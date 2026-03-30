केरल विधानसभा चुनाव : भाजपा-एलडीएफ साथ काम कर रहे, पीएम सबरीमला मामले पर मौन रहे - राहुल गांधी
केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा.
Published : March 30, 2026 at 3:29 PM IST
पथानामथिट्टा (केरल): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने केरल दौरे के दौरा सबरीमला मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, जो इस बात का संकेत है कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) असल में भाजपा के नियंत्रण में है.
अडूर में कांग्रेस की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने दावा किया कि नौ अप्रैल के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाजपा के “गठजोड़” से मुकाबला करना पड़ रहा है.
VIDEO | Kerala Polls 2026: Congress leader Rahul Gandhi alleges that Kerala CM is controlled by PM Modi, similar to how Trump controls PM Modi; PM's truth will soon emerge. pic.twitter.com/W7Asuag3Co— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026
एलडीएफ पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और दोनों पार्टियों को यूडीएफ की विरोधी ताकतों के तौर पर दिखाया. उन्होंने कहा, भाजपा-एलडीएफ फ्रंट यूडीएफ के उलट है, और इसीलिए भाजपा केरल में यूडीएफ को सत्ता हासिल करने से रोक रही है. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सबरीमला में हुई सोने की चोरी के बारे में बताने की चुनौती दी और सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने इस घटना को नजरअंदाज क्यों किया.
उन्होंने भाजपा-सीपीएम के रिश्ते को मिलीभगत का सबूत बताया और भरोसा दिलाया कि सोने की चोरी में शामिल लोगों को उसी हिसाब से सज़ा मिलेगी. गांधी ने केरल की धार्मिक एकता की परंपरा की भी तारीफ की और बताया कि कैसे मलयाली एकजुट होकर पूरे देश में एक मजबूत संदेश देते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केरल की एकता, खासकर उनके वायनाड से सांसद बनने के बाद दिखी, देश के लिए प्रेरणा है.
#WATCH | Pathanamthitta, Kerala | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, “Narendra Modi does not want a UDF government in Kerala. He knows that he can control the LDF government because of corruption and that the LDF can never challenge him in Delhi, so he understands that only… pic.twitter.com/hI64dk2WoI— ANI (@ANI) March 30, 2026
उन्होंने कहा, "केरल ने हमें एक साथ खड़े होने की ताकत दिखाई है, खासकर वायनाड आपदा के बाद." मौजूदा एलडीएफ सरकार की आलोचना करते हुए गांधी ने उस पर सच्चे कम्युनिस्ट सिद्धांतों से भटकने और कॉर्पोरेट तरीका अपनाने का आरोप लगाया.
उन्होंने याद दिलाया कि पिछली यूडीएफ सरकार ने किसानों का साथ दिया था, जबकि मौजूदा सरकार सही मुआवजा देने में नाकाम रही है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसी तरह पिनाराई विजयन भी मोदी के प्रभाव में आ गए हैं.
केरल में चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही चुनावी माहौल भी तेज हो रहा है, जिसमें यूडीएफ की तरफ से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं.
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