ETV Bharat / bharat

केरल चुनाव: उम्मीदवार चयन के लिए कांग्रेस की गाइडलाइंस, सांसदों और बार-बार हारने वालों को टिकट नहीं

आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्क्रीनिंग कमेटी ने दावेदारों की समीक्षा की.

Kerala assembly polls Congress to go through fine comb to select candidates
वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी (File/ ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : February 20, 2026 at 7:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को बारीकी से चुनने का फैसला किया है, ताकि सत्ताधारी LDF के उम्मीदवारों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जा सकें. केरल की कुल 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है. UDF गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले 10 वर्षों से विपक्ष में है. इस साल UDF को उम्मीद है कि वह सत्ताधारी LDF को सत्ता से बाहर कर देगा, जो मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में दो कार्यकाल की एंटी-इनकंबेंसी का सामना कर रहा है.

AICC (कांग्रेस पार्टी) की स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके हेड मधुसूदन मिस्त्री हैं, ने 18 फरवरी को केरल में संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा की और अब केंद्रीय नेतृत्व की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी.

कांग्रेस हाईकमान के खास सुझावों में यह भी शामिल था कि किसी भी मौजूदा सांसद को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो लोग पिछले दो चुनाव हार चुके हैं और जो पिछले चुनाव में 5000 से अधिक वोटों से हारे हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा, अगर किसी सीट पर दो मजबूत उम्मीदवारों के बीच टाई होता है, तो जिसे नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, उसे बाद में सरकारी बोर्ड या कॉर्पोरेशन में जगह दी जाएगी, क्योंकि वह पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ नहीं गया. वहीं, जिन्हें टिकट मिलता है और वे चुनाव हार जाते हैं, वे बाद में अपनी वरिष्ठता के बावजूद राज्य सरकार में जगह पाने का कोई दावा नहीं कर पाएंगे.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा सांसदों को मैदान में न उतारने के फैसले से तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और अलप्पुझा के सांसद केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ने से बच सकते हैं. थरूर आगामी चुनावों के लिए अनुभवी रमेश चेन्निथला के साथ प्रचार समिति के को-चेयरमैन हैं, जबकि वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन प्रभारी हैं.

पार्टी सूत्रों ने कहा कि यह शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि केरल कांग्रेस के कई सांसद UDF की चुनाव में बढ़त को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं.

केरल के प्रभारी कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने केरल के लिए एक निर्णायक और आगे की सोच वाले रोडमैप के हिस्से के रूप में संगठन और इच्छुक उम्मीदवारों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तृत और सार्थक विचार-विमर्श किया. कांग्रेस राज्य में एकता, स्पष्टता और जीत के लिए प्रतिबद्ध है."

उन्होंने कहा, "हमने टिकट के दावेदारों की शुरुआती समीक्षा की. स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी नेतृत्व के सुझावों के आधार पर नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए फिर से बैठक करेगी."

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली केंद्रीय चुनाव समिति 22 फरवरी को संभावित योग्य उम्मीदवारों की समीक्षा करने वाली थी ताकि एकल दावेदारों वाली सीटों पर पहले से फैसला हो सके, लेकिन बैठक टाल दी गई है क्योंकि राज्य के नेता LDF सरकार के खिलाफ चल रही अलग-अलग यात्राओं में व्यस्त हैं.

केरल के प्रभारी कांग्रेस सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "वीडी सतीशन के नेतृत्व में पुथुयुगा यात्रा (puthuyuga yatra) इतिहास रच रही है. यात्रा के दौरान लोगों का सैलाब इसकी अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है, जिसे उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो पिनाराई सरकार को हटाना चाहते हैं."

लोकसभा सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने 2019-2024 तक केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया, 26 फरवरी को बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए एक हाउसिंग स्कीम शुरू करने के लिए चुनावी राज्य का दौरा करेंगे.

अभी, प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में वायनाड सीट से सांसद हैं. पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने बजट सत्र के पहले चरण में संसद में राज्य की चिंताओं को उठाया.

मोहन ने कहा, "वायनाड प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए कांग्रेस द्वारा निर्मित किए जा रहे 50 घरों का शिलान्यास हमारे नेता राहुल गांधी करेंगे. चूरलमाला और मुंडक्कई में 40 जगहों के मालिकों, जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिली है, को वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे. इन लोगों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मुश्किलों के बारे में बताया था. जो लोग आपदा से प्रभावित हुए थे और किराए के घरों में रह रहे थे, उन्हें तकनीकी कारणों का हवाला देकर सरकारी मदद की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था. वे घरों के लाभार्थी हैं."

यह भी पढ़ें- असम चुनाव से पहले एक्टिव हुईं प्रियंका गांधी, हिमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALA CONGRESS
CONGRESS CANDIDATES SELECTION
KERALA ASSEMBLY POLLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.