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केरल विधानसभा चुनाव 2026 : रेवंत रेड्डी ने भाजपा, सीपीआई (एम) के बीच 'सीक्रेट डील' का आरोप लगाया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस उम्मीदवार के. एस. सबरीनाथन के लिए प्रचार करते हुए ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केरल में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. उन्होंने भाजपा (BJP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) के बीच 'गुप्त समझौते' का आरोप लगाया है और वोटरों को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का समर्थन न करने की चेतावनी दी है. वट्टियूरकावु में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए रेड्डी ने दीपा दास मुंशी और कांग्रेस उम्मीदवार केएस सबरीनाथन के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस, सीपीआई (एम) और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का इस्तेमाल करके केरल में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं. रेड्डी ने आरोप लगाया कि "पिनाराई विजयन और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.", और कहा कि एलडीएफ को वोट देने से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को फायदा होगा. 'लक्ष्मण रेखा' का उदाहरण देते हुए रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ ने पहले भी भाजपा को केरल में आने से रोका है, लेकिन चेतावनी दी कि अब राजनीतिक व्यवस्था के जरिए उस रुकावट को 'तोड़ने' की कोशिश की जा रही है. उन्होंने वोटरों से यूडीएफ का साथ देने की अपील की और कहा कि इससे निवेश आएगा, रोजगार पैदा होगा और युवाओं की चिंताओं का समाधान होगा. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के असर पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों मलयाली परेशान हैं और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. उन्होंने केरल में बेहतर नौकरी के मौकों की जरूरत पर जोर दिया.