ETV Bharat / bharat

एनडीए के सत्ता में आने पर सोने की तस्करी के आरोपी दो महीने में जेल भेज दिए जाएंगे : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ANI )

तिरुवनंतपुरम (केरल): भाजपा ने राज्य की राजधानी में बड़े आयोजन के साथ अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे. संगठनात्मक समारोह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधानसभा के चुनाव में नई जान आ गई. मुख्य समारोह नए मराजी भवन में हुआ, जो पार्टी का राज्य मुख्यालय है, जिसका उद्घाटन शाह ने जुलाई 2025 में किया था. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी का झंडा फहराया. इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और पार्टी अध्यक्ष समेत राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जो सुबह अपने चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद शामिल हुए. कार्यकर्ताओं ने इस मौके को बहुत गर्व के साथ मनाया और 1980 में पार्टी के बनने से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनने तक के सफर को याद किया. आने वाले विधानसभा चुनावों में पूरा भरोसा जताते हुए शाह ने राज्य के लिए भाजपा का ब्लूप्रिंट पेश किया. उन्होंने 2009 से केरल में पार्टी की लगातार बढ़त पर जोर दिया, जिसमें वोट शेयर में बढ़ोतरी और पहली विधान सभा सदस्य, एक संसद सदस्य और तिरुवनंतपुरम में मौजूदा मेयर पद सहित कई जीत शामिल हैं. जनता को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इस बार केरल में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने स्थानीय मीडिया की बातों को चुनौती दी और वादा किया कि एनडीए के राज में तिरुवनंतपुरम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और जहाज निर्माण पर फोकस करते हुए ऐसे ही क्षेत्र विशेष हब बनाने का भरोसा दिलाया. कैंपेन को और तेज करते हुए गृह मंत्री बाद में कट्टकडा चुनाव क्षेत्र में पहुंचे, जो एक रणनीतिक इलाका है जहां एनडीए को बहुत उम्मीदें हैं. स्थानीय देवताओं कट्टक्कड़ा मुदिप्पुरा देवी और मोलियूर महादेवर शाह का आशीर्वाद लेकर अपना भाषण शुरू करते हुए उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों को मंच पर बुलाया और जनता से उनके समर्थन की अपील की.