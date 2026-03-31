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केरल विधानसभा चुनाव : चुनावी मुकाबले का रूख बदल सकती है नई मतदाता सूची !

केरल विधानसभा चुनाव 2026: मिसिंग मतदाता, बदलते समीकरण, घटती मतदाता सूची चुनावी मुकाबले का रुख बदल सकती है.

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सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 5:34 PM IST

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तिरुवनंतपुरम : केरल की बदलती राजनीतिक स्थिति में लगभग 50 निर्वाचन क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे गठबंधन मजबूत हो रहे हैं, केरल में बड़े बहुमत से मिली जीत का दौर शायद अतीत बन जाएगा. इस बीच, उन निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची जारी की जा रही है जहां मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो गया है.

इसके साथ ही, उन निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधनों की चिंताएं बढ़ रही हैं जहां मुकाबला कड़ा है. यहां तक ​​कि चुनाव विश्लेषक भी यह अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इस बदलाव का फायदा किसे मिलेगा. पांच साल पहले हुए चुनावों में, केरल में 25 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने 5,000 से कम वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. इनमें से 16 सीटें वाम मोर्चे ने और 9 सीटें कांग्रेस के गठबंधन ने जीती थीं. निर्वाचन क्षेत्रवार रद्द किए गए वोटों की संख्या इन्हीं गणनाओं पर आधारित है. केरल में 27 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां मतदाताओं की संख्या में 10,000 से अधिक की कमी आई है.

9 अप्रैल को होने वाले चुनावों में 890 उम्मीदवारों का भाग्य 27,71,42,952 मतदाताओं द्वारा तय किया जाएगा. 2021 के चुनावों में 27,445,311 मतदाता थे, जो इस बार घटकर 27,142,952 रह गए हैं. हालांकि मतदाताओं की कुल संख्या में अंतर केवल 303,359 है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में उतार-चढ़ाव से चुनाव परिणाम अनिश्चित हो गए हैं.

Kerala Election
तिरुवनंतपुरम और वट्टियूरकावु - दो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में 40,000 से अधिक की कमी देखी गई है (ETV Bharat)

आइए विस्तार से देखें कि मतदाताओं की संख्या में ये उतार-चढ़ाव केरल के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं. 27 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां मतदाता सूची से 10,000 से अधिक मतदाता कम हो गए हैं. इनमें से दो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां चालीस हजार से अधिक वोट कम हुए हैं. ये निर्वाचन क्षेत्र हैं: वट्टियूरकावु और तिरुवनंतपुरम. नेमाम भी उन निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में शामिल है जहां 30 हजार से अधिक वोट कम हुए हैं. छह ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां 20,000 से 30,000 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया है. ये निर्वाचन क्षेत्र हैं: कझाकूट्टम, एर्नाकुलम, देवीकुलम, त्रिपुनिथुरा, अरनमूला और त्रिशूर.

18 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां मतदान में 10,000 से 20,000 की कमी आई है. इनमें इडुक्की, पीरुमेडु, मलम्पूझा, त्रिक्काकारा, रानी, ​​उदुमबंचोला, चेंगन्नूर, कोच्चि, पिरवोम, कोट्टायम, तिरुवल्ला, कोन्नी, कायमकुलम, चलाकुडी, पलक्कड़, हरिपाद, कोल्लम और वाइपीन शामिल हैं.

जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान में 9,000 से 10,000 की कमी आई है, उनमें परवूर, कासरगोड, एट्टुमानूर और कंजीरापल्ली निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इन निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इनमें से अधिकांश ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां प्रमुख नेता, मंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व विपक्षी नेता चुनाव लड़ रहे हैं.

इनमें से 19 सीटें एलडीएफ की और आठ सीटें यूडीएफ की हैं. चार ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदाताओं की संख्या में 9,000 से 10,000 से अधिक की कमी आई है, उनमें से दो-दो सीटें एलडीएफ और दो-दो सीटें यूडीएफ की हैं. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, केरल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख और चुनाव विशेषज्ञ डॉ. जी. गोपाकुमार ने मतदान में आई कमी को सुशासन की दिशा में एक कदम बताया है.

उनका कहना है कि यह इस बात का प्रमाण है कि मतदाता सूची से सभी फर्जी और दोहरे वोट हटा दिए गए हैं और मतदाता सूची को साफ कर दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इतने सारे मतदाताओं के कम होने के बावजूद केरल में एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

Kerala Election
कझाकूट्टम, एर्नाकुलम, देवीकुलम, त्रिपुनिथुरा, अरनमुला और त्रिशूर सहित छह निर्वाचन क्षेत्रों में 20,000 से 30,000 मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. (ETV Bharat)

इस बीच, सभी मोर्चे मतदाताओं की संख्या में कमी के प्रभाव और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों का विश्लेषण करने में भी उत्सुक हैं. उन्हें यह पक्का नहीं है कि कम हुए सभी वोट मृत या अनुपस्थित मतदाताओं के ही हैं. डॉ. गोपाकुमार का यह भी मानना ​​है कि बड़ी संख्या में दोहरे वोट रद्द किए गए होंगे.डॉ. गोपाकुमार का मत है कि फर्जी वोटों और दोहरे वोटों के निरस्त होने से यूडीएफ को भी लाभ होगा.

डॉ गोपाकुमार का आकलन है, "राज्य में यूडीएफ के प्रति आम तौर पर सकारात्मक माहौल है. के. सुधाकरन का मुद्दा और मुख्यमंत्री पद का विवाद ऐसे समय में सामने आए जब स्थिति काफी हद तक यूडीएफ के अनुकूल थी. हालांकि इससे यूडीएफ की उम्मीदें धूमिल हुई हैं, फिर भी वे सुरक्षित बहुमत हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं."

इस बीच, वे यह भी बताते हैं कि पश्चिम एशियाई संघर्ष के संदर्भ में, यूडीएफ केंद्रों में यह चिंता है कि खाड़ी देशों में यूडीएफ के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मतदान करने आ पाएगा या नहीं. चूंकि मलप्पुरम में उनके पास पर्याप्त वोट हैं, इसलिए वहां कोई खतरा नहीं होगा. वहीं, कासरगोड जिले में स्थिति अलग है, जहां वे भाजपा के साथ कड़ी टक्कर का सामना कर रहे हैं.

कुछ केएमसीसी केंद्रों ने निजी बातचीत में भी यही चिंता व्यक्त की. राजनीतिक दल खाड़ी देशों के कुछ हवाई अड्डों के बंद होने और उड़ानों के रद्द होने को गंभीरता से ले रहे हैं. इस संदर्भ में, हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों के कारण आम कामगारों के लिए सिर्फ वोट डालने के लिए देश आना असंभव हो जाएगा.

Kerala Election
कझाकूट्टम, एर्नाकुलम, देवीकुलम, त्रिपुनिथुरा, अरनमुला और त्रिशूर सहित छह निर्वाचन क्षेत्रों में 20,000 से 30,000 मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. (ETV Bharat)

डॉ. जी. गोपाकुमार कहते हैं, "इससे मंजेश्वरम जैसे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों को फायदा होगा."वहीं दूसरी ओर, केरल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर और राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व रीडर डॉ. जे. प्रभाष बताते हैं कि कझाकूट्टम जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान में कमी का असर चुनाव परिणामों पर जरूर पड़ेगा. उनके अनुसार, "अभी यह कहना संभव नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा. क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस वर्ग के वोटों में कमी आई है. अगर अल्पसंख्यकों के वोटों में कमी आई है, तो इससे भाजपा को निश्चित रूप से फायदा होगा. लेकिन अगर दलितों और पिछड़े वर्गों के वोट नहीं मिले हैं, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा."

डॉ. प्रभाष बताते हैं, "हम इस निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकते हैं जब हम यह जांच करें कि अतीत में डाले गए वोट फर्जी थे या अल्पसंख्यक समूहों को जानबूझकर बाहर रखा गया था." वे आगे कहते हैं, "यदि बड़े पैमाने पर दोहरे मतदान रद्द किए गए हैं, तो यह वाम मोर्चा और लीग के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिन पर समय-समय पर कई क्षेत्रों में इसका लाभ उठाने का आरोप लगता रहा है.

जे. प्रभाष ने द हिंदू की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों और दलितों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है. अगर यहां भी ऐसा ही हुआ है, तो यह भाजपा के पक्ष में होगा. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है. उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि जिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है, उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई होगी या उनके वोट फर्जी रहे होंगे.

तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र राज्य में मतदाताओं की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण रहा है. 2021 में, तिरुवनंतपुरम में, जहां 61.8 प्रतिशत मतदान हुआ था, 203,319 मतदाता थे. इस बार यह संख्या घटकर 158,545 रह गई है. कुल मतदाताओं में 44,774 की कमी आई है.

पिछली बार, जब एक लाख अट्ठाईस हजार से अधिक लोगों ने मतदान किया था, तब डेमोक्रेटिक केरल कांग्रेस (एलडीएफ) के एंटनी राजू ने कांग्रेस के वीएस शिवकुमार को 7,089 वोटों के अंतर से हराया था.भाजपा के उम्मीदवार, अभिनेता जी कृष्णकुमार ने 2021 में यहां लगभग पैंतीस हजार वोट हासिल किए थे. इस निर्वाचन क्षेत्र में जहां दोनों मोर्चों को औसतन तैंतालीस हजार वोट मिलते हैं, वहां भाजपा को भी लगभग पैंतीस हजार वोटों की मजबूत बढ़त मिली थी. तिरुवनंतपुरम में, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में यूडीएफ को 4,541 वोटों की बढ़त मिली थी, वहीं स्थानीय निकाय चुनाव 2025 में वाम मोर्चा को 6,346 वोटों की बढ़त मिली. रद्द किए गए वोटों के साथ-साथ नए वोटों को जोड़कर अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली गई है. अब देखना यह है कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान.

तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ के सीपी जॉन, एलडीएफ के सुधीर करमना और एनडीए के करमना जयन के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है. भाजपा को विश्वास है कि वह तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगी, जहां स्थानीय निकाय चुनावों में वाम मोर्चा ने बढ़त बनाई थी.

वट्टियोर्कवु में, जहां मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है, 2021 में एलडीएफ उम्मीदवार वीके प्रशांत ने 64.1 प्रतिशत मतदान के साथ जीत हासिल की थी. 2021 में इस निर्वाचन क्षेत्र में 208118 मतदाता थे, लेकिन इस बार 165272 मतदाता हैं. 42846 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है. वट्टियूरकावु में, जहां के. मुरलीधरन कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं (जो पिछली बार तीसरे स्थान पर सिमट गई थी), और आर. श्रीलेखा भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही हैं (जिसके वोट 2016 से लगातार बढ़ रहे हैं), मौजूदा विधायक वी.के. प्रशांत सीपीएम के लिए जनादेश मांग रहे हैं.

भाजपा को भरोसा है कि कुछ महीने पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़त हासिल करने के बाद उन्हें फायदा मिलेगा. जबकि कांग्रेस को के. मुरलीधरन पर भरोसा है, जिन्होंने 2016 और 2011 में 50,000 से अधिक यूडीएफ वोट प्राप्त किए थे, और वाम मोर्चा को वी.के. प्रशांत के पिछली बार के 21,515 वोटों के बहुमत पर भरोसा है.

चार महीने पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में, एनडीए को पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 2,497 वोटों की बढ़त मिली थी. लोकसभा चुनावों में भी एनडीए को 8,162 वोटों की बढ़त मिली थी. यहीं पर 42,846 मतदाताओं की कमी पर चर्चा हो रही है.

तिरुवनंतपुरम के बाद नेमोम की चर्चा हो रही है. नेमोम में 204,240 मतदाताओं में से 1,42,578 ने 2021 में मतदान किया. मतदान प्रतिशत 69.8 प्रतिशत रहा. मतदाता सूची से 33062 मतदाता कम हो गए, जिससे इस बार कुल वोट 171178 रह गए.

यह देखने के लिए कि इस राजनीति का असर चुनाव परिणामों पर कैसे पड़ेगा, हमें नेमोम के पिछले चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना होगा. नेमोम एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसने 2016 में भाजपा के ओ राजगोपाल के जरिए इतिहास रचा था. जब राजगोपाल ने शिवनकुट्टी को 8671 वोटों के बहुमत से हराकर विधानसभा में प्रवेश किया, तो जेडीयू के यूडीएफ उम्मीदवार वी सुरेंद्रन पिल्लई को केवल 13860 वोट मिले थे.

एलडीएफ, जिसने 2021 में भाजपा का खाता बंद करने की घोषणा करते हुए चुनाव में प्रवेश किया था, नेमोम में जीत हासिल की. ​​बहुमत 3949 वोटों का था. इस चुनाव में भाजपा के कुम्मनम राजशेखरन को 51888 वोट मिले, जबकि यूडीएफ को 2016 की तुलना में 22664 अधिक वोट मिले. इस बार, प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखरन भाजपा से, वी. शिवनकुट्टी वाम मोर्चे से और के.एस. सबरीनाथन यूडीएफ से नेमोम में चुनाव लड़ रहे हैं.

यह जानना महत्वपूर्ण है कि 33062 वोटों की कमी से किसे फायदा होगा. भाजपा ने नेमोम में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों में उसे 5049 वोटों की बढ़त मिली है और लोकसभा चुनावों में 22126 वोटों की बढ़त मिली है. यह देखना बाकी है कि रद्द किए गए वोटों से किसका वोट बैंक बनेगा. या फिर क्या सभी रद्द किए गए वोट अमान्य वोट हैं, इसका जवाब मतगणना के दौरान ही मिलेगा.

मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज करने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में कझाकूट्टम अगला स्थान रखता है. कझाकूट्टम में 29804 मतदाताओं की कमी आई है. 2021 में कझाकूट्टम में 194365 मतदाता थे और उस समय मतदान प्रतिशत 69.6 था. इस बार मतदाताओं की संख्या घटकर 164561 रह गई है. कझाकूट्टम एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जहां 2021 में भी कड़ा मुकाबला हुआ था.

कडाकम्पल्ली सुरेंद्रन, जिन्होंने 2001 से 2011 तक यूडीएफ के निर्वाचन क्षेत्र कझाकूट्टम पर कब्जा जमाए रखा था, पिछले दो चुनावों में भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे. कडाकम्पल्ली, जिन्होंने 2016 में अपनी 7347 वोटों की बहुमत को 2021 में बढ़ाकर 23497 कर लिया, को इस बार दो मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ रहा है. भाजपा के वी मुरलीधरन और कांग्रेस के टी शरतचंद्र प्रसाद.

कझाकूट्टम उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक था जहां भाजपा ने लोकसभा चुनाव में वट्टियूर्कवु और नेमोम के साथ बढ़त हासिल की थी. भाजपा, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में 10842 वोटों की बढ़त हासिल की थी, कुछ महीने पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में उस उपलब्धि को दोहरा नहीं सकी. कझाकूट्टम निर्वाचन क्षेत्र में वाम मोर्चा 1909 वोटों से आगे था. भाजपा की उम्मीदें कझाकूट्टम पर टिकी हैं, जहां उसने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है. मतदाता सूची से हटाए गए दोहरे वोटों को ध्यान में रखते हुए, भाजपा कझाकूट्टम में जीत से कम की उम्मीद नहीं कर रही है.

राज्य में कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां वोटों में वृद्धि हो रही है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जहां वोटों में कमी आ रही है. वोटों में वृद्धि के मामले में तालिपारम्बा सबसे आगे है. तालिपारम्बा में, जहां सीपीएम के बागी उम्मीदवार यूडीएफ के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. यहां पर 19184 वोटों की वृद्धि हुई है.

कोडुवल्ली में, जहां 2021 में आईयूएमएल के एमके मुनीर ने 6344 वोटों से जीत हासिल की थी, इस बार 18280 वोटों की वृद्धि हुई है. नादपुरम में, जहां 2021 में वाम मोर्चा ने 4036 वोटों से जीत हासिल की थी, स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ 5365 वोटों से आगे था. यहीं पर 17549 वोटों की वृद्धि हुई है.

बेपोर में, जहां पिछली बार पीए मोहम्मद रियाज ने 28747 वोटों के बहुमत से जीत हासिल की थी, इस बार 10499 वोटों की वृद्धि हुई है. यह उल्लेखनीय है कि बेपोर में, जहां स्थानीय निकाय चुनावों में वाम मोर्चे की बढ़त 1340 वोटों तक पहुंच गई थी, वहां दस हजार से अधिक वोटों की वृद्धि देखी गई है. कुंडामंगलम में भी 10,696 वोटों की बढ़ोतरी हुई है. कुट्टियाडी में, जहां पिछली बार वाम मोर्चा 333 वोटों से जीता था, वहां 13,729 वोटों की वृद्धि हुई है. कुट्टियाडी में, जहां स्थानीय चुनावों में यूडीएफ 4,558 वोटों से आगे था, वहां दस हजार से अधिक वोटों की वृद्धि हुई है. मंजेश्वरम में, जहां यूडीएफ केवल 745 वोटों से जीता था, वहां 8,431 वोटों की वृद्धि हुई है. वोटों में इस वृद्धि से यूडीएफ की संभावनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसे स्थानीय चुनावों में 20,000 से अधिक वोटों की बढ़त मिली थी.

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Last Updated : March 31, 2026 at 5:34 PM IST

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