ें- SIR के दौरान काम के दबाव से BLO ने की आत्महत्या, आयोग ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट