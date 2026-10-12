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केरल विधानसभा में CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार (फाइल फोटो) ( ANI )

तिरुवनंतपुरम: देश के इतिहास में पहली बार केरल विधानसभा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग संबंधी एक प्रस्ताव पास किया. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि नागरिकों को वोट देने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करना संविधान का खुला उल्लंघन है.

प्रस्ताव इस बात पर प्रकाश डालता है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में किए गए परिवर्तन अत्यधिक गंभीर हैं और बताते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा लिए गए कई निर्णयों में आयोग के अन्य सदस्यों के समर्थन का अभाव था. नतीजतन, यह केंद्र सरकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को जल्द से जल्द हटाने की पुरजोर मांग करता है.

बीजेपी विधायक बी. गोपकुमार और वी. मुरलीधरन ने प्रस्ताव में बदलाव का प्रस्ताव रखा. साजी चेरियन ने भी एक बदलाव पेश किया, जिसमें 24 लाख वोटरों को बाहर रखने और 'ईसीआईडॉट नेट' नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही गई. हालांकि, सरकार ने बीजेपी सदस्यों और दो सीपीएम विधायकों के बदलाव को खारिज कर दिया. इस बीच सरकार ने विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के सुझाए गए ज़ुबानी बदलाव को मान लिया, जिन्होंने 'लाखों वोटरों को बाहर रखा गया' वाक्यांश को बदलकर करोड़ों वोटर करने की मांग की. प्रस्ताव में आगे यह भी मांग की गई है कि वोटर लिस्ट तैयार करने और वेरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ़्टवेयर में गड़बड़ियों को ठीक करके सभी योग्य नागरिकों के वोटिंग अधिकार को तुरंत बहाल किया जाए. इसमें कहा गया है कि मौजूदा काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1960 का सरासर उल्लंघन है.