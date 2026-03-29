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NDA रैली में पीएम मोदी ने कहा, केरल में अगली सरकार हम बनाएंगे

उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन केरल में अगली सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा, "केरल में टीम भाजपा और टीम एनडीए सरकार बनाने वाली है. केरल के लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी के सपोर्ट से, हम यहां सरकार बनाएंगे, और केरल की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे."

प्रधानमंत्री ने जनता की भावना को उजागर करते हुए दावा किया कि केरल युवाओं, महिलाओं और किसानों के बीच भाजपा के बढ़ते समर्थन के साथ "बदलाव का संदेश दे रहा है."

यहां एनडीए की एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ ने मिलकर केरल को लूटा है..इस व्यवस्था में, हमारा केरल फंसा हुआ है." केरल में उनकी दुश्मनी और दूसरे राज्यों में दोस्ती पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, "कांग्रेस और लेफ्ट एक-दूसरे को झूठा गाली देते हैं... आपको उन दोनों से सावधान रहना चाहिए."

पलक्कड़ (केरल) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूडीएफ और एलडीएफ दोनों पर तीखा हमला किया और उन पर "दशकों के भ्रष्टाचार और राजनीतिक मौकापरस्ती" का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "केरल में टीम भाजपा और टीम एनडीए सरकार बनाने वाली है. केरल के लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी के सपोर्ट से, हम यहां सरकार बनाएंगे, और केरल की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे."

मोदी ने केंद्र के फंड के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया, और कहा, "यह पैसा आपका था, लेकिन उन्होंने इसे लूट लिया है." उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दोनों फ्रंट भाजपा के आगे बढ़ने से डरते हैं, और कहा कि उनके "गलत काम सामने आ जाएंगे." विकास का हवाला देते हुए, उन्होंने वादा किया कि एनडीए सरकार लूटा हुआ पैसा वापस लाएगी और केरल में विकास को तेज करेगी.

सरकार पश्चिम एशिया में युद्ध के असर को कम कर रही, कांग्रेस की बातें 'खतरनाक'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का भारत पर कम से कम असर हो, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर "राजनीतिक फायदे" के लिए "खतरनाक" बातें करने का आरोप लगाया, जिससे भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है.

मोदी ने कहा कि केरल के कई लोग संघर्ष वाले इलाकों में काम कर रहे हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है. उन्होंने कहा, "इस समय, सबका ध्यान पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर है. हमारी सरकार लगातार यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि भारत पर इसका असर कम से कम हो."

चल रहे कूटनीतिक प्रयास पर जोर देते हुए, मोदी ने कहा, "युद्ध शुरू होने के बाद से, मैं इन सभी देशों के प्रमुखों के लगातार संपर्क में रहा हूं. सभी देश संघर्ष वाले इलाकों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं." उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास विदेशों में नागरिकों की मदद के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "यह पक्का करने के लिए कि वहां हमारे भाई-बहनों को कोई मुश्किल न हो, भारतीय दूतावास भी दिन-रात काम कर रहे हैं. भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा-एनडीए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है." कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, "आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह के बयान दे रही है -- वे खतरनाक हैं. कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब एक करोड़ भारतीयों की जान खतरे में पड़े, ताकि उसे इससे राजनीतिक फायदा हो सके."

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