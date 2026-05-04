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Kerala Election Results: केरल में कांग्रेस गठबंधन UDF आगे, सीएम विजयन धर्मादम में पीछे

केरल में विधानसभा की सभी 140 सीटों पर 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी.

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केरल विधानसभा चुनाव परिणाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 10:42 AM IST

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Updated : May 4, 2026 at 12:04 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) आगे चल रहा है. जबकि सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) पीछे है. राज्य में 43 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है. सभी 140 सीटों के रुझान आ गए हैं. सुबह 11:00 बजे तक यूडीएफ 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे. एलडीएफ 42 सीटों पर आगे चल रहा था. तीन सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार आगे थे.

चुनाव आयोग के शुरुआती ट्रेंड्स के मुताबिक, केरल में कांग्रेस 58 सीटों पर आगे है, जबकि CPI(M) 29 सीटों पर आगे है. CPI 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) 22 सीटों पर और BJP एक सीट पर आगे है.

सीएम विजयन धर्मादम में पीछे
सीएम विजयन धर्मादम में पीछे (ECI)

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार वी पी अब्दुल रशीद आगे चल रहे हैं. EVM की शुरुआती गिनती में विजयन 700 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं. धर्मादम को LDF का गढ़ माना जाता है. 2021 के विधानसभा चुनाव में विजयन ने धर्मादम से 45,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 12 मंत्री अपनी-अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं. वहीं, BJP एक सीट पर आगे चल रही है.

चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक, केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को साफ बढ़त मिल रही है.

कांग्रेस में खुशी की लहर
रुझानों में UDF को स्पष्ट बढ़त मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है. कांग्रेस कार्यकर्ता कोल्लम में पार्टी ऑफिस में जश्न मनाते हुए दिखे. कोझिकोड जिला कांग्रेस कमेटी ऑफिस में भी UDF समर्थक जश्न मनाते हुए दिखे.

रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि जनता विरोधी नीतियों के कारण एलडीएफ को हार का सामना पड़ा. मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "यह हम बाद में तय करेंगे."

हम आरामदायक बहुमत हासिल करेंगे: शशि थरूर
केरल के नतीजों के रुझानों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लेगी. न्यूज एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए, थरूर ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं. अब तक के रुझान सकारात्मक हैं और हमारी उम्मीद से बेहतर हैं. मुझे विश्वास है कि हम आज अच्छे नतीजे देखेंगे और आरामदायक बहुमत हासिल करेंगे."

उन्होंने आगे कहा कि केरल अलग-अलग तरह के और मजबूत राजनीतिक विचारों वाला राज्य बना हुआ है, लेकिन शुरुआती ट्रेंड्स उनकी पार्टी के लिए अच्छे नतीजे दिखाते हैं. उन्होंने कहा, "एक साफ और आरामदायक बहुमत मिलने वाला है. अब तक, उम्मीद रखने की हर वजह है."

हालांकि, उन्होंने कहा कि गिनती आगे बढ़ने पर स्थिति साफ हो जाएगी.

2021 के विधानसभा चुनाव में LDF ने 98 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी.

यह भी पढ़ें- Tamil Nadu Election Results: तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, रुझानों में विजय की TVK आगे निकली

Last Updated : May 4, 2026 at 12:04 PM IST

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