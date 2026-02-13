ETV Bharat / bharat

केरल शहरी नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना

केरल शुक्रवार को देश का पहला राज्य बन गया जिसने एक रणनीतिक शहरी नीति बनाई.

Kerala CM Pinarayi Vijayan
केरल के सीएम पिनराई विजयन (file photo-PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026

तिरुवनंतपुरम: अगले 25 सालों में राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के मकसद से एक अहम फैसले में, केरल कैबिनेट ने शुक्रवार को स्थानीय स्वशासन विभाग की तैयार की गई शहरी नीति के ड्राफ्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.

यह मंजूरी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इतना बड़ा शहरी रोडमैप बनाया है. यह वादा असल में 2023-24 के राज्य बजट में बताया गया था. यह पॉलिसी दो साल की कड़ी तैयारी का नतीजा है, जिसमें दिसंबर 2023 में केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन बनाना भी शामिल है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं.

मार्च 2025 में मुख्यमंत्री को कमीशन की रिपोर्ट जमा करने के बाद, पिछले सितंबर में कोच्चि में हुए एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के दौरान ड्राफ्ट की दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जांच हुई, जहां दुनिया भर के मंत्रियों, मेयरों और शहरी योजनाकारों ने अपनी राय दी.

यह पॉलिसी असल में इस अनुमान पर आधारित है कि 2050 तक केरल 80 प्रतिशत शहरीकृत हो जाएगा, जिसकी पहचान ऊंचे इलाकों और तटीय इलाकों के बीच घनी आबादी वाले इलाकों में एक खास विकेन्द्रित शहरी फैलाव से होगी.

जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई चुनौतियों को पहचानते हुए, यह दस्तावेज शहरों को बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक खाका का काम करता है, खासकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाकों में, जिससे यह पक्का होता है कि विकास मजबूत और टिकाऊ बना रहे.

सिर्फ आधारभूत संरचना से आगे, पॉलिसी में 2050 के केरल को "क्लाइमेट-स्मार्ट" शहरों और कस्बों के एक लगातार चलने वाले नेटवर्क के तौर पर देखा गया है, जो राज्य की विकेन्द्रित शासन और सहभागी योजना की विरासत से गहराई से जुड़ा है.

यह शहरीकरण को आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल करने पर फोकस करता है, साथ ही यह पक्का करता है कि इससे मिलने वाली सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए समावेशी और आसानी से मिलने वाली हों, जिससे सामाजिक और जगह की असमानताओं को कम किया जा सके.

समावेशी शहरी भविष्य के इस विजन को पाने के लिए, पॉलिसी में एक बहुआयामी दृष्टिकोण बताया गया है जिसमें विधायी सुधारों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना शामिल है.

यह लोगों पर केंद्रित सेवाओं और परियोजनाओं, रणनीतिक स्थानिक योजना, और मजबूत सामाजिक सुरक्षा के साथ उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा के विकास को प्राथमिकता देता है.

वैज्ञानिक योजना को अच्छे शासन के साथ जोड़कर, केरल सरकार का मकसद एक ऐसा मॉडल बनाना है, जहां शहरी सुविधाएं ऊंचे स्टैंडर्ड की हों, फिर भी अलग-अलग इलाकों और सामाजिक तबकों में विकास संतुलित और बराबर बना रहे.

