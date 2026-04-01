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केरल विधानसभा चुनाव 2026 : रेवंत रेड्डी ने भाजपा, सीपीआई (एम) के बीच 'सीक्रेट डील' का आरोप लगाया

तेलंगाना के सीएम ने कहा कि भाजपा और आरएसए, सीपीआई(एम) और मुख्यमंत्री विजयन का इस्तेमाल करके केरल में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

Telangana Chief Minister Revanth Reddy campaigning for Congress candidate k. S Sabarinathan in Thiruvananthapuram on Tuesday
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस उम्मीदवार के. एस. सबरीनाथन के लिए प्रचार करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 8:28 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केरल में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. उन्होंने भाजपा (BJP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) के बीच 'गुप्त समझौते' का आरोप लगाया है और वोटरों को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का समर्थन न करने की चेतावनी दी है.

वट्टियूरकावु में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए रेड्डी ने दीपा दास मुंशी और कांग्रेस उम्मीदवार केएस सबरीनाथन के साथ एक रोड शो में हिस्सा लिया.

उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस, सीपीआई (एम) और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का इस्तेमाल करके केरल में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं.

रेड्डी ने आरोप लगाया कि "पिनाराई विजयन और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.", और कहा कि एलडीएफ को वोट देने से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को फायदा होगा.

'लक्ष्मण रेखा' का उदाहरण देते हुए रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ ने पहले भी भाजपा को केरल में आने से रोका है, लेकिन चेतावनी दी कि अब राजनीतिक व्यवस्था के जरिए उस रुकावट को 'तोड़ने' की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने वोटरों से यूडीएफ का साथ देने की अपील की और कहा कि इससे निवेश आएगा, रोजगार पैदा होगा और युवाओं की चिंताओं का समाधान होगा.

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के असर पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों मलयाली परेशान हैं और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. उन्होंने केरल में बेहतर नौकरी के मौकों की जरूरत पर जोर दिया.

रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका नेतृत्व केरल में विकास और स्थिरता पक्का करेगा.

उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र 25 से घटाकर 21 करने के राहुल गांधी के प्रस्ताव का भी समर्थन किया और कहा कि युवा नेताओं को ज़्यादा राजनीतिक मौके मिलने चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर 21 साल के आईएएस अधिकारी जिलों पर राज कर सकते हैं, तो उन्हें विधानसभाओं में भी जगह मिलनी चाहिए."

पिनाराई विजयन की केरल सरकार की आलोचना करते हुए रेड्डी ने उस पर रोजगार पैदा करने और निवेश लाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. उन्होंने इसकी तुलना तेलंगाना में विकास की कोशिशों से करते हुए दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने वहां विकास को बढ़ावा दिया है.

उन्होंने आगे आने वाले केरल विधानसभा चुनाव 2026 को एक अहम राजनीतिक लड़ाई बताया, जो 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के राजनीतिक माहौल पर असर डालेगी.

अपने भाषण को हल्के-फुल्के अंदाज में खत्म करते हुए, उन्होंने एक मशहूर मलयालम फिल्म का डायलॉग 'नी पो मोने दिनेशा, नी पो मोने विजयन...' (चले जाओ, बेटा) बोला, जिससे भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई, और ऐलान किया कि केरल में "यूडीएफ का दौर" शुरू होने वाला है. केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल, 2026 को एक ही फेज में होने वाला है.

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