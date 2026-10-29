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केरल में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 98 हजार रुपये

केरल विधानसभा. ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों में संशोधन करने वाले एक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ द्वारा सदन में पेश किए गए इस कानून को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया. यह साल 2018 के बाद से राज्य के जनप्रतिनिधियों के वेतन में किया गया पहला संशोधन है.

नए वेतन ढांचे के तहत, एक विधायक का मासिक वेतन 70,000 रुपये से बढ़कर 98,000 रुपये हो जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के लिए कुल मासिक पैकेज 1.08 लाख रुपये से बढ़कर 1.22 लाख रुपये हो जाएगा. संशोधित यात्रा व दैनिक भत्तों के तहत, विधायकों का दैनिक बैठक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है. जबकि यात्रा भत्ता 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.