नई नवेली दुल्हन के शरीर पर प्रेत आत्मा का कब्जा! भूत भगाने के लिए जबरन पिलाई बीड़ी और शराब
केरल से अंधविश्वास का बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक दुल्हन को भूत प्रेत के नाम पर कथित तौर पर शोषण किया गया.
Published : November 8, 2025 at 4:19 PM IST
कोट्टायम (केरल): केरल के कोट्टायम जिले में काले जादू के नाम पर एक नई दुल्हन के साथ कथित तौर पर शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा. यह खुलासा एक वीडियो के सामने आने के बाद हुआ, जिसमें युवती को बांधकर अनुष्ठान करवाया जा रहा है. माना जा रहा है कि, इस वीडियो को उसकी ननद ने फिल्माया है.
इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने शुक्रवार उसके पति और ससुर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. काला जादू इस आरोप पर किया गया था कि उसकी मौसी की आत्मा ने महिला के शरीर में प्रवेश कर लिया था. पीड़िता ने खुलासा किया कि भूत-प्रेत भगाने की रस्म के दौरान उसे जबरन शराब, बीड़ी और भस्म (पवित्र राख) पिलाई गई.
महिला के शरीर पर जलने के भी घाव थे. अनुष्ठान के दौरान, उसके पैरों को रेशमी कपड़े से बांध दिया गया और उसके बालों में कील ठोंक दी गई. इतना ही नहीं उसके बालों के सिरे काट दिए गए. इस दरिंदगी के बाद, महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई. घटना की जानकारी मिलने पर उसके पिता ने मनारकाड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
युवती ने प्रेम विवाह के बाद अपने पति के घर पर रह रही थी. आरोप है कि, इस दौरान सास ने कथित तौर पर काले जादू की रस्म का आयोजन किया. उसका दावा था कि, दुल्हन के शरीर में मृतक रिश्तेदारों की आत्मा समा गई है.
सास के कहने पर, तिरुवल्ला के मुथुर निवासी सिवन थिरुमेनी नामक एक पुजारी आया और 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक घंटों तक काले जादू की रस्म निभाई. मनारकाड पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किए गए लोगों में पेरुमथुरुथी इलाके का पुजारी महिला का पति और उसके पिता शामिल हैं.
पीड़िता का बयान
"काले जादू करने के क्रम में शराब डालने के बाद बुझा हुआ चूना (चुन्नम्बू) और हल्दी मिलाई गई. फिर भस्म मिलाकर तीन अलग-अलग कटोरों में डाल दी गई. पूजा शुरू होने के तुरंत बाद, एक लंबा रेशमी कपड़ा लाए और मेरे दोनों पैरों और हाथों पर बांध दिया... कुछ देर बाद, मैं बेहोश हो गई. उन्होंने मुझे सिगरेट पिलाई और शराब पीने के लिए मजबूर किया.."
युवती का बयान
पीड़िता की मानसिक स्थिति बिगड़ने पर उसके पिता ने पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी. शिकायत के आधार पर, मनारकाड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. घटना के बाद से पति की मां और अन्य साथी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जांच कर रही है.
