ETV Bharat / bharat

नई नवेली दुल्हन के शरीर पर प्रेत आत्मा का कब्जा! भूत भगाने के लिए जबरन पिलाई बीड़ी और शराब

कोट्टायम (केरल): केरल के कोट्टायम जिले में काले जादू के नाम पर एक नई दुल्हन के साथ कथित तौर पर शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा. यह खुलासा एक वीडियो के सामने आने के बाद हुआ, जिसमें युवती को बांधकर अनुष्ठान करवाया जा रहा है. माना जा रहा है कि, इस वीडियो को उसकी ननद ने फिल्माया है.

इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने शुक्रवार उसके पति और ससुर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. काला जादू इस आरोप पर किया गया था कि उसकी मौसी की आत्मा ने महिला के शरीर में प्रवेश कर लिया था. पीड़िता ने खुलासा किया कि भूत-प्रेत भगाने की रस्म के दौरान उसे जबरन शराब, बीड़ी और भस्म (पवित्र राख) पिलाई गई.

महिला के शरीर पर जलने के भी घाव थे. अनुष्ठान के दौरान, उसके पैरों को रेशमी कपड़े से बांध दिया गया और उसके बालों में कील ठोंक दी गई. इतना ही नहीं उसके बालों के सिरे काट दिए गए. इस दरिंदगी के बाद, महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई. घटना की जानकारी मिलने पर उसके पिता ने मनारकाड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

युवती ने प्रेम विवाह के बाद अपने पति के घर पर रह रही थी. आरोप है कि, इस दौरान सास ने कथित तौर पर काले जादू की रस्म का आयोजन किया. उसका दावा था कि, दुल्हन के शरीर में मृतक रिश्तेदारों की आत्मा समा गई है.