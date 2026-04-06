एनडीए के सत्ता में आने पर सोने की तस्करी के आरोपी दो महीने में जेल भेज दिए जाएंगे : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल दौरे में विपक्ष पर निशाना साधा. साथ ही राज्य के लिए भाजपा का ब्लूप्रिंट पेश किया.
Published : April 6, 2026 at 2:42 PM IST
तिरुवनंतपुरम (केरल): भाजपा ने राज्य की राजधानी में बड़े आयोजन के साथ अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे. संगठनात्मक समारोह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधानसभा के चुनाव में नई जान आ गई. मुख्य समारोह नए मराजी भवन में हुआ, जो पार्टी का राज्य मुख्यालय है, जिसका उद्घाटन शाह ने जुलाई 2025 में किया था.
भारी पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी का झंडा फहराया. इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और पार्टी अध्यक्ष समेत राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जो सुबह अपने चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद शामिल हुए.
On BJP Foundation Day, unfurled the party's flag in Thiruvananthapuram, Keralam. This day reminds us of our countless unsung heroic karyakartas who dedicated every single breath to the nation and ideology. I bow to them. pic.twitter.com/fM27UIyYvu— Amit Shah (@AmitShah) April 6, 2026
कार्यकर्ताओं ने इस मौके को बहुत गर्व के साथ मनाया और 1980 में पार्टी के बनने से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनने तक के सफर को याद किया. आने वाले विधानसभा चुनावों में पूरा भरोसा जताते हुए शाह ने राज्य के लिए भाजपा का ब्लूप्रिंट पेश किया. उन्होंने 2009 से केरल में पार्टी की लगातार बढ़त पर जोर दिया, जिसमें वोट शेयर में बढ़ोतरी और पहली विधान सभा सदस्य, एक संसद सदस्य और तिरुवनंतपुरम में मौजूदा मेयर पद सहित कई जीत शामिल हैं.
जनता को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इस बार केरल में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने स्थानीय मीडिया की बातों को चुनौती दी और वादा किया कि एनडीए के राज में तिरुवनंतपुरम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और जहाज निर्माण पर फोकस करते हुए ऐसे ही क्षेत्र विशेष हब बनाने का भरोसा दिलाया.
कैंपेन को और तेज करते हुए गृह मंत्री बाद में कट्टकडा चुनाव क्षेत्र में पहुंचे, जो एक रणनीतिक इलाका है जहां एनडीए को बहुत उम्मीदें हैं. स्थानीय देवताओं कट्टक्कड़ा मुदिप्पुरा देवी और मोलियूर महादेवर शाह का आशीर्वाद लेकर अपना भाषण शुरू करते हुए उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों को मंच पर बुलाया और जनता से उनके समर्थन की अपील की.
कट्टकडा से पी के कृष्णदास, अरुविक्कारा से विवेक गोपन, नेय्याट्टिनकारा से चेंकल राजशेखरन नायर और परसाला से गिरीश नेय्यर सहित उम्मीदवारों ने शाह के गले में कमल की एक बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया.
इस अवसर पर मुक्कमपालमूडू बीजू ने उन्हें एक रस्मी राजदंड और ताज दिया, जबकि पी के कृष्णदास ने उन्हें भगवान अयप्पा की एक मूर्ति भेंट की. अपनी रैली में शाह ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों की कड़ी आलोचना की और खास तौर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर असल में विकास न करने का आरोप लगाया.
उन्होंने वामपंथी सरकार के विकास की पहल का मजाक उड़ाया और उनकी पहल को सिर्फ नाम बदलने वाले स्टार्टअप बताया, जो असली तरक्की लाने के बजाय केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों का पुनः नामकरण करते हैं.
पिछले दस सालों में वामपंथी पर महिलाओं की सुरक्षा पक्का करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कसम खाई कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि सोने की तस्करी और उससे जुड़े मामलों में शामिल लोगों को एनडीए के सत्ता में आने के दो महीने के अंदर जेल भेज दिया जाएगा.
शाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि नई सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी और महिलाओं के लिए हर महीने पैसे की मदद, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और पीने के पानी की अच्छी मदद समेत बड़े कल्याणकारी कदम उठाएगी.
कट्टकडा को एक प्रमुख अभियान स्थान के तौर पर चुनना बहुत रणनीतिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस विधानसभा में पहला स्थान हासिल किया था. चुनावों में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं की सक्रिय मौजूदगी और जमीनी स्तर पर विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना, केरल में वोटरों तक पहुंचने के लिए एनडीए की जोरदार आखिरी कोशिश दिखाता है. ऐसे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में और भी केंद्रीय मंत्री राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे.
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