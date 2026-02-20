ETV Bharat / bharat

केरल चुनाव: उम्मीदवार चयन के लिए कांग्रेस की गाइडलाइंस, सांसदों और बार-बार हारने वालों को टिकट नहीं

वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी ( File/ ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को बारीकी से चुनने का फैसला किया है, ताकि सत्ताधारी LDF के उम्मीदवारों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जा सकें. केरल की कुल 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है. UDF गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले 10 वर्षों से विपक्ष में है. इस साल UDF को उम्मीद है कि वह सत्ताधारी LDF को सत्ता से बाहर कर देगा, जो मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में दो कार्यकाल की एंटी-इनकंबेंसी का सामना कर रहा है.

AICC (कांग्रेस पार्टी) की स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके हेड मधुसूदन मिस्त्री हैं, ने 18 फरवरी को केरल में संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा की और अब केंद्रीय नेतृत्व की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी.

कांग्रेस हाईकमान के खास सुझावों में यह भी शामिल था कि किसी भी मौजूदा सांसद को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो लोग पिछले दो चुनाव हार चुके हैं और जो पिछले चुनाव में 5000 से अधिक वोटों से हारे हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा, अगर किसी सीट पर दो मजबूत उम्मीदवारों के बीच टाई होता है, तो जिसे नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, उसे बाद में सरकारी बोर्ड या कॉर्पोरेशन में जगह दी जाएगी, क्योंकि वह पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ नहीं गया. वहीं, जिन्हें टिकट मिलता है और वे चुनाव हार जाते हैं, वे बाद में अपनी वरिष्ठता के बावजूद राज्य सरकार में जगह पाने का कोई दावा नहीं कर पाएंगे.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा सांसदों को मैदान में न उतारने के फैसले से तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और अलप्पुझा के सांसद केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ने से बच सकते हैं. थरूर आगामी चुनावों के लिए अनुभवी रमेश चेन्निथला के साथ प्रचार समिति के को-चेयरमैन हैं, जबकि वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन प्रभारी हैं.

पार्टी सूत्रों ने कहा कि यह शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि केरल कांग्रेस के कई सांसद UDF की चुनाव में बढ़त को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं.

केरल के प्रभारी कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने केरल के लिए एक निर्णायक और आगे की सोच वाले रोडमैप के हिस्से के रूप में संगठन और इच्छुक उम्मीदवारों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तृत और सार्थक विचार-विमर्श किया. कांग्रेस राज्य में एकता, स्पष्टता और जीत के लिए प्रतिबद्ध है."