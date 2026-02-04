ETV Bharat / bharat

केरल विधानसभा ने केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया, विपक्ष का बायकॉट

तिरुवनंतपुरम: सदन में भारी हंगामे के बीच, केरल विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को नजरअंदाज करने की निंदा की गई. यह प्रस्ताव विपक्ष की गैरमौजूदगी में पास किया गया, क्योंकि विपक्ष ने ट्रेजरी बेंच के साथ गतिरोध और वॉच एंड वार्ड स्टाफ के साथ कथित झगड़े के बाद कार्यवाही का बायकॉट किया.

प्रस्ताव पेश करने वाले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और केरल पर "वित्तीय प्रतिबंध" लगाने का आरोप लगाया. उन्होंने केंद्र के रवैये को राजनीति से प्रेरित और अमानवीय बताया. विजयन ने प्रधानमंत्री से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी विमानन कंपनियों को 'पॉइंट ऑफ कॉल' का दर्जा न देने का हवाला दिया.

मुख्यमंत्री विजयन ने वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के प्रति केंद्र की उदासीनता का मुद्दा उठाय और कहा कि न सिर्फ पीड़ितों को उचित मुआवजा देने से मना किया गया, बल्कि आपदा में बचे लोगों के कर्ज को माफ करने (Write-off) से रोकने के लिए कानूनी बदलाव भी किए गए- एक ऐसा कदम जिसकी हाई कोर्ट ने भी आलोचना की. विजयन ने कहा, "केंद्र केरल को उसकी समझदारी के लिए सजा दे रहा है."

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए राज्य की उधार लेने की सीमा में 5,944 करोड़ रुपये की कटौती की गई, साथ ही गारंटी सिंकिंग फंड (भविष्य के किसी बड़े ज्ञात खर्च या कर्ज को चुकाने के लिए नियमित रूप से अलग रखा गया धन) की आड़ में 3,323 करोड़ रुपये की कमी की गई. उन्होंने तर्क दिया कि राजस्व घाटा अनुदान में 53,000 करोड़ रुपये देने से मना करना और IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) बकाया रोकना राज्य के कल्याण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कमजोर करने के लिए सोची-समझी चालें थीं.