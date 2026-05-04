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केरल में UDF की ऐतिहासिक जीत, मुख्यमंत्री की दौड़ में वीडी सतीशन का दावा मजबूत

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद का दौर शुरू हो गया है.

AICC General Secretary KC Venugopal feeding sweets to senior party leader VD Satheesan.
एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल पार्टी के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन को मिठाई खिलाते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 4:06 PM IST

8 Min Read
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तिरुवनंतपुरम: यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, भारी बहुमत से सीटें जीतीं और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के एक दशक लंबे राज का नाटकीय ढंग से अंत किया.

इस ऐतिहासिक जनादेश ने न केवल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को गद्दी से हटा दिया है, बल्कि देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सिस्ट को उसके एकमात्र शासक राज्य से भी छीन लिया है.

विपक्ष के नेता वीडी सतीशन की अगुवाई में, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला के जरूरी रणनीतिक दखल के साथ, कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन अब सत्ता के एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट बनाने पर जोरदार चर्चा हो रही है.

इस बड़ी जीत का पूरा श्रेय सीधे वीडी सतीशन को जाता है, जिन्होंने यह कहकर एक बड़ा राजनीतिक जुआ खेला कि अगर फ्रंट हार गया तो वे पूरी तरह से राजनीतिक वनवास में चले जाएंगे.

पारंपरिक तुष्टिकरण की राजनीति से खुद को दूर रखते हुए, सतीशन ने सामुदायिक संगठनों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी. जनवरी 2026 में, जब एनएसएस नेता जी सुकुमारन नायर और एसएनडीपी नेता वेल्लप्पल्ली नटेसन ने उन पर हमला किया और कांग्रेस नेतृत्व से उन्हें कंट्रोल करने की अपील की, तो सतीशन ने झुकने से साफ मना कर दिया.

आखिरकार एनएसएस ने दूसरे राजनीतिक मकसद बताते हुए प्रदर्शन से नाम वापस ले लिया. कोच्चि में भी उनका अड़ियल रवैया जारी रहा, जहां उन्होंने लैटिन कैथोलिक पादरियों के कड़े विरोध के बावजूद मोहम्मद शियाओं को मैदान में उतारा.

सतीशन ने हिम्मत से कहा कि किसी को भी घमंड से वोट बैंक का घमंड नहीं करना चाहिए या धार्मिक या जाति के आधार पर शियाओं को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

इस पक्के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ-साथ, पलक्कड़ के विधायक को निकालने और पीवी अनवर मामले में साइबर हमलों के खिलाफ अपनी बात पर अड़े रहने जैसे पार्टी के अंदर के मजबूत फैसलों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और धर्मनिरपेक्ष वोट का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचा.

पारंपरिक गठबंधन के नियमों को तोड़ते हुए, जिसमें सहयोगी दल कांग्रेस नेतृत्व को हुक्म देने से बचते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुले तौर पर एक उम्मीदवार का समर्थन किया.

2004 के उलट, जब लीग ने अल्पसंख्यक दबाव पर एके एंटनी की टिप्पणी के बाद उन्हें हटाने में मदद की थी, मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष पनक्कड़ सादिक अली शिहाब थंगल ने नतीजों से ठीक पांच दिन पहले 30 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से वीडी सतीशन को आदर्श मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, और आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हाई कमान को यह बात बता दी.

यह मजबूत समर्थन इसलिए मिला क्योंकि सतीशन अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने 2025 में जब वेल्लप्पल्ली नटेसन ने मलप्पुरम जिले और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं, तो उन्होंने जोरदार जवाब दिया, जबकि एनएसएस और एसएनडीपी से जुड़े चेन्नीथला और वेणुगोपाल जैसे नेता चुप रहे.

इसके अलावा, लीग का मानना ​​है कि सतीशन ने 10 चुनाव क्षेत्रों में संदिग्ध सीपीएम और भाजपा डील का पर्दाफाश किया, जिससे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पक्ष में माहौल पूरी तरह बदल गया और बाहरी कम्युनिटी के दखल से मुक्त सरकार पक्की हो गई.

मुस्लिम लीग, जो दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, ने पहले 1981 में के. करुणाकरन कैबिनेट में सीएच मोहम्मद कोया के साथ और 1982 में के. अवुकादेर कुट्टी नाहा के साथ उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन 1991, 2001 और 2011 में उसे यह पद नहीं दिया गया.

2011 में पांचवें मंत्री के विवादित विवाद के बाद, लीग ने इस बार साफ तौर पर इस पद की मांग न करने का फैसला किया, लेकिन अगर लीडरशिप इसे ऑफर करती है तो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है.

1982 में विधानसभा में आए चेन्निथला, 1996 में वेणुगोपाल और 2001 में सतीसन के बीच कांग्रेस की वरिष्ठता की बहस को खारिज करते हुए, लीग ने सतीसन का पूरा साथ दिया.

2006 से 2011 तक वीएस अच्युतानंदन सरकार के दौरान विपक्ष में खूब चमकने वाले सतीशन ने 2011 में स्पीकर का पद सम्मान के साथ मना कर दिया था और आखिरकार 2021 में हाई कमांड के निर्देशों के तहत चेन्निथला की जगह विपक्ष के नेता बन गए.

98 सीटों के साथ, मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा बिना किसी शक के है, जिससे उन्हें कैबिनेट बनाने और पार्टी के दबाव को नकारने का आखिरी अधिकार मिल गया है. मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक और बड़ा नाम केसी वेणुगोपाल का है, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं और अभी राष्ट्रीय पर राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

राजनीतिक गॉडफादर की कमी के बाद भी वेणुगोपाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़े और बेजोड़ संगठनात्मक दबदबे के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अभियान को आगे बढ़ाया.

उन्होंने केंद्रीय समर्थन से चुनाव फंड को अच्छे से मैनेज किया, जिन बागी नेताओं को सीट नहीं मिली, उन्हें जल्दी से शांत किया, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को अभियान में शामिल किया.

हालांकि आखिर में राहुल गांधी ही तय करेंगे कि वेणुगोपाल 2029 के केंद्रीय चुनावों को टारगेट करते हुए दिल्ली में रहेंगे या राज्य को लीड करने के लिए केरल चले जाएंगे. हालांकि उनका किंगमेकर वाला स्टेटस पक्का बना रहेगा.

2021 में सतीशन को विपक्ष का नेता बनवाने में कामयाबी हासिल करने के बाद, वेणुगोपाल को अलग-अलग गुटों के ज़्यादातर नए चुने गए विधायकों का पूरा भरोसा है. इस बीच, महाराष्ट्र के मौजूदा एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रमेश चेन्निथला एक परिपक्व कूटनीतिक रुख बनाए हुए हैं.

पहली पिनाराई सरकार का कड़ा विरोध करने के लिए जाने जाने वाले चेन्निथला का राजनीतिक ग्राफ 2021 में लेफ्ट की लगातार जीत को रोकने में नाकाम रहने के बाद गिर गया. उम्र की चिंताओं को दूर करने के लिए वीएस अच्युतानंदन के 82 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के उदाहरण का हवाला देने के बावजूद, नायर समुदाय के कई वरिष्ठ नेताओं से जुड़े आम सामुदायिक समीकरणों ने उनके रास्ते को चुनौती दी है.

अपने हरिपद चुनाव क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, चेन्निथला ने सब्र से आखिरी फैसला दिल्ली में हाई कमांड पर छोड़ दिया है, जिससे किसी भी तरह की खुली गुटबाजी को रोका जा सके, जबकि गृह या वित्त मंत्रालय पर उनकी नजर हो सकती है.

लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए यह हार 10 साल के लगातार राज का बहुत बुरा अंत है और पिनाराई विजयन के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका है. कभी क्राइसिस मैनेजर और लगातार शर्तें जीतने वाले पहले मार्क्सवादी मुख्यमंत्री के तौर पर मशहूर रहे, उनके केंद्रीकृत और तानाशाही प्रशासन स्टाइल से वोटरों की कड़ी बुराई का सामना करना पड़ा है.

वीएस अच्युतानंदन जैसे पुराने नेताओं को किनारे करके सत्ता मजबूत करने के बाद, विजयन अब एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ और वे केंद्र में एक उपदेशक की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष नेता की सीट पर वापसी की उम्मीद बहुत कम है.

कोडियेरी बालकृष्णन की अचानक मौत से पार्टी में जो खालीपन आया है, उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है. मौजूदा राज्य सचिव एमवी गोविंदन को कड़े प्रशासनिक फैसले लेने में बहुत कमजोर होने के लिए अंदर ही अंदर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

केरल के फैसले ने पूरे भारत में कैडर आधारित सीपीआई (एम) के अस्तित्व के संकट को और बढ़ा दिया है. अपना आखिरी गढ़ हारने के बाद, पार्टी केरल में सिर्फ 42 सीटों पर सिमट गई है, जबकि बंगाल में पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है, जहां उसने 25 साल से अधिक समय तक राज किया, वहां उसका कोई विधायक नहीं बचा, त्रिपुरा में 11 विधायक बचे, और बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और असम में अलायंस पार्टनर के तौर पर उसे बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला.

किसी भी मुमकिन वापसी को पक्का करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी को घमंडी, व्यक्ति पर आधारित राजनीति को छोड़ने, अल्पसंख्यक और आम नागरिक से फिर से जुड़ने, और युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर तुरंत पीढ़ीगत बदलाव शुरू करने की तुरंत जरूरत है.

आखिरकार, ऐतिहासिक 2026 केरल विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक माहौल को फिर से लिखेंगे, लेफ्ट के संसदीय दबदबे को खत्म करेंगे और बिना किसी समझौते वाले राजनीतिक नजरिए से एक नए युग की शुरुआत करेंगे.

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