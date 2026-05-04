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Kerala Election Results: केरल में कांग्रेस गठबंधन UDF आगे, सीएम विजयन धर्मादम में पीछे

केरल विधानसभा चुनाव परिणाम ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) आगे चल रहा है. जबकि सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) पीछे है. राज्य में 43 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है. सभी 140 सीटों के रुझान आ गए हैं. सुबह 11:00 बजे तक यूडीएफ 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे. एलडीएफ 42 सीटों पर आगे चल रहा था. तीन सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार आगे थे. चुनाव आयोग के शुरुआती ट्रेंड्स के मुताबिक, केरल में कांग्रेस 58 सीटों पर आगे है, जबकि CPI(M) 29 सीटों पर आगे है. CPI 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) 22 सीटों पर और BJP एक सीट पर आगे है. सीएम विजयन धर्मादम में पीछे (ECI) रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार वी पी अब्दुल रशीद आगे चल रहे हैं. EVM की शुरुआती गिनती में विजयन 700 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं. धर्मादम को LDF का गढ़ माना जाता है. 2021 के विधानसभा चुनाव में विजयन ने धर्मादम से 45,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 12 मंत्री अपनी-अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं. वहीं, BJP एक सीट पर आगे चल रही है. चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक, केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को साफ बढ़त मिल रही है.