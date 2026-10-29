केरल में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 98 हजार रुपये
इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना 6.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है.
Published : October 29, 2026 at 8:52 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों में संशोधन करने वाले एक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ द्वारा सदन में पेश किए गए इस कानून को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया. यह साल 2018 के बाद से राज्य के जनप्रतिनिधियों के वेतन में किया गया पहला संशोधन है.
नए वेतन ढांचे के तहत, एक विधायक का मासिक वेतन 70,000 रुपये से बढ़कर 98,000 रुपये हो जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के लिए कुल मासिक पैकेज 1.08 लाख रुपये से बढ़कर 1.22 लाख रुपये हो जाएगा. संशोधित यात्रा व दैनिक भत्तों के तहत, विधायकों का दैनिक बैठक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है. जबकि यात्रा भत्ता 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.
राज्य से बाहर आधिकारिक यात्रा के लिए दैनिक भत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया गया है, और एक विधायक के यात्रा कार्ड की वार्षिक सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. विधानसभा सत्र के दौरान सप्ताह में एक बार घर लौटने वाले विधायक भी 10 रुपये के बजाय 15 रुपये प्रति किलोमीटर की संशोधित दर से यात्रा भत्ते का दावा कर सकेंगे. इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना 6.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है.
यह कानून पूर्व विधानसभा सदस्यों के लिए पेंशन ढांचे में भी बदलाव करता है. अब शपथ लेने के बाद कम से कम एक दिन भी पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये की मासिक पेंशन का हकदार होगा, जो पहले 8,000 रुपये थी. दो साल तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि तीन साल पूरा करने वालों को 15,000 रुपये और चार साल की सेवा पूरी करने वालों को 20,000 रुपये मिलेंगे.
पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व सदस्यों के लिए मासिक पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. पांच साल से अधिक सेवा के हर एक अतिरिक्त साल के लिए मासिक पेंशन में 1,500 रुपये जोड़े जाएंगे, जो पिछले नियमों के तहत 1,000 रुपये थे. पूर्व सदस्यों के लिए अधिकतम मासिक पेंशन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है.
उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन लाभ भी शुरू किए गए हैं. जिसके तहत 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पूर्व सदस्यों को प्रति माह 4,000 रुपये अतिरिक्त और 80 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को प्रति माह 5,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. मौजूदा विधायक पद पर रहते हुए पेंशन लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे. इस बढ़ोतरी के बावजूद, केरल में विधायकों का वेतन अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में काफी कम है. तमिलनाडु में 1.5 लाख रुपये, कर्नाटक में 2.5 लाख रुपये और तेलंगाना में लगभग 2.75 लाख रुपये तक मासिक वेतन पैकेज है.
केरल विधानसभा के पूर्व सचिव और कोच्चि के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज के पूर्व कुलपति (वाइस चांसलर) डॉ. एन.के. जयकुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि हालांकि यह सच है कि विधायक सरकारी अधिकारी नहीं हैं, फिर भी समय के अनुसार उनके वेतन और भत्तों में संशोधन करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पूरा दिन किसी विधायक के साथ बिताएगा, तभी वह समझ पाएगा कि एक विधायक का जीवन वास्तव में कैसा होता है, क्योंकि उनका पूरा दिन बेहद व्यस्त और कड़े शेड्यूल के बीच बीतता है. हर कार्यक्रम के लिए एक विधायक को अपने वाहन से यात्रा करनी पड़ती है, और हमें यह सोचना होगा कि एक विधायक इन सभी खर्चों के लिए पैसे कहां से लाएगा. इसलिए, उन्होंने कहा कि उनके भत्तों में बार-बार संशोधन किया जाना चाहिए.
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